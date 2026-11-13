Alemanha x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Sérvia recebe a Alemanha nesta sexta-feira (13), pela quinta rodada da Nations League, em duelo decisivo para as pretensões das seleções no Grupo A2
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Alemanha e Holanda se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto reúne duas seleções que disputam uma vaga nas quartas de final da competição. Antes da quinta rodada, a Holanda lidera o Grupo A2, com oito pontos, mesma pontuação da Grécia, enquanto a Alemanha ocupa a terceira colocação, com cinco.
As equipes já se enfrentaram nesta edição da Nations League. No primeiro turno, em setembro, Alemanha e Holanda empataram por 1 a 1, em Amsterdã.
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Como chegam Alemanha e Holanda?
Alemanha
A Alemanha chega à última rodada da fase de grupos buscando uma vaga nas quartas de final da Nations League. Sob o comando do técnico Jurgen Klopp, a seleção alemã iniciou a quinta rodada ocupando a terceira colocação do Grupo A2, com cinco pontos.
Em quatro partidas, os alemães conquistaram uma vitória, dois empates e sofreram uma derrota. A campanha começou com um empate por 1 a 1 contra a Holanda, fora de casa, seguido de uma derrota por 1 a 0 para a Grécia.
Na sequência, a Alemanha conquistou sua primeira vitória ao superar a Sérvia por 2 a 0, com gols de Tom Bischof e Florian Wirtz. Na quarta rodada, empatou sem gols com a Grécia, fora de casa.
Antes de receber a Holanda, a equipe alemã ainda enfrenta a Sérvia nesta sexta-feira (13), em Belgrado, em um compromisso importante para suas pretensões na competição.
Holanda
A Holanda chega à reta final da fase de grupos na liderança do Grupo A2, com oito pontos em quatro partidas, mantendo uma campanha invicta sob o comando do técnico Xavi Hernández.
Na estreia, os holandeses empataram por 1 a 1 com a Alemanha. Depois, venceram a Sérvia por 2 a 1, fora de casa, e empataram por 2 a 2 com a Grécia, em Tessalônica.
Na quarta rodada, a Holanda voltou a superar a Sérvia por 2 a 1, chegando aos oito pontos e assumindo a liderança da chave nos critérios de desempate.
Antes do confronto em Berlim, a seleção holandesa recebe a Grécia nesta sexta-feira (13), em um duelo direto pela liderança do grupo.
O que está em jogo para Alemanha e Holanda?
A partida entre Alemanha e Holanda poderá ser decisiva para definir os classificados do Grupo A2 às quartas de final da Nations League.
As duas primeiras seleções da chave avançam à fase eliminatória, enquanto a terceira colocada disputa os playoffs de permanência na Liga A.
Antes da quinta rodada, Holanda e Grécia dividem a liderança, com oito pontos cada, enquanto a Alemanha aparece na terceira posição, com cinco. A Sérvia ocupa a lanterna, ainda sem pontuar.
Os resultados dos confrontos de sexta-feira (13), entre Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia, determinarão as condições de classificação para a última rodada.
Por isso, o duelo em Berlim poderá representar uma disputa direta por uma das duas vagas nas quartas de final ou definir a posição final das seleções na chave.
Onde assistir Alemanha x Holanda ao vivo?
A partida entre Alemanha e Holanda, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, ainda não tem canal específico de transmissão confirmado para o Brasil nas programações consultadas.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
O confronto será disputado nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.
Prováveis escalações de Alemanha e Holanda
Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)
Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Bischof, Kimmich, Pavlovic, Scherhant e Wirtz; Havertz.
Holanda (Técnico: Xavi Hernández)
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven e Timber; Veerman, Quinten Timber e Reijnders; Malen, Summerville e Gakpo.
Ficha técnica de Alemanha x Holanda
- Jogo: Alemanha x Holanda;
- Competição: UEFA Nations League 2026/27;
- Rodada: Sexta e última rodada da fase de grupos;
- Grupo: A2, Liga A;
- Data: segunda-feira, 16 de novembro de 2026;
- Horário: 16h45 (de Brasília);
- Local: Estádio Olímpico de Berlim, Alemanha;
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