Philadelphia 76ers x Boston Celtics ao vivo: onde assistir, horário e escalações da NBA
Líder e vice-líder da Conferência Leste se enfrentam em duelo direto, enquanto Jaylen Brown reencontra o antigo companheiro Jayson Tatum
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Philadelphia 76ers e Boston Celtics se enfrentam nesta terça-feira (10), às 22h (de Brasília), na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, pela temporada regular 2026/27 da NBA.
O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados da Conferência Leste. A equipe da casa lidera a classificação, enquanto os visitantes aparecem na segunda posição, em busca de diminuir a diferença para o topo.
Além da disputa direta pelas primeiras posições, a partida terá como destaque o reencontro de Jaylen Brown com Jayson Tatum. Os dois foram companheiros no Boston Celtics por nove temporadas e conquistaram juntos o título da NBA em 2024.
Como chegam Philadelphia 76ers e Boston Celtics
O Philadelphia 76ers ocupa a liderança da Conferência Leste, com nove vitórias e duas derrotas. Sob o comando de Nick Nurse, a equipe venceu seis dos últimos sete compromissos e chega após superar o Chicago Bulls por 127 a 121, fora de casa.
Na partida, Tyrese Maxey marcou 27 pontos, LeBron James anotou 22 e Joel Embiid contribuiu com 18 pontos e dez rebotes. Jaylen Brown também teve participação importante, com 29 pontos.
O resultado reforçou o bom início de campanha da franquia, que registra seu melhor desempenho após 11 jogos desde a temporada 2000/01, quando começou com dez vitórias e uma derrota.
Do outro lado, o Boston Celtics aparece na segunda colocação do Leste, com oito vitórias e duas derrotas. A equipe comandada por Joe Mazzulla chega embalada por três triunfos consecutivos.
Na rodada mais recente, os Celtics venceram o Milwaukee Bucks por 117 a 97. Paul George foi o principal destaque ofensivo, com 27 pontos.
Reencontro de Jaylen Brown e Jayson Tatum é destaque
O duelo também chama atenção pelo reencontro de Jaylen Brown e Jayson Tatum, que defenderam juntos o Boston Celtics durante nove temporadas. A parceria terminou com a conquista do título da NBA em 2024.
Em julho de 2026, Brown foi negociado com o Philadelphia 76ers, enquanto Paul George seguiu para Boston. A mudança encerrou uma parceria histórica e colocou os antigos companheiros em lados opostos.
O processo da negociação teve repercussão. Brown afirmou ter ficado insatisfeito com a maneira como a transferência foi conduzida, especialmente por não ter participado das conversas sobre seu futuro antes da conclusão do acordo.
O reencontro ganhou novos capítulos durante a pré-temporada, quando os dois jogadores estiveram próximos em quadra, mas não se cumprimentaram. Tatum afirmou que foi surpreendido pela negociação, enquanto Brown demonstrou incômodo com a situação.
Onde assistir Philadelphia 76ers x Boston Celtics ao vivo
A partida entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Amazon Prime Video e pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga.
- Streaming: Amazon Prime Video
- Streaming: NBA League Pass
Possíveis escalações de 76ers e Celtics
Philadelphia 76ers (Técnico: Nick Nurse)
- Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James e Joel Embiid.
Boston Celtics (Técnico: Joe Mazzulla)
- Derrick White, Jordan Walsh, Paul George, Jayson Tatum e Neemias Queta.
Ficha técnica de Philadelphia 76ers x Boston Celtics
- Competição: NBA – temporada regular 2026/27
- Jogo: Philadelphia 76ers x Boston Celtics
- Local: Xfinity Mobile Arena, Filadélfia
- Data: 10/11/2026 (terça-feira)
- Horário: 22h (de Brasília)
- Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass