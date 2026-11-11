Turquia x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga das Nações

Seleção turca tenta reagir diante de sua torcida, enquanto os belgas buscam um resultado importante na disputa por vaga na próxima fase

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Turquia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. A partida será disputada no Estádio Gürsel Aksel, em Izmir, na Turquia.

O confronto coloca frente a frente duas seleções em situações diferentes na competição. Os belgas ocupam a terceira posição, com seis pontos, e precisam vencer para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. Os turcos ainda não pontuaram e tentam encerrar a sequência de derrotas.

Como chegam as equipes

A Turquia perdeu os quatro jogos disputados até aqui na Liga das Nações. A equipe foi derrotada por França (1 a 0), Itália (4 a 1 e 3 a 1) e Bélgica (3 a 0).

A Bélgica soma duas vitórias e duas derrotas. A seleção venceu a Itália por 2 a 0 e a Turquia por 3 a 0, mas perdeu os dois confrontos contra a França, por 1 a 0 e 4 a 1. Com seis pontos, os belgas aparecem em terceiro lugar, atrás de França, com dez, e Itália, com sete.

Na partida do primeiro turno, disputada em outubro, a Bélgica venceu por 3 a 0. Para o reencontro, a equipe terá os retornos de Kevin De Bruyne, Youri Tielemans e Jérémy Doku, enquanto Roméo Lavia está suspenso e Loïs Openda aparece entre os desfalques.

Onde assistir a Turquia x Bélgica ao vivo

O jogo entre Turquia e Bélgica terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na televisão por assinatura.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Sandro Schärer (Suíça)

Sandro Schärer (Suíça) Assistentes: Stéphane De Almeida e Jonas Erni (Suíça)

Stéphane De Almeida e Jonas Erni (Suíça) Quarto árbitro: Mirel Turkes (Suíça)

Mirel Turkes (Suíça) VAR: Lukas Fähndrich (Suíça)

Lukas Fähndrich (Suíça) AVAR: Luca Cibelli (Suíça)

Ficha técnica – Turquia x Bélgica