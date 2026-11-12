Fortaleza x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 38ª rodada da Série B

Fortaleza recebe o Vila Nova neste sábado (14), pela última rodada da Série B, em duelo que pode definir o acesso direto e os playoffs de 2027

por Lucas Valle
Fortaleza x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 38ª rodada da Série B
Fortaleza e Vila Nova se enfrentam pela última rodada da Série B - Arte/Blog do Torcedor

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Fortaleza e Vila Nova se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto reúne duas equipes que já garantiram presença nos playoffs de acesso à Série A de 2027, mas que ainda possuem objetivos importantes na classificação. O Vila Nova ocupa a terceira colocação, com 66 pontos, e segue na disputa pelo acesso direto. Já o Fortaleza aparece em quinto, com 62 pontos, e busca ultrapassar o Criciúma para ter a vantagem de decidir o confronto dos playoffs em casa.

Além da importância na tabela, a partida marcará a reestreia do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza. O argentino retorna ao clube após a saída de Paulo Autuori, demitido depois da derrota para o Novorizontino na rodada anterior.

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Como chegam Fortaleza e Vila Nova?

Fortaleza

O Fortaleza chega à última rodada da Série B ocupando a quinta colocação, com 62 pontos em 37 partidas. O Tricolor do Pici já está classificado para os playoffs de acesso, mas ainda tenta melhorar sua posição antes do início do mata-mata.

Na rodada anterior, o Leão do Pici foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1, fora de casa. Antes disso, havia empatado sem gols com o Atlético-GO, em casa, e por 2 a 2 com a Ponte Preta, fora.

A derrota para o Novorizontino provocou uma mudança no comando técnico. Paulo Autuori deixou o clube, que anunciou o retorno de Juan Pablo Vojvoda. O treinador argentino fará sua reestreia diante da torcida tricolor na Arena Castelão.

Para o confronto, o Fortaleza terá o retorno do lateral-direito Mailton, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, o zagueiro Cardona e o atacante Lucas Emanoel estão suspensos após serem expulsos diante do Novorizontino.

Vila Nova

O Vila Nova chega à última rodada ocupando a terceira colocação, com 66 pontos, dois a menos que o Juventude, vice-líder da Série B.

Na rodada anterior, o Tigrão venceu o Criciúma por 1 a 0, em Goiânia, e manteve vivas as chances de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.

Antes disso, a equipe comandada por Guto Ferreira havia empatado por 2 a 2 com o Juventude, perdido para o São Bernardo por 3 a 2 e empatado com o Novorizontino por 2 a 2.

Para o confronto, o Vila Nova terá um desfalque importante no ataque. O atacante André Luís, vice-artilheiro da equipe na Série B, com nove gols, foi vetado pelo departamento médico e não viajou com a delegação para Fortaleza.

O que está em jogo para Fortaleza e Vila Nova?

O Vila Nova ainda possui chances de conquistar o acesso direto à Série A de 2027. Para isso, o Tigrão precisa vencer o Fortaleza e torcer por uma derrota do Juventude diante do Botafogo-SP.

Com 66 pontos, o clube goiano pode chegar aos 69, ultrapassando o Juventude, que inicia a rodada com 68. Caso os gaúchos empatem ou vençam, o Vila Nova não conseguirá alcançar a segunda colocação.

Se permanecer em terceiro, o Vila Nova enfrentará o sexto colocado nos playoffs, com a vantagem de decidir a classificação em casa.

Já o Fortaleza disputa a quarta colocação com o Criciúma. As duas equipes somam 62 pontos, mas os catarinenses aparecem à frente nos critérios de desempate.

O Fortaleza já sabe que enfrentará o Criciúma nos playoffs. Entretanto, a posição final das equipes definirá quem terá o mando de campo no segundo jogo do confronto.

As partidas dos playoffs estão previstas para os dias 21 e 28 de novembro, com os vencedores garantindo as duas últimas vagas na Série A de 2027.

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Onde assistir Fortaleza x Vila Nova ao vivo?

A partida entre Fortaleza e Vila Nova, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

O confronto será disputado neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Prováveis escalações de Fortaleza e Vila Nova

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Bastos, Jailson e Lucas Gazal; Mailton, Ryan, Lucas Prior, Lucas Sasha e Rodriguinho; Paulo Baya e Chico da Costa.

  • Desfalques: Cardona e Lucas Emanoel (suspensos); Fuentes, Luiz Fernando e Neris (lesionados). 

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Hayner, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor (Cariús); Dodô, Dudu e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Lincoln e Janderson.

  • Desfalque: André Luís (problema físico).

 

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP);
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP);
  • Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP);
  • Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Ficha técnica de Fortaleza x Vila Nova

  • Jogo: Fortaleza x Vila Nova;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;
  • Rodada: 38ª e última rodada;
  • Data: sábado, 14 de novembro de 2026;
  • Horário: 16h30 (de Brasília);
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE);
  • Transmissão: ESPN e Disney+;

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.