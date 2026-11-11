Argentina x Uruguai ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações no amistoso

Argentina recebe o Uruguai nesta sexta-feira (13), em amistoso que marca uma nova fase das seleções; confira horário, transmissão e convocados

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Argentina e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no La Bombonera, em Buenos Aires, em amistoso internacional válido pela Data FIFA de novembro.

O clássico do Rio da Prata marca um novo momento para as duas seleções. A Argentina entra em campo pela primeira vez em uma Data FIFA após a aposentadoria de Lionel Messi da equipe nacional. Já o Uruguai disputa sua segunda série de amistosos sob o comando do técnico Diego Forlán.

O confronto também será uma oportunidade para os treinadores avaliarem jogadores e testarem alternativas visando os próximos compromissos internacionais. As duas seleções voltarão a atuar na próxima semana, encerrando a temporada de 2026.

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Como chegam Argentina e Uruguai?

Argentina

A Argentina chega ao amistoso iniciando uma nova etapa de sua história. A equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni disputa sua primeira Data FIFA sem Lionel Messi, que anunciou sua aposentadoria da seleção em agosto de 2026.

Vice-campeã da Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina busca reorganizar seu setor ofensivo e dar oportunidades a novos jogadores, sem deixar de contar com nomes importantes do elenco.

Entre os convocados estão Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz e Thiago Almada. O treinador também promoveu novidades na defesa, como a primeira convocação de Aaron Anselmino e o retorno de Gonzalo Montiel e Mariano Troilo.

Por outro lado, a Argentina terá ausências importantes. Lautaro Martínez e Cristian Romero ficaram de fora da convocação, por lesão, enquanto De Paul e Lo Celso não foram incluídos na convocação por opção do técnico Lionel Scaloni.

O goleiro Emiliano Martínez foi chamado, mas sua condição física ainda precisa ser avaliada após uma fratura na mandíbula sofrida enquanto defendia o Chelsea.

Depois de enfrentar o Uruguai, a Argentina terá outro amistoso na terça-feira (17), contra a Costa Rica.

Uruguai

O Uruguai chega ao clássico dando continuidade ao trabalho do técnico Diego Forlán, que assumiu o comando da seleção e realizou sua estreia na Data FIFA de outubro, durante uma excursão pela Ásia.

Na última janela internacional, a Celeste conquistou duas vitórias e sofreu uma derrota. Entre os resultados positivos esteve a goleada por 6 a 1 sobre a Índia, em partida disputada em Calcutá.

Para os amistosos de novembro, Forlán convocou 28 jogadores. Entre os principais nomes estão Federico Valverde, Darwin Núñez, Bentancur, Araújo e Arrascaeta.

A lista também conta com jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, do Flamengo; Joaquín Piquerez, do Palmeiras; e Agustín Canobbio, do Fluminense.

Uma ausência é o atacante Miguel Merentiel, que não foi convocado para permanecer à disposição do Boca Juniors na preparação para a final da Copa Sul-Americana.

Após enfrentar a Argentina, o Uruguai encerrará sua participação na Data FIFA diante da República Dominicana, na terça-feira (17), às 20h30.

Onde assistir Argentina x Uruguai ao vivo?

A partida entre Argentina e Uruguai, amistoso internacional da Data FIFA de novembro de 2026, tem transmissão prevista no Brasil em:

Transmissão: a confirmar

O confronto será disputado nesta sexta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera), em Buenos Aires, na Argentina.

Prováveis escalações de Argentina e Uruguai

As escalações oficiais ainda não foram divulgadas. As formações abaixo são projeções elaboradas a partir das listas de convocados e podem sofrer alterações até o início do amistoso.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Juan Musso; Giay (Montiel), Leonardo Balerdi (Medina), Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister e Nico Paz; Giuliano Simeone (Mastantuono), Julián Álvarez e Thiago Almada.

Dúvida: Emiliano Martínez

Uruguai (Técnico: Diego Forlán)

Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Giménez (Mathías Olivera) e Piquerez; Valverde, Bentancur e Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo.

Ficha técnica de Argentina x Uruguai

Jogo: Argentina x Uruguai;

Argentina x Uruguai; Competição: Amistoso internacional;

Amistoso internacional; Data: sexta-feira, 13 de novembro de 2026;

sexta-feira, 13 de novembro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina;

Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina; Transmissão: a confirmar;



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