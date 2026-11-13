Alemanha x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Sérvia recebe a Alemanha nesta sexta-feira (13), pela quinta rodada da Nations League, em duelo decisivo para as pretensões das seleções no Grupo A2

por Lucas Valle
Alemanha x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Alemanha e Holanda se enfrentam na Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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Alemanha e Holanda se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto reúne duas seleções que disputam uma vaga nas quartas de final da competição. Antes da quinta rodada, a Holanda lidera o Grupo A2, com oito pontos, mesma pontuação da Grécia, enquanto a Alemanha ocupa a terceira colocação, com cinco.

As equipes já se enfrentaram nesta edição da Nations League. No primeiro turno, em setembro, Alemanha e Holanda empataram por 1 a 1, em Amsterdã.

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Como chegam Alemanha e Holanda?

Alemanha

A Alemanha chega à última rodada da fase de grupos buscando uma vaga nas quartas de final da Nations League. Sob o comando do técnico Jurgen Klopp, a seleção alemã iniciou a quinta rodada ocupando a terceira colocação do Grupo A2, com cinco pontos.

Em quatro partidas, os alemães conquistaram uma vitória, dois empates e sofreram uma derrota. A campanha começou com um empate por 1 a 1 contra a Holanda, fora de casa, seguido de uma derrota por 1 a 0 para a Grécia.

Na sequência, a Alemanha conquistou sua primeira vitória ao superar a Sérvia por 2 a 0, com gols de Tom Bischof e Florian Wirtz. Na quarta rodada, empatou sem gols com a Grécia, fora de casa.

Antes de receber a Holanda, a equipe alemã ainda enfrenta a Sérvia nesta sexta-feira (13), em Belgrado, em um compromisso importante para suas pretensões na competição.

Holanda

A Holanda chega à reta final da fase de grupos na liderança do Grupo A2, com oito pontos em quatro partidas, mantendo uma campanha invicta sob o comando do técnico Xavi Hernández.

Na estreia, os holandeses empataram por 1 a 1 com a Alemanha. Depois, venceram a Sérvia por 2 a 1, fora de casa, e empataram por 2 a 2 com a Grécia, em Tessalônica.

Na quarta rodada, a Holanda voltou a superar a Sérvia por 2 a 1, chegando aos oito pontos e assumindo a liderança da chave nos critérios de desempate.

Antes do confronto em Berlim, a seleção holandesa recebe a Grécia nesta sexta-feira (13), em um duelo direto pela liderança do grupo.

O que está em jogo para Alemanha e Holanda?

A partida entre Alemanha e Holanda poderá ser decisiva para definir os classificados do Grupo A2 às quartas de final da Nations League.

As duas primeiras seleções da chave avançam à fase eliminatória, enquanto a terceira colocada disputa os playoffs de permanência na Liga A.

Antes da quinta rodada, Holanda e Grécia dividem a liderança, com oito pontos cada, enquanto a Alemanha aparece na terceira posição, com cinco. A Sérvia ocupa a lanterna, ainda sem pontuar.

Os resultados dos confrontos de sexta-feira (13), entre Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia, determinarão as condições de classificação para a última rodada.

Por isso, o duelo em Berlim poderá representar uma disputa direta por uma das duas vagas nas quartas de final ou definir a posição final das seleções na chave.

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Onde assistir Alemanha x Holanda ao vivo?

A partida entre Alemanha e Holanda, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, ainda não tem canal específico de transmissão confirmado para o Brasil nas programações consultadas.

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

O confronto será disputado nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

Prováveis escalações de Alemanha e Holanda

Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)

Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Bischof, Kimmich, Pavlovic, Scherhant e Wirtz; Havertz.

Holanda (Técnico: Xavi Hernández)

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven e Timber; Veerman, Quinten Timber e Reijnders; Malen, Summerville e Gakpo.

Ficha técnica de Alemanha x Holanda

  • Jogo: Alemanha x Holanda;
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27;
  • Rodada: Sexta e última rodada da fase de grupos;
  • Grupo: A2, Liga A;
  • Data: segunda-feira, 16 de novembro de 2026;
  • Horário: 16h45 (de Brasília);
  • Local: Estádio Olímpico de Berlim, Alemanha;

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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