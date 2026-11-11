Sérvia x Alemanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Sérvia recebe a Alemanha nesta sexta-feira (13), pela quinta rodada da Nations League, em duelo decisivo para as pretensões das seleções no Grupo A2

por Lucas Valle
Sérvia x Alemanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Sérvia e Alemanha se enfrentam pela Nations League - Divulgação/ flowirtz e Divulgação/Filipkostic

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Sérvia e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto reúne duas seleções que ainda buscam melhorar suas campanhas no Grupo A2. A Alemanha ocupa a terceira colocação, com cinco pontos, e precisa vencer para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. Já a Sérvia aparece na lanterna, sem pontos conquistados, após quatro derrotas consecutivas.

As seleções já se enfrentaram nesta edição da competição. No primeiro turno, disputado em outubro, a Alemanha venceu a Sérvia por 2 a 0, com gols de Tom Bischof e Florian Wirtz.

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Como chegam Sérvia e Alemanha?

Sérvia

A Sérvia chega à quinta rodada da Nations League vivendo um momento complicado. A equipe comandada pelo técnico Veljko Paunovic ocupa a última colocação do Grupo A2, ainda sem pontuar, após quatro derrotas em quatro partidas.

Na estreia, os sérvios perderam para a Grécia por 2 a 1, em casa. Depois, foram derrotados pela Holanda pelo mesmo placar, antes de sofrerem uma derrota por 2 a 0 para a Alemanha, fora de casa.

Na última rodada, a Sérvia voltou a perder para a Holanda por 2 a 1, ampliando a sequência negativa na competição.

Com a campanha, a seleção sérvia não possui mais chances de classificação às quartas de final. Entretanto, ainda pode alcançar a terceira colocação do grupo e disputar os playoffs de permanência na Liga A.

Alemanha

A Alemanha chega ao confronto ocupando a terceira colocação do Grupo A2, com cinco pontos. A equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp acumula uma vitória, dois empates e uma derrota na competição.

Os alemães começaram a campanha com um empate por 1 a 1 contra a Holanda. Na sequência, foram surpreendidos pela Grécia, que venceu por 1 a 0, em território alemão.

Na terceira rodada, a Alemanha conquistou sua primeira vitória sob o comando de Klopp ao superar a Sérvia por 2 a 0, com gols de Tom Bischof e Florian Wirtz.

Entretanto, na última rodada, a seleção alemã não conseguiu manter a sequência positiva e empatou sem gols com a Grécia, fora de casa.

O que está em jogo para Sérvia e Alemanha?

O confronto desta sexta-feira (13) será importante para as pretensões das duas seleções na reta final da fase de grupos da Nations League.

A Alemanha ocupa a terceira posição, com cinco pontos, três atrás de Holanda e Grécia, que dividem a liderança do Grupo A2.

Uma vitória alemã levará a equipe aos oito pontos, permitindo que alcance pelo menos uma das duas primeiras colocadas em pontuação, dependendo do resultado do confronto entre Holanda e Grécia.

Na última rodada, a Alemanha receberá a Holanda, em um duelo que poderá ser decisivo na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Já a Sérvia precisa vencer para manter a possibilidade de alcançar a terceira colocação. Com quatro derrotas, a seleção não pode mais avançar às quartas de final, mas ainda tenta evitar o rebaixamento direto à Liga B.

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Onde assistir Sérvia x Alemanha ao vivo?

A partida entre Sérvia e Alemanha, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+ Premium 

O confronto será disputado nesta sexta-feira (13), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Miti?, em Belgrado, na Sérvia.

Prováveis escalações de Sérvia e Alemanha

Sérvia (Técnico: Veljko Paunovic)

Rosic; Simic, Babic, Milenkovic e Erakovic; Dragojevic, Zivkovic, Samardzic e Kostic; Cvetkovic e Jovic.

Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)

Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Bischof, Kimmich, Pavlovic, Scherhant e Wirtz; Havertz.

Ficha técnica de Sérvia x Alemanha

  • Jogo: Sérvia x Alemanha;
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27;
  • Fase: Quinta rodada da fase de grupos;
  • Grupo: A2, Liga A;
  • Data: sexta-feira, 13 de novembro de 2026;
  • Horário: 16h45 (de Brasília);
  • Local: Estádio Rajko Miti?, Belgrado, Sérvia;
  • Transmissão: Disney+ Premium;

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Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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