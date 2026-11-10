Onde assistir à NBA hoje (10/11): veja jogos, horários e transmissões

Programação desta terça-feira reúne Flamengo x Franca pelo NBB e seis partidas da liga norte-americana, com transmissões em diferentes plataformas.

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O basquete terá uma programação movimentada nesta terça-feira (10), com partidas pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e pela NBA. A agenda começa às 20h30, com Flamengo x Franca, e segue durante a noite e a madrugada com seis jogos da liga norte-americana.

Entre os destaques da NBA estão Bucks x Knicks, Celtics x 76ers e Thunder x Trail Blazers. Confira os horários e onde assistir às partidas ao vivo.

Imagem de Lebron James, do 76ers - Reprodução/ Philadelphia 76ers

Jogos de basquete hoje (10/11): onde assistir

NBB

20h30 – Flamengo x Franca: ESPN 2 e Disney+.

NBA

21h30 – Bucks x Knicks: NBA League Pass.

NBA League Pass. 22h – Celtics x 76ers: Prime Video.

Prime Video. 23h – Clippers x Suns: NBA League Pass.

NBA League Pass. 23h – Heat x Jazz: NBA League Pass.

NBA League Pass. 0h – Magic x Kings: NBA League Pass.

NBA League Pass. 1h – Thunder x Trail Blazers: Prime Video.

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

Os jogos da NBA podem ser acompanhados no Brasil por diferentes plataformas, como ESPN, Disney+, Prime Video e NBA League Pass. A disponibilidade das partidas varia de acordo com a programação de cada serviço.

A ESPN transmite partidas selecionadas da liga, com cobertura jornalística e análises. Já o Disney+ disponibiliza confrontos por streaming.

O Amazon Prime Video também conta com um pacote de transmissões da NBA. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de fases dos playoffs.

Outra opção é o canal oficial NBA Brasil, no YouTube, que transmite partidas selecionadas gratuitamente e disponibiliza resumos, melhores momentos e análises.

NBA League Pass: como acompanhar todos os jogos

O NBA League Pass reúne as partidas da liga em uma única plataforma. O serviço oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda, incluindo jogos da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs.

Entre os recursos disponíveis estão múltiplos ângulos de câmera e replays. A assinatura também pode ser contratada por clientes da Vivo, que oferece o NBA League Pass Premium como opção.

Um jogo por semana recebe narração em português e aparece identificado como “VIVO” na programação.