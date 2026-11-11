Barcelona x Arsenal ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League Feminina

Líderes e candidatas ao título europeu se encontram na Catalunha; um resultado positivo pode aproximar as equipes da classificação

por Thiago Seabra
Barcelona x Arsenal ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League Feminina
Imagem da jogadora Aitana Bonmati? Conca, do Barcelona - Reprodução/ @fcbfemeni

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Barcelona e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h45 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Women's Champions League 2026/27.

O duelo reúne duas equipes que começaram a competição entre as primeiras colocadas. O Barcelona é o atual campeão europeu e vem de goleada sobre o HB Køge. O Arsenal também chega após vitória por 3 a 0 diante do Benfica.

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Como chegam as equipes

O Barcelona ocupa a liderança da fase de liga, com nove pontos em três partidas. A equipe catalã venceu Paris FC, Roma e HB Køge, este último por 8 a 0, fora de casa. A campanha tem 19 gols marcados e apenas dois sofridos.

O Arsenal aparece na quinta posição, com sete pontos. As inglesas estrearam com vitória por 1 a 0 sobre o HB Køge, empataram por 2 a 2 com o Paris FC e venceram o Benfica por 3 a 0 na rodada mais recente.

O confronto também marca o reencontro das equipes após a final da edição 2024/25, quando o Arsenal venceu o Barcelona por 1 a 0 e conquistou o título europeu.

Onde assistir a Barcelona x Arsenal ao vivo

A transmissão de Barcelona x Arsenal para o público brasileiro será na ESPN 4, pela tv fechada, e Disney+, no streaming.

Possíveis escalações

Barcelona

Cata Coll; E. Brugts, R. van Asten, Aïcha Camara e S. Schertenleib; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Clara Serrajordi; Clàudia Pina, E. Pajor e C. Graham Hansen. Técnico: Pere Romeu.

Arsenal

Misa; T. Hinds, S. Catley, É. De Almeida e Ona Batlle; G. Stanway, K. Cooney-Cross e C. Foord; G. Reuteler, O. Smith e A. Russo. Técnica: Renée Slegers.

Ficha técnica – Barcelona x Arsenal

  • Competição: UEFA Women's Champions League 2026/27 – fase de liga, 4ª rodada
  • Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
  • Local: Spotify Camp Nou, Barcelona, Espanha
  • Transmissão no Brasil: ESPN 4 e Disney+
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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