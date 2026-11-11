Tchéquia x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga das Nações

Líder do grupo tenta manter a campanha perfeita diante de uma seleção que ainda busca seus primeiros pontos na competição europeia

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Tchéquia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (de Brasília), na epet ARENA, em Praga, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

A seleção espanhola chega como líder do Grupo A3, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe já garantiu classificação para as quartas de final, mas busca manter a primeira colocação da chave.

Do outro lado, a Tchéquia ocupa a última posição, ainda sem pontuar após quatro rodadas. O confronto é mais uma oportunidade para os espanhóis confirmarem a força da campanha, enquanto os donos da casa tentam reagir diante de sua torcida.

Como chegam Tchéquia e Espanha

A Espanha lidera o Grupo A3 com quatro vitórias em quatro partidas. A equipe comandada por Luis de la Fuente soma 12 pontos e já assegurou presença nas quartas de final da competição.

Os espanhóis também chegam com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. No primeiro encontro entre as seleções nesta edição da Liga das Nações, a Espanha venceu por 3 a 1.

Já a Tchéquia vive situação oposta. A seleção perdeu os quatro compromissos disputados no grupo e aparece na lanterna, sem pontos. A equipe também acumula cinco derrotas consecutivas considerando seus jogos mais recentes por todas as competições.

Na outra partida do Grupo A3 nesta rodada, Inglaterra e Croácia se enfrentam em Londres. Os ingleses ocupam a segunda colocação, com nove pontos, enquanto os croatas somam três.

Onde assistir Tchéquia x Espanha ao vivo

O jogo entre Tchéquia e Espanha terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming.

TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: Disney+



Ficha técnica de Tchéquia x Espanha