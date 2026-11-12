CRB x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 38ª rodada da Série B

Ceará busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Goiás tenta diminuir a distância para o G6 da Série B nesta terça-feira (27), no Castelão

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CRB e Ceará se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto será decisivo para as duas equipes, que chegam à última rodada com objetivos diferentes. O CRB ocupa a sexta colocação, com 58 pontos, e busca garantir uma vaga nos playoffs de acesso à Série A de 2027. Já o Ceará aparece na 16ª posição, com 43 pontos, e luta para evitar o rebaixamento à Série C.

Enquanto o Galo da Pajuçara depende de uma vitória para praticamente assegurar sua classificação, o Vozão precisa de apenas um empate para confirmar a permanência na segunda divisão nacional.

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Como chegam CRB e Ceará?

CRB

O CRB chega à última rodada da Série B ocupando a sexta colocação, com 58 pontos em 37 partidas. A equipe comandada pelo técnico Fábio Matias soma 17 vitórias, sete empates e 13 derrotas na competição.

Na rodada anterior, o Galo da Pajuçara conquistou uma vitória importante ao superar o Náutico por 3 a 0, nos Aflitos, no Recife. O resultado manteve os alagoanos entre os seis primeiros colocados e dependendo principalmente das próprias forças para avançar aos playoffs.

Antes disso, o CRB havia sido derrotado pelo Goiás por 2 a 1, fora de casa, após vencer o Londrina pelo mesmo placar, no Estádio Rei Pelé.

Para o confronto decisivo, Fábio Matias terá um desfalque no meio-campo. O volante Pedro Castro está suspenso e não poderá enfrentar o Ceará.

Ceará

O Ceará chega ao confronto vivendo um momento delicado na Série B. O Vozão ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos em 37 partidas, apenas três à frente do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

A equipe cearense acumula uma sequência de cinco partidas sem vencer, com quatro derrotas e um empate. Na última rodada, o Alvinegro foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0, na Arena Castelão.

Antes disso, o Ceará perdeu para o Athletic por 2 a 1, para o Goiás por 2 a 0 e para o Botafogo-SP por 1 a 0, além de empatar por 2 a 2 com o Juventude.

A sequência negativa provocou uma mudança no comando técnico. Após a saída de Daniel Paulista, a equipe passou a ser dirigida interinamente por Anderson Batatais.

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O que o CRB precisa para chegar aos playoffs da Série B?

O CRB ocupa a sexta colocação, com 58 pontos, mesma pontuação de Atlético-GO e Goiás, seus principais concorrentes pela última vaga nos playoffs de acesso à Série A.

Uma vitória diante do Ceará levará o Galo aos 61 pontos e deixará a classificação praticamente garantida. Para ultrapassar os alagoanos nesse cenário, o Goiás precisaria tirar uma diferença expressiva no saldo de gols.

Em caso de empate, o CRB precisará torcer para que Atlético-GO e Goiás não vençam seus respectivos compromissos.

Se perder para o Ceará, o clube alagoano dependerá de derrotas dos dois concorrentes diretos.

Os confrontos que interessam ao CRB serão disputados simultaneamente, às 16h30 deste sábado (14): Atlético-GO x Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, e Sport x Goiás, na Ilha do Retiro.

O que o Ceará precisa para não cair à Série C?

O Ceará chega à última rodada dependendo apenas das próprias forças para evitar o rebaixamento à Série C de 2027.

Com 43 pontos, o Vozão ocupa a 16ª colocação, enquanto o Avaí aparece em 17º, com 40 pontos.

Uma vitória ou um empate diante do CRB garantirá a permanência do Ceará na Série B, independentemente dos demais resultados.

Mesmo em caso de derrota, o Alvinegro poderá escapar do rebaixamento. Para isso, precisará torcer para que o Avaí não vença o América-MG, em Belo Horizonte.

O único cenário que provocará a queda do Ceará será uma derrota para o CRB combinada com uma vitória do Avaí sobre o América-MG.

Se essa combinação acontecer, as duas equipes terminarão com 43 pontos, mas os catarinenses levarão vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate da competição.

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Onde assistir CRB x Ceará ao vivo?

A partida entre CRB e Ceará, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN TV aberta: RedeTV! e XSports

RedeTV! e XSports Streaming: Disney+

Disney+ Youtube: Canal GOAT

O confronto será disputado neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Prováveis escalações de CRB e Ceará

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Rerverson; Patrick de Lucca, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thaiguinho e Mikael.

Desfalques: Pedro Castro (suspenso) e Luizão (lesionado).

Ceará (Técnico interino: Anderson Batatais)

Richard; João Gabriel, Luiz Otávio, Rian e Sávio; Richardson, Bryan e Melqui; Enzo, Gabriel e Renzo López.

Ficha técnica de CRB x Ceará

Jogo: CRB x Ceará;

CRB x Ceará; Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;

Campeonato Brasileiro Série B 2026; Rodada: 38ª e última rodada;

38ª e última rodada; Data: sábado, 14 de novembro de 2026;

sábado, 14 de novembro de 2026; Horário: 16h30 (de Brasília);

16h30 (de Brasília); Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL);

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL); Transmissão: ESPN, Disney+, RedeTV!, XSports e Canal GOAT;



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