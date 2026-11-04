Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série A

Vitória recebe o Fluminense nesta sexta-feira (6), pela 34ª rodada do Brasileirão, em confronto importante na luta contra o rebaixamento e pelo G-4

por Lucas Valle
Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série A
Partida entre Fluminense e Vitória pelo primeiro turno do Brasileirão - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

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Vitória e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto reúne duas equipes que vivem situações diferentes na reta final da Série A. O Vitória ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Fluminense aparece em quarto lugar, com 54 pontos, e busca se consolidar entre os primeiros colocados.

Os times chegam após resultados distintos na rodada anterior. O Rubro-Negro baiano perdeu para o Coritiba por 2 a 0, fora de casa, enquanto o Tricolor carioca venceu o Internacional por 2 a 1, no Maracanã.

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Como chegam Vitória e Fluminense?

Vitória

O Vitória chega à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a 15ª colocação, com 38 pontos em 33 partidas. A equipe baiana busca uma vitória diante de sua torcida para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Coritiba por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Agora, o clube tenta se recuperar no Barradão, onde terá pela frente uma equipe que briga pelas primeiras posições da tabela.

Para o confronto, o Vitória terá uma série de desfalques. O defensor Brítez está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Camutanga, Edu, Fabiano Souza, Mateusinho, Nathan Mendes, Ramon e Riccieli seguem afastados por lesão.

Fluminense

O Fluminense chega ao confronto na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos em 33 jogos. A equipe comandada pelo técnico Marcão busca manter a posição no G-4 e seguir na disputa pelas primeiras colocações.

Na rodada anterior, o Tricolor carioca venceu o Internacional por 2 a 1, no Maracanã, conquistando três pontos importantes na reta final da competição.

Agora, o Fluminense terá pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento. Uma vitória fora de casa pode fortalecer a equipe na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Para o duelo, Marcão não poderá contar com o zagueiro Ignácio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Aisson, John Kennedy, Julián Millán e Matheus Martinelli estão lesionados.

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Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo?

A partida entre Vitória e Fluminense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view);

O confronto será disputado nesta sexta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, na Bahia.

Prováveis escalações de Vitória e Fluminense

Vitória (Auxiliar: Cléber dos Santos)

Lucas Arcanjo; Adenilson, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martínez; Erick, Renê e Diego Tarzia.

  • Desfalques: Brítez (suspenso); Camutanga, Edu, Fabiano Souza, Mateusinho, Nathan Mendes, Ramon e Riccieli (lesionados).

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Canobbio, Hulk e Savarino.

  • Desfalques: Ignácio (suspenso); Aisson, John Kennedy, Julián Millán e Matheus Martinelli (lesionados).

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Arbitragem de Vitória x Fluminense

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
  • Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP);
  • Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG);
  • VAR: Rafael Traci (SC).

Ficha técnica de Vitória x Fluminense

  • Jogo: Vitória x Fluminense;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
  • Rodada: 34ª rodada;
  • Data: sexta-feira, 6 de novembro de 2026;
  • Horário: 20h (de Brasília);
  • Local: Barradão, Salvador (BA);
  • Transmissão: SporTV e Premiere.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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