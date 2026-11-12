Portugal x Dinamarca ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Nations League

Seleção portuguesa tenta confirmar a liderança do Grupo A4 diante dos dinamarqueses, que ainda buscam melhorar sua posição na tabela.

por Thiago Seabra
Portugal x Dinamarca ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Nations League
Bruno Fernandes, meia-atacante de Portugal - Instagram/Portugal

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Portugal e Dinamarca se enfrentam neste sábado (14), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

As seleções estão no Grupo A4 da Liga A. Líder com 12 pontos, Portugal já garantiu matematicamente a classificação para as quartas de final e busca confirmar a primeira colocação da chave. A Dinamarca aparece em segundo lugar, com seis pontos.

Como chegam as equipes

Portugal chega ao confronto com 100% de aproveitamento na competição. Sob o comando de Jorge Jesus, a seleção venceu os quatro compromissos disputados até aqui: País de Gales por 1 a 0, Noruega por 2 a 1, Dinamarca por 4 a 2 e novamente a Noruega por 2 a 1.

A equipe portuguesa tem nove gols marcados e quatro sofridos. A dupla ofensiva formada por João Félix e Gonçalo Ramos aparece entre os destaques da campanha, com três gols cada na Nations League.

O duelo também marca o primeiro compromisso de Portugal em casa após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção. Bernardo Silva assume a braçadeira de capitão, enquanto Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves e Bruno Fernandes integram o grupo de lideranças.

Para a partida, Jorge Jesus não conta com Rafael Leão, Tomás Araújo e Nuno Tavares, que ficaram fora da convocação por questões físicas. Gonçalo Inácio e Flávio Nazinho foram chamados para integrar o grupo.

A Dinamarca ocupa a segunda posição do Grupo A4, com seis pontos. A equipe comandada por Brian Riemer venceu o País de Gales por 2 a 0 e por 1 a 0, mas perdeu para Noruega e Portugal. No último encontro entre as seleções, os portugueses venceram por 4 a 2, em Copenhague.

O time dinamarquês conta com nomes como Højlund, Højbjerg, Damsgaard, Victor Froholdt e Morten Hjulmand. Para o confronto, o treinador não terá Andreas Christensen e Patrick Dorgu, que estão fora por problemas físicos.

Onde assistir Portugal x Dinamarca ao vivo?

O confronto entre Portugal e Dinamarca terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, canal de televisão por assinatura. A bola começa a rolar às 16h45 (horário de Brasília) deste sábado (14).

Possíveis escalações de Portugal x Dinamarca

Portugal — técnico: Jorge Jesus

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Pedro Neto, Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos.

Dinamarca — técnico: Brian Riemer

Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard e Mæhle; Hjulmand, Højbjerg e Damsgaard; Daghim, Daramy e Højlund.

Histórico de Portugal x Dinamarca

Portugal leva vantagem no retrospecto geral do confronto. As seleções já se enfrentaram 19 vezes, com 13 vitórias portuguesas, quatro triunfos dinamarqueses e dois empates.

Nos últimos cinco encontros, Portugal venceu quatro vezes e perdeu uma. O compromisso mais recente terminou com vitória portuguesa por 4 a 2, em outubro de 2026, pela atual edição da Nations League.

Ficha técnica de Portugal x Dinamarca

  • Jogo: Portugal x Dinamarca
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27 — 5ª rodada, Grupo A4
  • Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal
  • Transmissão: SporTV
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.