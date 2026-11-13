Chapecoense x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Com mudança no comando técnico, equipe da casa tenta encerrar a temporada diante de sua torcida; cruz-maltino busca recuperação na reta final

por Thiago Seabra
Chapecoense x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Puma e Pedro Emanuel, do Vasco - Matheus Lima/Vasco

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Chapecoense e Vasco se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026. O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere.

O jogo foi remarcado em razão dos compromissos do Vasco na Copa Sul-Americana. As equipes chegam em situações diferentes: a Chapecoense está na última colocação e já teve o rebaixamento confirmado, enquanto o time carioca ocupa o 13º lugar e busca melhorar sua posição na tabela.

Como chegam as equipes

A Chapecoense ocupa a 20ª posição do Brasileirão, com 21 pontos em 33 partidas. O clube catarinense já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2027 e tenta encerrar a temporada com um resultado positivo diante de sua torcida.

O Verdão do Oeste também passou por mudanças na comissão técnica. Rafael Lacerda deixou o comando da equipe para assumir o Vitória. Para o confronto com o Vasco, Rodrigo Chipp será o treinador interino, com Ricardo Chuva como auxiliar.

O Vasco aparece na 13ª colocação, com 41 pontos em 33 jogos. A equipe carioca tenta somar pontos para se afastar da parte inferior da classificação e manter a possibilidade de alcançar uma vaga em competições continentais.

O retrospecto recente do cruz-maltino tem resultados positivos e negativos. A equipe venceu o Athletico-PR e o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas também sofreu derrotas para Flamengo e Palmeiras. O time ainda vem da eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil.

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Onde assistir Chapecoense x Vasco ao vivo?

O confronto entre Chapecoense e Vasco terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, para o público brasileiro. A partida não terá exibição em TV aberta ou em canal de televisão por assinatura convencional.

Possíveis escalações de Chapecoense x Vasco

Chapecoense — técnico: Rodrigo Chipp (interino)

Anderson; Heitor, Kauan, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo e Yago Felipe; Marcinho, Augusto e Yannick Bolasie; Tulio Eduardo.

Vasco — técnico: Fernando Diniz

Léo Jardim; Henrique, Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Alan Lescano e Facundo Colidio; Bruno Duarte.

Arbitragem de Chapecoense x Vasco

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL);
  • Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior;
  • Assistente do VAR: Clóvis Amaral da Silva.

Ficha técnica de Chapecoense x Vasco

  • Jogo: Chapecoense x Vasco
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 — 21ª rodada (partida atrasada)
  • Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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