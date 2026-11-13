Bélgica x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Bélgica recebe a Itália neste domingo (15), pela última rodada da Nations League, em confronto direto por uma vaga nas quartas de final da competição
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Bélgica e Itália se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto será decisivo para a definição dos classificados do Grupo A1 às quartas de final. A Itália lidera a chave, com dez pontos, mesma pontuação da França, enquanto a Bélgica aparece na terceira colocação, com nove. Apenas as duas primeiras seleções avançam à fase eliminatória.
As duas equipes chegam embaladas por vitórias na quinta rodada. A Itália superou a França por 3 a 1, enquanto a Bélgica venceu a Turquia por 2 a 1. No primeiro turno, os belgas levaram a melhor sobre os italianos, vencendo por 2 a 0, fora de casa.
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Como chegam Bélgica e Itália?
Bélgica
A Bélgica chega à última rodada da Nations League ocupando a terceira colocação do Grupo A1, com nove pontos. A seleção comandada pelo técnico Mark van Bommel soma três vitórias e duas derrotas em cinco partidas.
Na estreia, os belgas venceram a Itália por 2 a 0, fora de casa. Na sequência, foram derrotados pela França por 1 a 0, antes de reagirem com uma vitória por 3 a 0 sobre a Turquia.
Na quarta rodada, a Bélgica voltou a enfrentar a França, mas sofreu uma derrota por 4 a 1, resultado que complicou sua situação na disputa pelas primeiras posições.
Entretanto, na última quinta-feira (12), os belgas conquistaram uma vitória importante sobre a Turquia por 2 a 1, fora de casa, mantendo vivas as chances de classificação às quartas de final.
Os turcos abriram o placar com Arda Güler, aos 20 minutos do primeiro tempo. A Bélgica reagiu rapidamente e virou a partida com gols de Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere, aos 27 e 30 minutos, respectivamente.
Agora, diante da torcida, a equipe belga terá a oportunidade de ultrapassar a Itália na classificação e garantir sua presença na próxima fase da competição.
Itália
A Itália chega ao confronto na liderança do Grupo A1, com dez pontos, após conquistar três vitórias, um empate e sofrer uma derrota em cinco partidas.
A equipe comandada pelo técnico Roberto Mancini iniciou a campanha com uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica, em casa. Depois, reagiu com uma vitória por 4 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, e empatou por 1 a 1 com a França, em Saint-Denis.
Na quarta rodada, os italianos voltaram a superar a Turquia, desta vez por 3 a 1, em Bolonha, mantendo-se na disputa por uma vaga nas quartas de final.
Na última quinta-feira (12), a Itália conquistou um resultado importante ao vencer a França por 3 a 1, de virada, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
Michael Olise abriu o placar para os franceses, mas Pio Esposito marcou duas vezes e Davide Frattesi completou a virada italiana, garantindo os três pontos.
Com o resultado, a Itália chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do grupo. Agora, a seleção precisa de pelo menos um empate diante da Bélgica para confirmar sua classificação às quartas de final.
O que está em jogo para Bélgica e Itália?
O confronto deste domingo (15) será decisivo para definir as duas seleções classificadas do Grupo A1 às quartas de final da Nations League.
A Itália lidera com dez pontos, mesma pontuação da França, enquanto a Bélgica aparece em terceiro, com nove. A Turquia ocupa a última colocação, ainda sem pontuar.
Uma vitória italiana levará a equipe aos 13 pontos, garantindo sua classificação às quartas de final. Um empate também será suficiente para assegurar a vaga, já que manterá os italianos à frente dos belgas.
Já a Bélgica precisa vencer a Itália para garantir sua classificação sem depender de outros resultados. Com uma vitória, os belgas chegarão aos 12 pontos e ultrapassarão os italianos na tabela.
Em caso de empate ou derrota, a Bélgica estará eliminada, já que não conseguirá alcançar uma das duas primeiras posições.
Na outra partida do grupo, a França receberá a Turquia, também neste domingo (15), às 16h45, em um confronto que poderá definir a liderança da chave.
Onde assistir Bélgica x Itália ao vivo?
A partida entre Bélgica e Itália, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
O confronto será disputado neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na Bélgica.
Prováveis escalações de Bélgica e Itália
Bélgica (Técnico: Mark van Bommel)
Lammens; Castagne, Brandon Mechele, Ngoy e De Cuyper; Hans Vanaken, Tielemans e De Bruyne; Lukébakio, Trossard e De Ketelaere.
Itália (Técnico: Roberto Mancini)
Donnarumma; Kayode, Ghilardi, Bastoni e Calafiori; Romano, Barella e Tonali; Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Cambiaghi.
Ficha técnica de Bélgica x Itália
- Jogo: Bélgica x Itália;
- Competição: UEFA Nations League 2026/27;
- Fase: Sexta e última rodada da fase de grupos;
- Grupo: A1, Liga A;
- Data: domingo, 15 de novembro de 2026;
- Horário: 16h45 (de Brasília);
- Local: Estádio Rei Balduíno, Bruxelas, Bélgica;
- Transmissão: Disney+ Premium;
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