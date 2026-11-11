Argentina x Uruguai ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações no amistoso

Argentina recebe o Uruguai nesta sexta-feira (13), em amistoso que marca uma nova fase das seleções; confira horário, transmissão e convocados

por Lucas Valle
Argentina x Uruguai ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações no amistoso
Argentina e Uruguai se enfrentam em amistoso internacional - Divulgação/juliaanalvarez e Divulgação/fedevalverde

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Argentina e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no La Bombonera, em Buenos Aires, em amistoso internacional válido pela Data FIFA de novembro.

O clássico do Rio da Prata marca um novo momento para as duas seleções. A Argentina entra em campo pela primeira vez em uma Data FIFA após a aposentadoria de Lionel Messi da equipe nacional. Já o Uruguai disputa sua segunda série de amistosos sob o comando do técnico Diego Forlán.

O confronto também será uma oportunidade para os treinadores avaliarem jogadores e testarem alternativas visando os próximos compromissos internacionais. As duas seleções voltarão a atuar na próxima semana, encerrando a temporada de 2026.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Argentina e Uruguai?

Argentina

A Argentina chega ao amistoso iniciando uma nova etapa de sua história. A equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni disputa sua primeira Data FIFA sem Lionel Messi, que anunciou sua aposentadoria da seleção em agosto de 2026.

Vice-campeã da Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina busca reorganizar seu setor ofensivo e dar oportunidades a novos jogadores, sem deixar de contar com nomes importantes do elenco.

Entre os convocados estão Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz e Thiago Almada. O treinador também promoveu novidades na defesa, como a primeira convocação de Aaron Anselmino e o retorno de Gonzalo Montiel e Mariano Troilo.

Por outro lado, a Argentina terá ausências importantes. Lautaro Martínez e Cristian Romero ficaram de fora da convocação, por lesão, enquanto De Paul e Lo Celso não foram incluídos na convocação por opção do técnico Lionel Scaloni.

O goleiro Emiliano Martínez foi chamado, mas sua condição física ainda precisa ser avaliada após uma fratura na mandíbula sofrida enquanto defendia o Chelsea.

Depois de enfrentar o Uruguai, a Argentina terá outro amistoso na terça-feira (17), contra a Costa Rica.

Uruguai

O Uruguai chega ao clássico dando continuidade ao trabalho do técnico Diego Forlán, que assumiu o comando da seleção e realizou sua estreia na Data FIFA de outubro, durante uma excursão pela Ásia.

Na última janela internacional, a Celeste conquistou duas vitórias e sofreu uma derrota. Entre os resultados positivos esteve a goleada por 6 a 1 sobre a Índia, em partida disputada em Calcutá.

Para os amistosos de novembro, Forlán convocou 28 jogadores. Entre os principais nomes estão Federico Valverde, Darwin Núñez, Bentancur, Araújo e Arrascaeta.

A lista também conta com jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, do Flamengo; Joaquín Piquerez, do Palmeiras; e Agustín Canobbio, do Fluminense.

Uma ausência é o atacante Miguel Merentiel, que não foi convocado para permanecer à disposição do Boca Juniors na preparação para a final da Copa Sul-Americana.

Após enfrentar a Argentina, o Uruguai encerrará sua participação na Data FIFA diante da República Dominicana, na terça-feira (17), às 20h30.

Leia Também

Onde assistir Argentina x Uruguai ao vivo?

A partida entre Argentina e Uruguai, amistoso internacional da Data FIFA de novembro de 2026, tem transmissão prevista no Brasil em:

  • Transmissão: a confirmar

O confronto será disputado nesta sexta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera), em Buenos Aires, na Argentina.

Prováveis escalações de Argentina e Uruguai

As escalações oficiais ainda não foram divulgadas. As formações abaixo são projeções elaboradas a partir das listas de convocados e podem sofrer alterações até o início do amistoso.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Juan Musso; Giay (Montiel), Leonardo Balerdi (Medina), Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister e Nico Paz; Giuliano Simeone (Mastantuono), Julián Álvarez e Thiago Almada.

  • Dúvida: Emiliano Martínez 

Uruguai (Técnico: Diego Forlán)

Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Giménez (Mathías Olivera) e Piquerez; Valverde, Bentancur e Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo.

Ficha técnica de Argentina x Uruguai

  • Jogo: Argentina x Uruguai;
  • Competição: Amistoso internacional;
  • Data: sexta-feira, 13 de novembro de 2026;
  • Horário: 20h (de Brasília);
  • Local: Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina;
  • Transmissão: a confirmar;

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Leia também