Espanha x Inglaterra ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Espanha e Inglaterra se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Nations League 2026/27; confira horário, transmissão e escalações

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Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto reúne duas seleções já classificadas às quartas de final da competição, mas que ainda disputam a liderança do Grupo A3. A Espanha chega ao duelo em vantagem e precisa apenas de um empate para terminar na primeira colocação, enquanto a Inglaterra busca uma vitória para ultrapassar os espanhóis.

As equipes já se enfrentaram nesta edição da Nations League. No primeiro turno, disputado em setembro, a Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2, em Wembley, em um confronto marcado pelo equilíbrio entre as seleções.

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Como chegam Espanha e Inglaterra?

Espanha

A Espanha chega à última rodada da Nations League na liderança do Grupo A3, com a classificação às quartas de final já garantida. A equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente tenta confirmar a primeira colocação diante da torcida.

Os espanhóis começaram a campanha com uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, em Wembley. Na sequência, superaram a Croácia por 4 a 1, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, mantendo o aproveitamento perfeito nas duas primeiras rodadas.

A seleção também venceu seus compromissos seguintes e chegou à Data FIFA de novembro com 12 pontos em quatro partidas, já classificada à fase eliminatória.

Na última quinta-feira (12), a Espanha voltou a vencer, desta vez superando a Tchéquia por 2 a 0, fora de casa, em Praga.

Agora, diante da Inglaterra, os espanhóis precisam apenas evitar uma derrota para confirmar a liderança do grupo e encerrar a primeira fase sem perder a primeira colocação.

Inglaterra

A Inglaterra chega ao confronto também classificada às quartas de final da Nations League. A equipe comandada pelo técnico Thomas Tuchel busca uma vitória fora de casa para assumir a liderança do Grupo A3.

Os ingleses começaram a competição com uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, em Wembley. Entretanto, reagiram nas rodadas seguintes e conseguiram se aproximar dos espanhóis na classificação.

Na terceira rodada, a Inglaterra conquistou uma vitória expressiva ao golear a Croácia por 7 a 0, fora de casa. Depois, superou a Tchéquia por 3 a 0, em Wembley, mantendo a reação na competição.

Na última quinta-feira (12), os ingleses venceram a Croácia por 2 a 1, também em Wembley, com gols de Morgan Rogers e Harry Kane.

Com o resultado, a Inglaterra manteve suas chances de terminar na liderança da chave. Para isso, precisará derrotar a Espanha em Madri.

O que está em jogo para Espanha e Inglaterra?

O confronto deste domingo (15) definirá qual das duas seleções terminará na liderança do Grupo A3 da Nations League.

As duas equipes já garantiram suas vagas nas quartas de final, mas ainda disputam a primeira colocação da chave, que pode influenciar o caminho na fase eliminatória.

A Espanha tem a vantagem do empate para terminar na liderança. A seleção espanhola venceu o confronto direto do primeiro turno e chega à última rodada à frente dos ingleses na classificação.

Já a Inglaterra precisa vencer para ultrapassar os espanhóis e assumir a primeira colocação.

Além da disputa pela liderança, o duelo coloca frente a frente duas seleções que estiveram entre as três primeiras colocadas da Copa do Mundo de 2026. A Espanha conquistou o título mundial, enquanto a Inglaterra terminou na terceira posição.

Onde assistir Espanha x Inglaterra ao vivo?

A partida entre Espanha e Inglaterra, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV;

SporTV; Streaming: Disney+.

O confronto será disputado neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha.

Prováveis escalações de Espanha e Inglaterra

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Ferran Torres.

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite e Hall; Declan Rice e Elliot Anderson; Morgan Rogers, Bellingham e Gordon; Kane.

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Ficha técnica de Espanha x Inglaterra

Jogo: Espanha x Inglaterra;

Espanha x Inglaterra; Competição: UEFA Nations League 2026/27;

UEFA Nations League 2026/27; Fase: Sexta e última rodada da fase de grupos;

Sexta e última rodada da fase de grupos; Grupo: A3, Liga A;

A3, Liga A; Data: domingo, 15 de novembro de 2026;

domingo, 15 de novembro de 2026; Horário: 16h45 (de Brasília);

16h45 (de Brasília); Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, Madri, Espanha;

Estádio Riyadh Air Metropolitano, Madri, Espanha; Transmissão: SporTV e Disney+.

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