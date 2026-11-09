Itália x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Itália recebe a França nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada da Nations League, em confronto direto pelas primeiras posições do Grupo A1
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League 2026/27.
O confronto reúne as duas primeiras colocadas do Grupo A1. A França lidera a chave, com 10 pontos em quatro partidas, enquanto a Itália aparece na segunda posição, com sete. A Bélgica, terceira colocada, soma seis pontos e também segue na disputa por uma vaga nas quartas de final.
As seleções já se enfrentaram nesta edição da competição. No primeiro turno, em 2 de outubro, franceses e italianos empataram por 1 a 1, no Stade de France, em Saint-Denis.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam Itália e França?
Itália
A Itália chega à quinta rodada da Nations League ocupando a segunda colocação do Grupo A1, com sete pontos. A equipe comandada pelo técnico Roberto Mancini acumula duas vitórias, um empate e uma derrota na competição.
Na estreia, os italianos foram derrotados pela Bélgica por 2 a 0, em casa. Na sequência, reagiram com uma vitória por 4 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, antes de empatarem por 1 a 1 com a França, em Saint-Denis.
Na última rodada, disputada em 5 de outubro, a Itália voltou a vencer a Turquia, desta vez por 3 a 1, em Bolonha. O resultado levou a seleção aos sete pontos e manteve a equipe na disputa pela liderança da chave.
Agora, os italianos terão pela frente a líder do grupo, em um confronto importante para suas pretensões de classificação às quartas de final.
França
A França chega ao confronto na liderança do Grupo A1, com 10 pontos em quatro jogos. A equipe comandada pelo técnico Zinédine Zidane segue invicta, com três vitórias e um empate.
Na estreia, os franceses venceram a Turquia por 1 a 0, fora de casa. Depois, superaram a Bélgica pelo mesmo placar, também como visitantes.
Na terceira rodada, a França empatou por 1 a 1 com a Itália, em casa, perdendo os primeiros pontos na competição.
Na partida mais recente, a seleção francesa goleou a Bélgica por 4 a 1, ampliando sua vantagem na liderança do grupo e chegando aos dez pontos.
O que está em jogo para Itália e França?
O confronto desta quinta-feira (12) poderá influenciar diretamente a disputa pelas duas vagas do Grupo A1 nas quartas de final da Nations League.
A França inicia a rodada na liderança, com 10 pontos, seguida pela Itália, com sete, e pela Bélgica, com seis. A Turquia ocupa a última colocação, ainda sem pontuar.
Uma vitória da França levará a equipe aos 13 pontos e garantirá matematicamente sua classificação às quartas de final, independentemente do resultado de Turquia x Bélgica.
Por outro lado, uma vitória italiana levará a equipe aos 10 pontos, igualando a pontuação da França e mantendo aberta a disputa pela liderança na última rodada.
Depois deste confronto, a Itália enfrentará a Bélgica, fora de casa, no domingo (15). No mesmo dia, a França receberá a Turquia.
Onde assistir Itália x França ao vivo?
A partida entre Itália e França, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
O confronto será disputado nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália.
Prováveis escalações de Itália e França
Itália (Técnico: Roberto Mancini)
Donnarumma; Kayode, Ghilardi, Bastoni e Calafiori; Romano, Barella e Tonali; Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Cambiaghi.
- Desfalques: Raspadori, Mancini, Di Lorenzo, Ruggeri
França (Técnico: Zinédine Zidane)
Guillaume Restes; Gusto, Leny Yoro, Jacquet e Diouf; Lucas da Cunha e Camavinga; Olise, Cherki e Doué; Barcola.
- Desfalques: Koundé, Akliouche, Lacroix, Dembélé, Kalulu e Thuram
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Ficha técnica de Itália x França
- Jogo: Itália x França;
- Competição: UEFA Nations League 2026/27;
- Fase: Quinta rodada da fase de grupos;
- Grupo: A1, Liga A;
- Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026;
- Horário: 16h45 (de Brasília);
- Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália;
- Transmissão: ESPN e Disney+.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!