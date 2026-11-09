Inglaterra x Croácia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Ingleses tentam manter bom momento após o Mundial, enquanto os tchecos buscam regularidade em grupo que também conta com Espanha e Croácia.

por Lucas Valle
Inglaterra x Croácia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Inglaterra e Croácia se enfrentam pela Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto reúne duas seleções em situações diferentes no Grupo A3. A Inglaterra ocupa a segunda colocação, com nove pontos, e está próxima de garantir uma vaga nas quartas de final. Já a Croácia aparece na terceira posição, com apenas três pontos, e tenta se recuperar de uma sequência negativa na competição.

Além da importância na classificação, a partida marca o reencontro das seleções após uma goleada histórica. No primeiro turno da Nations League, a Inglaterra venceu a Croácia por 7 a 0, fora de casa, em outubro.

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Como chegam Inglaterra e Croácia?

Inglaterra

A Inglaterra chega à quinta rodada da Nations League ocupando a segunda colocação do Grupo A3, com nove pontos. A equipe comandada pelo técnico Thomas Tuchel soma três vitórias e uma derrota em quatro partidas.

Os ingleses começaram a competição com uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, mas conseguiram se recuperar e venceram os três compromissos seguintes.

Entre os resultados positivos está a goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, fora de casa, em outubro. Na partida, Harry Kane e Bukayo Saka marcaram duas vezes cada, enquanto Jude Bellingham, Anthony Gordon e Morgan Rogers completaram o placar.

Na última rodada, a Inglaterra venceu a República Tcheca por 3 a 0, ampliando a sequência positiva e chegando aos nove pontos.

Agora, diante de sua torcida, a seleção inglesa precisa de apenas um empate para garantir matematicamente sua classificação às quartas de final da Nations League.

Croácia

A Croácia chega ao confronto vivendo um momento complicado na Nations League. A equipe comandada pelo técnico Slaven Bilic ocupa a terceira colocação do Grupo A3, com três pontos, após uma vitória e três derrotas.

Os croatas começaram a competição com uma vitória sobre a República Tcheca, mas perderam os três compromissos seguintes, incluindo dois confrontos contra a Espanha e a goleada sofrida diante da Inglaterra.

O resultado mais marcante da campanha foi a derrota por 7 a 0 para os ingleses, em Rijeka, considerada a maior goleada sofrida pela seleção croata em sua história.

Na última rodada, a Croácia foi derrotada pela Espanha por 2 a 1, ampliando a sequência negativa na competição.

 

O que está em jogo para Inglaterra e Croácia?

A Inglaterra entra em campo precisando de apenas um ponto para garantir sua classificação às quartas de final da UEFA Nations League 2026/27.

Com nove pontos, os ingleses ocupam a segunda posição do Grupo A3, atrás da Espanha, que lidera com 12. A Croácia aparece em terceiro, com três pontos, enquanto a República Tcheca ainda não pontuou.

Uma vitória inglesa levará a equipe aos 12 pontos e manterá aberta a disputa pela liderança da chave, que poderá ser decidida na última rodada, quando Inglaterra e Espanha se enfrentarão.

Já a Croácia precisa vencer para continuar com possibilidades matemáticas de alcançar a segunda colocação, embora a diferença no confronto direto torne a missão extremamente difícil.

Os croatas também precisam somar pontos para melhorar sua situação na disputa pela permanência na Liga A da Nations League.

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Onde assistir Inglaterra x Croácia ao vivo?

A partida entre Inglaterra e Croácia, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN 4 
  • Streaming: Disney+ Premium 

O confronto será disputado nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Prováveis escalações de Inglaterra e Croácia

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite e Hall; Rice e Anderson; Rogers, Bellingham e Gordon; Kane.

  • Desfalques: Marc Guéhi e Saka (lesionados)

Croácia (Técnico: Slaven Bilic)

Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car e Gvardiol; Modric, Kovacic e Pasalic; Baturina, Sucic e Beljo.

  • Desfalques: Josip Sutalo, Pongracic, Ivanovic e Jakic (lesionados).

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Ficha técnica de Inglaterra x Croácia

  • Jogo: Inglaterra x Croácia;
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27;
  • Fase: Quinta rodada da fase de grupos;
  • Grupo: A3, Liga A;
  • Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026;
  • Horário: 16h45 (de Brasília);
  • Local: Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra;
  • Transmissão: ESPN 4 e Disney+ Premium.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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