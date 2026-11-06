Vasco x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da semifinal da Copa do Brasil

Com São Januário lotado, cariocas tentam reverter a vantagem paulista, que joga pelo empate para garantir presença na decisão do torneio nacional

por Thiago Seabra
Vasco x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da semifinal da Copa do Brasil
Imagem do jogador Jhon Arias, do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida define um dos finalistas da competição.

O Palmeiras venceu o primeiro confronto por 1 a 0, com gol de Maurício, e joga pelo empate para avançar.

O Vasco precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se ganhar por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega embalado pela vitória por 6 a 1 sobre o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi a maior vitória da equipe em 2026 e o maior placar desta edição da competição.

O time comandado por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, com 73 pontos, três a menos que o Flamengo.

O treinador preservou alguns titulares na rodada do Brasileirão, deixando Barboza, Piquerez, Giay, Lucas Evangelista e Flaco López no banco. Marlon Freitas, Gustavo Gómez e Arias também foram substituídos no intervalo.

O clube paulista ainda disputa a final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro.

Leia Também

O Vasco, por sua vez, chega após vencer o Athletico-PR de virada pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado afastou a equipe da zona de rebaixamento e aumentou a confiança para a decisão em São Januário.

O técnico Pedro Emanuel utilizou uma formação com três zagueiros na última partida e pode promover ajustes táticos.

O Cruz-Maltino terá o desfalque do zagueiro Cuesta, que passará por cirurgia no quadril e não atua mais nesta temporada.

O atacante Bruno Duarte afirmou que o elenco direcionou a preparação para a semifinal depois do compromisso pelo Brasileirão.

O que Vasco e Palmeiras precisam para avançar?

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Nubank Parque. Com a vantagem, a equipe paulista garante a classificação para a final em caso de empate em São Januário.

Para o Vasco, a situação exige uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Se o time carioca vencer por apenas um gol, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

O vencedor enfrentará na decisão quem passar do duelo entre Atlético-MG e Grêmio. Na partida de ida, o time gaúcho venceu por 2 a 0. O jogo de volta está marcado para sábado, 7 de novembro, às 18h.

Onde assistir ao vivo

Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta; pelo sportv, na TV por assinatura; e pelo Premiere, no pay-per-view.

Também será possível acompanhar a partida pela ge tv, no YouTube, e pelo Amazon Prime Video, no streaming.

Ingressos para Vasco x Palmeiras

Os ingressos para a semifinal em São Januário estão esgotados. O estádio teve autorização para ampliar sua capacidade para 24.155 torcedores.

A expectativa é de recorde de público do Vasco como mandante em 2026, superando os 19.943 presentes no jogo contra o Coritiba.

A abertura dos portões está prevista para as 15h, duas horas antes do início da partida. Os acessos serão encerrados ao fim do primeiro tempo.

Portões de acesso

  • Arquibancada e gratuidades: portões 5, 8 e 9.
  • Setor VIP e Camarote da Inclusão: portão 3.
  • Setor Social: portões Principal, 19 e R-1.
  • Torcida visitante: portão 11.

O acesso ao estádio será feito obrigatoriamente por reconhecimento facial. É necessário realizar o cadastro da face e enviar os documentos exigidos nas plataformas Sócio Gigante ou Eleventickets.

As gratuidades devem ser resgatadas virtualmente e estão limitadas à cota legal de 10% da carga comercializável de cada setor.

Crianças de 3 a 11 anos precisam ter o ingresso gratuito vinculado ao cadastro de um adulto pagante. Crianças de até 2 anos podem entrar sem ingresso, no colo do responsável.

Preços dos ingressos

Apesar de a carga estar esgotada, os valores praticados na venda para o público geral foram:

  • Arquibancada: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada).
  • Setor VIP: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada).
  • Setor Social: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada).
  • Torcida visitante: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia-entrada).

Para os sócios do programa Sócio Gigante, os preços variaram conforme o plano contratado: de R$ 45 a R$ 126 na arquibancada, de R$ 60 a R$ 168 no Setor VIP e de R$ 70 a R$ 196 no Setor Social.

Associados do plano Dinamite Eterno têm acesso garantido mediante check-in prévio.

Arbitragem

A equipe de arbitragem foi escalada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

  • Árbitro principal: Bráulio da Silva Machado (SC).
  • Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF).
  • Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR).
  • VAR: Wagner Reway (SC).
  • Assistentes de VAR: Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).

Ficha técnica

  • Jogo: Vasco x Palmeiras
  • Competição: Copa do Brasil de 2026 — semifinal, jogo de volta
  • Data: 8 de novembro de 2026, domingo
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Jogo de ida: Palmeiras 1 x 0 Vasco
  • Transmissão: TV Globo, sportv, Premiere, ge tv (YouTube) e Amazon Prime Video
  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também