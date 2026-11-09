Itália x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Itália recebe a França nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada da Nations League, em confronto direto pelas primeiras posições do Grupo A1

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Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League 2026/27.

O confronto reúne as duas primeiras colocadas do Grupo A1. A França lidera a chave, com 10 pontos em quatro partidas, enquanto a Itália aparece na segunda posição, com sete. A Bélgica, terceira colocada, soma seis pontos e também segue na disputa por uma vaga nas quartas de final.

As seleções já se enfrentaram nesta edição da competição. No primeiro turno, em 2 de outubro, franceses e italianos empataram por 1 a 1, no Stade de France, em Saint-Denis.

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Como chegam Itália e França?

Itália

A Itália chega à quinta rodada da Nations League ocupando a segunda colocação do Grupo A1, com sete pontos. A equipe comandada pelo técnico Roberto Mancini acumula duas vitórias, um empate e uma derrota na competição.

Na estreia, os italianos foram derrotados pela Bélgica por 2 a 0, em casa. Na sequência, reagiram com uma vitória por 4 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, antes de empatarem por 1 a 1 com a França, em Saint-Denis.

Na última rodada, disputada em 5 de outubro, a Itália voltou a vencer a Turquia, desta vez por 3 a 1, em Bolonha. O resultado levou a seleção aos sete pontos e manteve a equipe na disputa pela liderança da chave.

Agora, os italianos terão pela frente a líder do grupo, em um confronto importante para suas pretensões de classificação às quartas de final.

França

A França chega ao confronto na liderança do Grupo A1, com 10 pontos em quatro jogos. A equipe comandada pelo técnico Zinédine Zidane segue invicta, com três vitórias e um empate.

Na estreia, os franceses venceram a Turquia por 1 a 0, fora de casa. Depois, superaram a Bélgica pelo mesmo placar, também como visitantes.

Na terceira rodada, a França empatou por 1 a 1 com a Itália, em casa, perdendo os primeiros pontos na competição.

Na partida mais recente, a seleção francesa goleou a Bélgica por 4 a 1, ampliando sua vantagem na liderança do grupo e chegando aos dez pontos.

O que está em jogo para Itália e França?

O confronto desta quinta-feira (12) poderá influenciar diretamente a disputa pelas duas vagas do Grupo A1 nas quartas de final da Nations League.

A França inicia a rodada na liderança, com 10 pontos, seguida pela Itália, com sete, e pela Bélgica, com seis. A Turquia ocupa a última colocação, ainda sem pontuar.

Uma vitória da França levará a equipe aos 13 pontos e garantirá matematicamente sua classificação às quartas de final, independentemente do resultado de Turquia x Bélgica.

Por outro lado, uma vitória italiana levará a equipe aos 10 pontos, igualando a pontuação da França e mantendo aberta a disputa pela liderança na última rodada.

Depois deste confronto, a Itália enfrentará a Bélgica, fora de casa, no domingo (15). No mesmo dia, a França receberá a Turquia.

Onde assistir Itália x França ao vivo?

A partida entre Itália e França, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

O confronto será disputado nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália.

Prováveis escalações de Itália e França

Itália (Técnico: Roberto Mancini)

Donnarumma; Kayode, Ghilardi, Bastoni e Calafiori; Romano, Barella e Tonali; Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Cambiaghi.

Desfalques: Raspadori, Mancini, Di Lorenzo, Ruggeri

França (Técnico: Zinédine Zidane)

Guillaume Restes; Gusto, Leny Yoro, Jacquet e Diouf; Lucas da Cunha e Camavinga; Olise, Cherki e Doué; Barcola.

Desfalques: Koundé, Akliouche, Lacroix, Dembélé, Kalulu e Thuram

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Ficha técnica de Itália x França

Jogo: Itália x França;

Itália x França; Competição: UEFA Nations League 2026/27;

UEFA Nations League 2026/27; Fase: Quinta rodada da fase de grupos;

Quinta rodada da fase de grupos; Grupo: A1, Liga A;

A1, Liga A; Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026;

quinta-feira, 12 de novembro de 2026; Horário: 16h45 (de Brasília);

16h45 (de Brasília); Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália;

Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália; Transmissão: ESPN e Disney+.

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