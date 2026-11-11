Turquia x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga das Nações

Seleção turca tenta reagir diante de sua torcida, enquanto os belgas buscam um resultado importante na disputa por vaga na próxima fase

por Thiago Seabra
Turquia x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga das Nações
Imagem dos jogadores da seleção da Bélgica - Reprodução/ Instagram

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Turquia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. A partida será disputada no Estádio Gürsel Aksel, em Izmir, na Turquia.

O confronto coloca frente a frente duas seleções em situações diferentes na competição. Os belgas ocupam a terceira posição, com seis pontos, e precisam vencer para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. Os turcos ainda não pontuaram e tentam encerrar a sequência de derrotas.

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Como chegam as equipes

A Turquia perdeu os quatro jogos disputados até aqui na Liga das Nações. A equipe foi derrotada por França (1 a 0), Itália (4 a 1 e 3 a 1) e Bélgica (3 a 0).

A Bélgica soma duas vitórias e duas derrotas. A seleção venceu a Itália por 2 a 0 e a Turquia por 3 a 0, mas perdeu os dois confrontos contra a França, por 1 a 0 e 4 a 1. Com seis pontos, os belgas aparecem em terceiro lugar, atrás de França, com dez, e Itália, com sete.

Na partida do primeiro turno, disputada em outubro, a Bélgica venceu por 3 a 0. Para o reencontro, a equipe terá os retornos de Kevin De Bruyne, Youri Tielemans e Jérémy Doku, enquanto Roméo Lavia está suspenso e Loïs Openda aparece entre os desfalques.

Onde assistir a Turquia x Bélgica ao vivo

O jogo entre Turquia e Bélgica terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na televisão por assinatura.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Sandro Schärer (Suíça)
  • Assistentes: Stéphane De Almeida e Jonas Erni (Suíça)
  • Quarto árbitro: Mirel Turkes (Suíça)
  • VAR: Lukas Fähndrich (Suíça)
  • AVAR: Luca Cibelli (Suíça)

Ficha técnica – Turquia x Bélgica

  • Competição: Liga das Nações 2026/27 – Grupo A1, 5ª rodada
  • Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Estádio Gürsel Aksel, em Izmir, na Turquia
  • Onde assistir: SporTV
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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