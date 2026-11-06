Vasco x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da semifinal da Copa do Brasil

Com São Januário lotado, cariocas tentam reverter a vantagem paulista, que joga pelo empate para garantir presença na decisão do torneio nacional

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Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida define um dos finalistas da competição.

O Palmeiras venceu o primeiro confronto por 1 a 0, com gol de Maurício, e joga pelo empate para avançar.

O Vasco precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se ganhar por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega embalado pela vitória por 6 a 1 sobre o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi a maior vitória da equipe em 2026 e o maior placar desta edição da competição.

O time comandado por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, com 73 pontos, três a menos que o Flamengo.

O treinador preservou alguns titulares na rodada do Brasileirão, deixando Barboza, Piquerez, Giay, Lucas Evangelista e Flaco López no banco. Marlon Freitas, Gustavo Gómez e Arias também foram substituídos no intervalo.

O clube paulista ainda disputa a final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro.

O Vasco, por sua vez, chega após vencer o Athletico-PR de virada pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado afastou a equipe da zona de rebaixamento e aumentou a confiança para a decisão em São Januário.

O técnico Pedro Emanuel utilizou uma formação com três zagueiros na última partida e pode promover ajustes táticos.

O Cruz-Maltino terá o desfalque do zagueiro Cuesta, que passará por cirurgia no quadril e não atua mais nesta temporada.

O atacante Bruno Duarte afirmou que o elenco direcionou a preparação para a semifinal depois do compromisso pelo Brasileirão.

O que Vasco e Palmeiras precisam para avançar?

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Nubank Parque. Com a vantagem, a equipe paulista garante a classificação para a final em caso de empate em São Januário.

Para o Vasco, a situação exige uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Se o time carioca vencer por apenas um gol, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

O vencedor enfrentará na decisão quem passar do duelo entre Atlético-MG e Grêmio. Na partida de ida, o time gaúcho venceu por 2 a 0. O jogo de volta está marcado para sábado, 7 de novembro, às 18h.

Onde assistir ao vivo

Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta; pelo sportv, na TV por assinatura; e pelo Premiere, no pay-per-view.

Também será possível acompanhar a partida pela ge tv, no YouTube, e pelo Amazon Prime Video, no streaming.

Ingressos para Vasco x Palmeiras

Os ingressos para a semifinal em São Januário estão esgotados. O estádio teve autorização para ampliar sua capacidade para 24.155 torcedores.

A expectativa é de recorde de público do Vasco como mandante em 2026, superando os 19.943 presentes no jogo contra o Coritiba.

A abertura dos portões está prevista para as 15h, duas horas antes do início da partida. Os acessos serão encerrados ao fim do primeiro tempo.

Portões de acesso

Arquibancada e gratuidades: portões 5, 8 e 9.

portões 5, 8 e 9. Setor VIP e Camarote da Inclusão: portão 3.

portão 3. Setor Social: portões Principal, 19 e R-1.

portões Principal, 19 e R-1. Torcida visitante: portão 11.

O acesso ao estádio será feito obrigatoriamente por reconhecimento facial. É necessário realizar o cadastro da face e enviar os documentos exigidos nas plataformas Sócio Gigante ou Eleventickets.

As gratuidades devem ser resgatadas virtualmente e estão limitadas à cota legal de 10% da carga comercializável de cada setor.

Crianças de 3 a 11 anos precisam ter o ingresso gratuito vinculado ao cadastro de um adulto pagante. Crianças de até 2 anos podem entrar sem ingresso, no colo do responsável.

Preços dos ingressos

Apesar de a carga estar esgotada, os valores praticados na venda para o público geral foram:

Arquibancada: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada).

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada). Setor VIP: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada).

R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada). Setor Social: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada).

R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada). Torcida visitante: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia-entrada).

Para os sócios do programa Sócio Gigante, os preços variaram conforme o plano contratado: de R$ 45 a R$ 126 na arquibancada, de R$ 60 a R$ 168 no Setor VIP e de R$ 70 a R$ 196 no Setor Social.

Associados do plano Dinamite Eterno têm acesso garantido mediante check-in prévio.

Arbitragem

A equipe de arbitragem foi escalada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

Árbitro principal: Bráulio da Silva Machado (SC).

Bráulio da Silva Machado (SC). Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF).

Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR).

Lucas Casagrande (PR). VAR: Wagner Reway (SC).

Wagner Reway (SC). Assistentes de VAR: Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).

Ficha técnica