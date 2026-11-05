Valencia x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam em Mestalla pela 12ª rodada, com objetivos diferentes na tabela; confira os detalhes do confronto deste sábado

por Thiago Seabra
Valencia x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações
Real Madrid vence Barcelona com dois gols de Mbappé - Reprodução do X / @realmadrid

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Valencia e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 7 de novembro, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. A partida será disputada no Estádio de Mestalla, na Comunidade Valenciana.

O Real Madrid busca seguir na perseguição ao topo da tabela, enquanto o Valencia tenta se afastar da zona de rebaixamento. A transmissão no Brasil será da ESPN e do Disney+.

Como chegam as equipes

O Real Madrid ocupa a terceira colocação, com 27 pontos em 11 jogos. A equipe soma nove vitórias e duas derrotas e chega após vencer o AEK Atenas por 3 a 2, pela Champions League. O clube madrilenho acumula sete triunfos consecutivos em todas as competições.

O Valencia está na 19ª posição, com nove pontos. Depois de uma sequência de resultados negativos, a equipe venceu o Elche por 1 a 0 na rodada anterior. O Barcelona lidera a LaLiga, com 30 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid, que tem 28.

Onde assistir ao vivo

Valencia x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Possíveis escalações

Real Madrid (técnico: José Mourinho)
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Marc Cucurella; Tchouaméni e Yanis Diomande; Arda Güler, Jude Bellingham e Bernardo Silva; Mbappé.

Valencia (técnico: Javier Aguirre)
Dimitrievski; Pablo Maffeo, César Tárrega, Cristhian Mosquera (A. Martínez) e José Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra e Luis Rioja; Arnau Mayol e Arnaut Danjuma.

Ficha técnica

  • Jogo: Valencia x Real Madrid
  • Competição: Campeonato Espanhol 2026/27 — 12ª rodada
  • Data: sábado, 7 de novembro de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Mestalla, Comunidade Valenciana, Espanha
  • Transmissão: ESPN e Disney+
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.