Onde assistir à NBA hoje (10/11): veja jogos, horários e transmissões

Programação desta terça-feira reúne Flamengo x Franca pelo NBB e seis partidas da liga norte-americana, com transmissões em diferentes plataformas.

por Thiago Seabra
Onde assistir à NBA hoje (10/11): veja jogos, horários e transmissões
Imagem de Paul George, jogador do Boston Celtics, da NBA - Reprodução/ Boston Celtics

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O basquete terá uma programação movimentada nesta terça-feira (10), com partidas pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e pela NBA. A agenda começa às 20h30, com Flamengo x Franca, e segue durante a noite e a madrugada com seis jogos da liga norte-americana.

Entre os destaques da NBA estão Bucks x Knicks, Celtics x 76ers e Thunder x Trail Blazers. Confira os horários e onde assistir às partidas ao vivo.

Reprodução/ Philadelphia 76ers
Imagem de Lebron James, do 76ers - Reprodução/ Philadelphia 76ers

Jogos de basquete hoje (10/11): onde assistir

NBB

  • 20h30 – Flamengo x Franca: ESPN 2 e Disney+.

NBA

  • 21h30 – Bucks x Knicks: NBA League Pass.
  • 22h – Celtics x 76ers: Prime Video.
  • 23h – Clippers x Suns: NBA League Pass.
  • 23h – Heat x Jazz: NBA League Pass.
  • 0h – Magic x Kings: NBA League Pass.
  • 1h – Thunder x Trail Blazers: Prime Video.

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

Os jogos da NBA podem ser acompanhados no Brasil por diferentes plataformas, como ESPN, Disney+, Prime Video e NBA League Pass. A disponibilidade das partidas varia de acordo com a programação de cada serviço.

A ESPN transmite partidas selecionadas da liga, com cobertura jornalística e análises. Já o Disney+ disponibiliza confrontos por streaming.

O Amazon Prime Video também conta com um pacote de transmissões da NBA. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de fases dos playoffs.

Outra opção é o canal oficial NBA Brasil, no YouTube, que transmite partidas selecionadas gratuitamente e disponibiliza resumos, melhores momentos e análises.

NBA League Pass: como acompanhar todos os jogos

O NBA League Pass reúne as partidas da liga em uma única plataforma. O serviço oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda, incluindo jogos da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs.

Entre os recursos disponíveis estão múltiplos ângulos de câmera e replays. A assinatura também pode ser contratada por clientes da Vivo, que oferece o NBA League Pass Premium como opção.

Um jogo por semana recebe narração em português e aparece identificado como “VIVO” na programação.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.