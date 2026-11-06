Onde assistir aos jogos da NBA hoje (06/11): veja horários e transmissões desta sexta-feira
Rodada desta sexta-feira reúne nove partidas da Copa NBA, com jogos transmitidos pelo League Pass e pelo Prime Video; confira os detalhes
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A NBA terá nove partidas nesta sexta-feira (6), em mais uma rodada da Copa NBA.
A programação começa às 21h, com dois jogos simultâneos, e segue até a madrugada, com destaque para os confrontos entre Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers e Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers, ambos com transmissão do Prime Video.
Os demais duelos estarão disponíveis no NBA League Pass. Confira os horários e onde assistir a cada partida ao vivo.
Jogos da NBA hoje (06/11): horários e onde assistir
Veja a programação completa dos nove confrontos desta sexta-feira:
|Horário
|Jogo
|Transmissão
|21h
|Washington Wizards x Atlanta Hawks
|NBA League Pass
|21h
|Boston Celtics x Charlotte Hornets
|NBA League Pass
|21h30
|Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers
|Prime Video
|22h
|Utah Jazz x Dallas Mavericks
|NBA League Pass
|22h
|Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies
|NBA League Pass
|22h
|Toronto Raptors x Milwaukee Bucks
|NBA League Pass
|22h
|Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans
|NBA League Pass
|0h
|Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers
|Prime Video
|0h
|San Antonio Spurs x Sacramento Kings
|NBA League Pass
Os jogos marcados para 0h acontecem na madrugada de sábado (7).
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil?
Os fãs de basquete têm diferentes alternativas para acompanhar a temporada da NBA no Brasil. Entre as opções estão ESPN, Disney+, Prime Video, NBA League Pass e o canal oficial NBA Brasil no YouTube.
A ESPN exibe partidas selecionadas, com cobertura jornalística e análises. Já o Disney+ disponibiliza confrontos da liga por streaming.
O Prime Video também conta com um pacote de transmissões da NBA. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos da primeira e da segunda rodada dos playoffs.
Outra alternativa é o canal NBA Brasil no YouTube, que transmite partidas selecionadas gratuitamente e publica resumos, melhores momentos e análises.
NBA League Pass: como funciona?
O NBA League Pass reúne as partidas da liga em um serviço de streaming. A assinatura permite acompanhar jogos ao vivo e acessar confrontos clássicos e conteúdos sob demanda.
A plataforma disponibiliza partidas da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs, além de recursos como diferentes ângulos de câmera e replays. A Vivo também oferece o NBA League Pass Premium como opção para seus clientes.
Um jogo por semana conta com narração em português na programação disponibilizada pela Vivo.