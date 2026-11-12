Criciúma x Novorizontino ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B

Equipe paulista precisa de um empate para confirmar o título, enquanto os catarinenses buscam garantir a vantagem de decidir o mata-mata em casa

Criciúma e Novorizontino se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 38ª e última rodada da fase regular da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+.

O confronto coloca em jogo objetivos diferentes. Já garantido na Série A de 2027, o Novorizontino precisa de apenas um empate para confirmar o título da segunda divisão. Do outro lado, o Tigre catarinense busca terminar na quarta colocação e assegurar a vantagem de decidir em casa o confronto dos playoffs de acesso.

Como chegam as equipes

O Criciúma ocupa a quarta posição, com 62 pontos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia, pela 37ª rodada. A equipe comandada por Umberto Louzer já está classificada para os playoffs, mas ainda precisa confirmar sua posição na tabela. Uma vitória garante o quarto lugar e o mando de campo no jogo de volta contra o Fortaleza.

Para a partida, o treinador terá problemas na escalação. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Eduardo também cumpre suspensão, após acumular nove cartões amarelos. Nicolas, com desconforto na musculatura posterior da coxa direita, é dúvida e aparece como provável desfalque. O zagueiro Rômulo Júnior continua no departamento médico.

Em contrapartida, Gui Lobo retorna após cumprir suspensão. Louzer também vem trabalhando uma mudança no sistema defensivo, com uma linha de quatro jogadores. Willean Lepo foi deslocado para a lateral esquerda, enquanto Marcinho aparece na direita.

O Novorizontino chega à rodada final na liderança, com 70 pontos, e já garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista conquistou a vaga na elite após vencer o Fortaleza de virada na rodada anterior. Agora, precisa de um empate diante do Criciúma para assegurar o título, independentemente do resultado do Juventude contra o Botafogo-SP.

Comandado por Enderson Moreira, que já tem permanência confirmada para 2027, o time de Novo Horizonte conta com o atacante Robson, artilheiro da equipe, e o meia Rômulo entre os destaques. O presidente Genilson Rocha também confirmou que Rômulo retornará ao Palmeiras ao fim do contrato de empréstimo.

Onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo?

O jogo entre Criciúma e Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A bola começa a rolar às 16h30 deste sábado (14).

Ficha técnica de Criciúma x Novorizontino