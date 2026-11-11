Ponte Preta x Operário-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Macaca já teve o rebaixamento confirmado, enquanto o Fantasma entra em campo sem chances de alcançar o grupo de acesso à elite nacional

por Thiago Seabra
Ponte Preta x Operário-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B
Imagem dos jogadores da Ponte Preta na Série B - Marcos Ribolli/ PontePress

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Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2026. A partida será disputada no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

O confronto encerra a participação das duas equipes na competição. A Macaca já teve o rebaixamento para a Série C confirmado e ocupa a última posição, enquanto o Fantasma está em décimo lugar e não tem mais chances de conquistar o acesso à Série A.

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Como chegam as equipes

A Ponte Preta chega à rodada final depois de perder por 1 a 0 para o Goiás, em Goiânia.

Com 15 pontos em 37 partidas, o time campineiro ocupa a 20ª colocação e já está rebaixado. A equipe busca encerrar a campanha com um resultado positivo diante de sua torcida.

O Operário-PR, por sua vez, vem de vitória por 3 a 2 sobre o Sport, em Ponta Grossa. O Fantasma soma 54 pontos e aparece na décima posição.

Sem possibilidade matemática de alcançar o grupo de acesso, o clube paranaense também disputa apenas o último compromisso pela Série B nesta temporada.

No primeiro turno, em 22 de julho, o Operário levou a melhor e venceu por 3 a 2, em casa.

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Onde assistir a Ponte Preta x Operário-PR ao vivo

A partida entre Ponte Preta e Operário-PR terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A bola rola às 19h, no horário de Brasília.

Possíveis escalações

Ponte Preta

Vinícius Ferrari; Di Mauro, Gabriel Caran, Sergio Palacios e Danilo Barcelos; Gustavo Almeida, Rodrigo Souza, Karl e Gustavo Telles; Manu e Brandão. Técnico: Gilson Kleina.

Operário-PR

Elias Curzel; Maguinho, Miranda, Joseph (ou José Cuenú) e Nicolas; Índio, Vinícius Diniz, Brenno e Dudu Mosconi; Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

Ficha de arbitragem

  • Árbitra: Deborah Cecília Cruz Correia (PE)
  • Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Fernanda Felix da Silva (AL)
  • Quarto árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)
  • VAR: Thayslane de Melo Costa (SE)
  • AVAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha técnica – Ponte Preta x Operário-PR

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026 – 38ª rodada
  • Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Ítalo Mário Limongi, Indaiatuba (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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