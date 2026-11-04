Palmeiras x Remo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
O Verdão busca diminuir a distância para o líder, enquanto o Leão Azul tenta sair da zona de rebaixamento; confira os detalhes do confronto
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Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.
O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. O Verdão busca diminuir a distância para o líder Flamengo, enquanto o clube paraense tenta somar pontos para escapar do rebaixamento.
A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
Como chegam as equipes
O Palmeiras ocupa a segunda posição do Brasileirão, com 70 pontos, e está a três pontos do líder Flamengo.
A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, e acumula dez partidas consecutivas sem derrota na competição, com seis vitórias e quatro empates.
O time paulista também administra uma sequência decisiva na temporada.
Após vencer o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o clube volta a enfrentar o adversário no domingo (8), em São Januário. A equipe ainda tem a final da Libertadores marcada para 28 de novembro.
O Remo ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, e chega após vencer o Botafogo por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém.
O resultado encerrou uma sequência de partidas sem vitória no campeonato. Sob o comando de Thiago Carpini, o time paraense busca pontuar fora de casa para tentar deixar a zona de rebaixamento.
No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, em Belém. O gol palmeirense foi marcado pelo atacante Ramón Sosa.
Onde assistir a Palmeiras x Remo ao vivo
A partida entre Palmeiras e Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
- Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Ficha técnica
- Jogo: Palmeiras x Remo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026
- Rodada: 34ª rodada
- Data: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)