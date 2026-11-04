Vila Nova x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série B

Vila Nova e Criciúma se enfrentam neste sábado (7), pela 37ª rodada da Série B, em confronto direto pelo acesso à Série A; veja tudo sobre o confronto

por Lucas Valle
Vila Nova x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série B
Vila Nova e Criciúma se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Vila Nova e Criciúma se enfrentam neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto direto reúne duas equipes que seguem na disputa pelo acesso à Série A de 2027. O Vila Nova ocupa a terceira colocação, com 63 pontos, enquanto o Criciúma aparece logo atrás, em quarto lugar, com 62 pontos. Ambos já garantiram presença nos playoffs, mas ainda sonham com a classificação direta.

Além da vitória no confronto direto, as equipes precisam acompanhar o resultado do Juventude, segundo colocado, com 65 pontos. Dependendo da combinação de resultados, o vencedor poderá terminar a rodada na zona de acesso direto.

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Como chegam Vila Nova e Criciúma?

Vila Nova

O Vila Nova chega à penúltima rodada da Série B ocupando a terceira colocação, com 63 pontos. A equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira busca aproveitar o mando de campo para conquistar uma vitória importante na disputa pelo acesso direto à primeira divisão.

Na rodada anterior, o Tigre empatou por 2 a 2 com o Juventude, no OBA, em Goiânia. O resultado manteve a equipe próxima da zona de acesso direto, mas também evidenciou uma dificuldade recente: a perda de vantagens construídas durante as partidas.

Ao longo da semana, Guto Ferreira trabalhou a concentração dos jogadores para evitar novos tropeços. O treinador terá uma mudança obrigatória no meio-campo, já que o volante João Vieira foi expulso diante do Juventude e está suspenso.

Com isso, Nathan Camargo deve assumir a vaga entre os titulares. Por outro lado, o lateral-direito Hayner retorna após cumprir suspensão e deve entrar no lugar de Igor Cariús.

Com apenas duas rodadas restantes, o Vila Nova sabe que uma vitória diante do Criciúma será fundamental para manter suas chances de conquistar o acesso direto à Série A.

Criciúma

O Criciúma chega ao confronto na quarta colocação da Série B, com 62 pontos, apenas um atrás do Vila Nova. A equipe catarinense vem de uma vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta e busca manter o embalo na reta final da competição.

Já classificado para os playoffs de acesso, o Tigre catarinense ainda tem chances de terminar a fase de pontos corridos entre os dois primeiros colocados e garantir uma vaga direta na Série A de 2027.

Para o confronto em Goiânia, o técnico Umberto Louzer indicou que pretende adotar uma postura ofensiva, mesmo atuando fora de casa. O objetivo é conquistar os três pontos e ultrapassar o adversário na classificação.

O treinador, entretanto, terá um desfalque importante no meio-campo. O volante Gui Lobo está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e Eduardo deve assumir a posição.

Em compensação, Romarinho retorna após cumprir suspensão e disputa uma vaga entre os titulares com Nicolás.

O que está em jogo para Vila Nova e Criciúma?

O confronto deste sábado (7) pode provocar mudanças importantes na parte de cima da classificação da Série B. Separados por apenas um ponto, Vila Nova e Criciúma disputam diretamente posições na reta final da competição.

O Vila Nova inicia a rodada em terceiro lugar, com 63 pontos, enquanto o Criciúma aparece na quarta posição, com 62. Já o Juventude ocupa a segunda colocação, com 65 pontos.

Uma vitória do Vila Nova levará a equipe goiana aos 66 pontos. Caso o Juventude seja derrotado pelo Cuiabá, o Tigre poderá assumir a segunda colocação e entrar na zona de acesso direto.

Por outro lado, uma vitória do Criciúma levará a equipe catarinense aos 65 pontos, ultrapassando o Vila Nova. Se o Juventude perder, os dois clubes ficarão empatados em pontos, e a posição dependerá dos critérios de desempate.

Em caso de empate no OBA, o Vila Nova chegará aos 64 pontos, enquanto o Criciúma somará 63, mantendo a equipe goiana à frente do adversário.

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Onde assistir Vila Nova x Criciúma ao vivo?

A partida entre Vila Nova e Criciúma, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: Disney+ Premium (streaming);

O confronto será disputado neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, Goiás.

Prováveis escalações de Vila Nova e Criciúma

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Hayner, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor; Dudu, Nathan Camargo e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, André Luís e Janderson.

  • Desfalque: João Vieira (suspenso).

Criciúma (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Willean Lepo, César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Eduardo, Ronald, Fellipe Mateus, Otero e Jhonata Robert; Romarinho.

  • Desfalque: Gui Lobo (suspenso).

 

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Arbitragem de Vila Nova x Criciúma

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG);
  • Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Ficha técnica de Vila Nova x Criciúma

  • Jogo: Vila Nova x Criciúma;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;
  • Rodada: 37ª rodada;
  • Data: sábado, 7 de novembro de 2026;
  • Horário: 20h (de Brasília);
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO);
  • Transmissão: Disney+ Premium.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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