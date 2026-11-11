Turquia x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga das Nações
Seleção turca tenta reagir diante de sua torcida, enquanto os belgas buscam um resultado importante na disputa por vaga na próxima fase
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Turquia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. A partida será disputada no Estádio Gürsel Aksel, em Izmir, na Turquia.
O confronto coloca frente a frente duas seleções em situações diferentes na competição. Os belgas ocupam a terceira posição, com seis pontos, e precisam vencer para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. Os turcos ainda não pontuaram e tentam encerrar a sequência de derrotas.
Como chegam as equipes
A Turquia perdeu os quatro jogos disputados até aqui na Liga das Nações. A equipe foi derrotada por França (1 a 0), Itália (4 a 1 e 3 a 1) e Bélgica (3 a 0).
A Bélgica soma duas vitórias e duas derrotas. A seleção venceu a Itália por 2 a 0 e a Turquia por 3 a 0, mas perdeu os dois confrontos contra a França, por 1 a 0 e 4 a 1. Com seis pontos, os belgas aparecem em terceiro lugar, atrás de França, com dez, e Itália, com sete.
Na partida do primeiro turno, disputada em outubro, a Bélgica venceu por 3 a 0. Para o reencontro, a equipe terá os retornos de Kevin De Bruyne, Youri Tielemans e Jérémy Doku, enquanto Roméo Lavia está suspenso e Loïs Openda aparece entre os desfalques.
Onde assistir a Turquia x Bélgica ao vivo
O jogo entre Turquia e Bélgica terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na televisão por assinatura.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Sandro Schärer (Suíça)
- Assistentes: Stéphane De Almeida e Jonas Erni (Suíça)
- Quarto árbitro: Mirel Turkes (Suíça)
- VAR: Lukas Fähndrich (Suíça)
- AVAR: Luca Cibelli (Suíça)
Ficha técnica – Turquia x Bélgica
- Competição: Liga das Nações 2026/27 – Grupo A1, 5ª rodada
- Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: Estádio Gürsel Aksel, em Izmir, na Turquia
- Onde assistir: SporTV