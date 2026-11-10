Onde assistir à NBA hoje (10/11): veja jogos, horários e transmissões
Programação desta terça-feira reúne Flamengo x Franca pelo NBB e seis partidas da liga norte-americana, com transmissões em diferentes plataformas.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O basquete terá uma programação movimentada nesta terça-feira (10), com partidas pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e pela NBA. A agenda começa às 20h30, com Flamengo x Franca, e segue durante a noite e a madrugada com seis jogos da liga norte-americana.
Entre os destaques da NBA estão Bucks x Knicks, Celtics x 76ers e Thunder x Trail Blazers. Confira os horários e onde assistir às partidas ao vivo.
Jogos de basquete hoje (10/11): onde assistir
NBB
- 20h30 – Flamengo x Franca: ESPN 2 e Disney+.
NBA
- 21h30 – Bucks x Knicks: NBA League Pass.
- 22h – Celtics x 76ers: Prime Video.
- 23h – Clippers x Suns: NBA League Pass.
- 23h – Heat x Jazz: NBA League Pass.
- 0h – Magic x Kings: NBA League Pass.
- 1h – Thunder x Trail Blazers: Prime Video.
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil
Os jogos da NBA podem ser acompanhados no Brasil por diferentes plataformas, como ESPN, Disney+, Prime Video e NBA League Pass. A disponibilidade das partidas varia de acordo com a programação de cada serviço.
A ESPN transmite partidas selecionadas da liga, com cobertura jornalística e análises. Já o Disney+ disponibiliza confrontos por streaming.
O Amazon Prime Video também conta com um pacote de transmissões da NBA. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de fases dos playoffs.
Outra opção é o canal oficial NBA Brasil, no YouTube, que transmite partidas selecionadas gratuitamente e disponibiliza resumos, melhores momentos e análises.
NBA League Pass: como acompanhar todos os jogos
O NBA League Pass reúne as partidas da liga em uma única plataforma. O serviço oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda, incluindo jogos da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs.
Entre os recursos disponíveis estão múltiplos ângulos de câmera e replays. A assinatura também pode ser contratada por clientes da Vivo, que oferece o NBA League Pass Premium como opção.
Um jogo por semana recebe narração em português e aparece identificado como “VIVO” na programação.