Onde assistir à NBA hoje (11/11): veja jogos, horários e transmissões desta quarta-feira
Programação desta quarta reúne nove partidas da liga norte-americana, além de compromissos pelo basquete brasileiro e pela Euroliga
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A programação de basquete desta quarta-feira (11) conta com partidas pela NBA, pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e pela Euroliga. Ao todo, são nove jogos da liga norte-americana, além de um confronto pelo campeonato brasileiro e outro pela competição europeia.
Na NBA, a rodada começa às 21h, com três partidas simultâneas. Entre os destaques estão Lakers x Bucks, às 22h, e Warriors x Rockets, às 23h30. Confira os horários e onde assistir aos jogos ao vivo.
Jogos de basquete hoje (11/11): onde assistir
Euroliga – 11ª rodada
- 16h45 – Partizan x Baskonia: XSports.
NBB – 1ª fase, 5ª rodada
- 19h – Minas x Unifacisa: YouTube (NBB).
NBA – Semana 4
- 21h – Cavaliers x Knicks: ESPN 2 e Disney+.
- 21h – Wizards x Pacers: NBA League Pass.
- 21h – Celtics x Raptors: NBA League Pass.
- 22h – Spurs x Bulls: NBA League Pass.
- 22h – Nuggets x Grizzlies: NBA League Pass.
- 22h – Lakers x Bucks: NBA League Pass.
- 22h – Nets x Pelicans: NBA League Pass.
- 23h – Magic x Jazz: NBA League Pass.
- 23h30 – Warriors x Rockets: ESPN 2 e Disney+.
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil
A NBA conta com diferentes opções de transmissão no Brasil. Entre elas estão ESPN, Disney+, Amazon Prime Video e NBA League Pass, com disponibilidade de partidas conforme a programação de cada plataforma.
A ESPN exibe jogos selecionados, com cobertura jornalística e análises. O Disney+ também disponibiliza confrontos da liga por streaming.
O Amazon Prime Video possui um pacote de transmissões que inclui 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos das duas primeiras rodadas dos playoffs.
Outra alternativa é o canal oficial NBA Brasil no YouTube, que transmite partidas selecionadas gratuitamente e oferece resumos, melhores momentos e análises.
NBA League Pass: como acompanhar os jogos
O NBA League Pass reúne as partidas da liga em um único serviço de streaming. A assinatura dá acesso a jogos ao vivo e conteúdos sob demanda, incluindo pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs.
A plataforma também oferece recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays. A Vivo disponibiliza o NBA League Pass Premium como opção para seus clientes.
Um jogo por semana recebe narração em português e aparece identificado como “VIVO” na programação.