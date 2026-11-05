Onde assistir aos jogos da NBA hoje (5/11): veja horários e transmissões

A programação desta quinta-feira reúne partidas de competições nacionais e internacionais, com opções na TV por assinatura e em plataformas digitais

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Esta quinta-feira, 5 de novembro, tem cinco jogos de basquete com transmissão indicada no Brasil. A programação reúne partidas da EuroLiga, do NBB e da NBA.

Jogos de basquete nesta quinta-feira

Horário Competição Jogo Transmissão 16h EuroLiga — 10ª rodada Lyon-Villeurbanne x Bayern de Munique XSports e YouTube da XSports 19h30 NBB — 1ª fase, 4ª rodada Bauru x Minas XSports e YouTube da XSports 20h NBB — 1ª fase, 4ª rodada Franca x Cruzeiro SporTV 20h NBB — 1ª fase, 4ª rodada Osasco x São José YouTube do NBB 23h NBA — Semana 3 Orlando Magic x Phoenix Suns NBA League Pass

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

A ESPN e o Disney+ exibem partidas da NBA no Brasil. A ESPN transmite jogos selecionados na TV por assinatura, enquanto o Disney+ oferece partidas por streaming.

O Amazon Prime Video também transmite jogos da liga. O pacote inclui 147 partidas da temporada regular, jogos da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, o confronto da Black Friday e partidas das duas primeiras rodadas dos playoffs.

O canal NBA Brasil no YouTube exibe partidas selecionadas gratuitamente. A plataforma também disponibiliza resumos, melhores momentos e análises.

A Vivo oferece o NBA League Pass Premium para seus clientes. O serviço dá acesso a jogos ao vivo, partidas clássicas e conteúdo sob demanda. Uma partida por semana conta com narração em português e é identificada como “VIVO” na programação.

O NBA League Pass reúne partidas da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs, além de recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays. Saiba como assinar o League Pass.