Onde assistir aos jogos da NBA hoje (06/11): veja horários e transmissões desta sexta-feira

Rodada desta sexta-feira reúne nove partidas da Copa NBA, com jogos transmitidos pelo League Pass e pelo Prime Video; confira os detalhes

por Thiago Seabra
Onde assistir aos jogos da NBA hoje (06/11): veja horários e transmissões desta sexta-feira
Imagem do jogador Jayson Tatum, do Boston Celtics - Jayson Tatum (Foto: Boston Celtics (@celtics) no X)

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A NBA terá nove partidas nesta sexta-feira (6), em mais uma rodada da Copa NBA.

A programação começa às 21h, com dois jogos simultâneos, e segue até a madrugada, com destaque para os confrontos entre Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers e Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers, ambos com transmissão do Prime Video.

Os demais duelos estarão disponíveis no NBA League Pass. Confira os horários e onde assistir a cada partida ao vivo.

Jogos da NBA hoje (06/11): horários e onde assistir

Veja a programação completa dos nove confrontos desta sexta-feira:

Horário Jogo Transmissão
21h Washington Wizards x Atlanta Hawks NBA League Pass
21h Boston Celtics x Charlotte Hornets NBA League Pass
21h30 Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers Prime Video
22h Utah Jazz x Dallas Mavericks NBA League Pass
22h Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies NBA League Pass
22h Toronto Raptors x Milwaukee Bucks NBA League Pass
22h Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans NBA League Pass
0h Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers Prime Video
0h San Antonio Spurs x Sacramento Kings NBA League Pass

Os jogos marcados para 0h acontecem na madrugada de sábado (7).

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil?

Os fãs de basquete têm diferentes alternativas para acompanhar a temporada da NBA no Brasil. Entre as opções estão ESPN, Disney+, Prime Video, NBA League Pass e o canal oficial NBA Brasil no YouTube.

A ESPN exibe partidas selecionadas, com cobertura jornalística e análises. Já o Disney+ disponibiliza confrontos da liga por streaming.

O Prime Video também conta com um pacote de transmissões da NBA. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos da primeira e da segunda rodada dos playoffs.

Outra alternativa é o canal NBA Brasil no YouTube, que transmite partidas selecionadas gratuitamente e publica resumos, melhores momentos e análises.

NBA League Pass: como funciona?

O NBA League Pass reúne as partidas da liga em um serviço de streaming. A assinatura permite acompanhar jogos ao vivo e acessar confrontos clássicos e conteúdos sob demanda.

A plataforma disponibiliza partidas da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs, além de recursos como diferentes ângulos de câmera e replays. A Vivo também oferece o NBA League Pass Premium como opção para seus clientes.

Um jogo por semana conta com narração em português na programação disponibilizada pela Vivo.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.