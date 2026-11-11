Holanda x Grécia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Holanda e Grécia se enfrentam nesta sexta-feira (13), pela quinta rodada da Nations League, em confronto direto pela liderança do Grupo A2
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Holanda e Grécia se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto coloca frente a frente as duas primeiras colocadas do Grupo A2. A Holanda lidera a chave, com oito pontos, mesma pontuação da Grécia, que aparece na segunda posição. A Alemanha ocupa o terceiro lugar, com cinco pontos, enquanto a Sérvia ainda não pontuou.
As duas seleções chegam ao duelo com a possibilidade de encaminhar a classificação às quartas de final. No primeiro turno, holandeses e gregos empataram por 2 a 2, em Tessalônica, em outubro.
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Como chegam Holanda e Grécia?
Holanda
A Holanda chega ao confronto na liderança do Grupo A2, com oito pontos em quatro partidas. A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández soma duas vitórias e dois empates, mantendo-se invicta nesta edição da Nations League.
Na estreia, os holandeses empataram por 1 a 1 com a Alemanha, em casa. Depois, venceram a Sérvia por 2 a 1, fora de casa, e empataram por 2 a 2 com a Grécia, em Tessalônica.
Na última rodada, a Holanda voltou a superar a Sérvia por 2 a 1, resultado que levou a seleção aos oito pontos e manteve a equipe na primeira colocação.
O atacante Memphis Depay, do Corinthians, ficou fora da convocação pela segunda Data FIFA consecutiva. O jogador havia retornado recentemente aos gramados após um problema muscular na coxa.
Grécia
A Grécia chega à quinta rodada da Nations League ocupando a segunda colocação do Grupo A2, com oito pontos, mesma pontuação da Holanda.
Comandada pelo técnico Ivan Jovanovi?, a seleção grega também permanece invicta na competição e busca um resultado positivo fora de casa para assumir a liderança isolada.
Na última rodada, a Grécia empatou sem gols com a Alemanha, em um confronto importante para a disputa pelas primeiras posições da chave.
Os gregos também já demonstraram capacidade de competir com os holandeses nesta edição da Nations League. No primeiro turno, as seleções empataram por 2 a 2, em Tessalônica.
O que está em jogo para Holanda e Grécia?
O confronto desta sexta-feira (13) poderá definir a liderança do Grupo A2 e garantir uma das seleções nas quartas de final da Nations League.
A Grécia garantirá a classificação e a liderança do grupo se vencer a Holanda, independentemente do resultado de Sérvia x Alemanha.
Já a Holanda poderá assegurar uma vaga nas quartas de final caso vença a Grécia e a Alemanha não vença a Sérvia. Os holandeses também se classificarão se empatarem e os alemães forem derrotados.
Depois do confronto, a Holanda enfrentará a Alemanha, fora de casa, na segunda-feira (16). No mesmo dia, a Grécia receberá a Sérvia, encerrando a fase de grupos.
Onde assistir Holanda x Grécia ao vivo?
A partida entre Holanda e Grécia, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
O confronto será disputado nesta sexta-feira (13), às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, na Holanda.
Prováveis escalações de Holanda e Grécia
Holanda (Técnico: Xavi Hernández)
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven e Timber; Veerman, Quinten Timber e Reijnders; Malen, Summerville e Gakpo.
Grécia (Técnico: Ivan Jovanovi?)
Vlachodimos (Tzolakis); Retsos, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Karetsas e Kyziridis e Tzolis; Pavlidis.
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Ficha técnica de Holanda x Grécia
- Jogo: Holanda x Grécia;
- Competição: UEFA Nations League 2026/27;
- Fase: Quinta rodada da fase de grupos;
- Grupo: A2, Liga A;
- Data: sexta-feira, 13 de novembro de 2026;
- Horário: 16h45 (de Brasília);
- Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã, Holanda;
- Transmissão: ESPN e Disney+.
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