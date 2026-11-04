Palmeiras x Remo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Verdão busca diminuir a distância para o líder, enquanto o Leão Azul tenta sair da zona de rebaixamento; confira os detalhes do confronto

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Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.

O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. O Verdão busca diminuir a distância para o líder Flamengo, enquanto o clube paraense tenta somar pontos para escapar do rebaixamento.

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Como chegam as equipes

O Palmeiras ocupa a segunda posição do Brasileirão, com 70 pontos, e está a três pontos do líder Flamengo.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, e acumula dez partidas consecutivas sem derrota na competição, com seis vitórias e quatro empates.

O time paulista também administra uma sequência decisiva na temporada.

Após vencer o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o clube volta a enfrentar o adversário no domingo (8), em São Januário. A equipe ainda tem a final da Libertadores marcada para 28 de novembro.

O Remo ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, e chega após vencer o Botafogo por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém.

O resultado encerrou uma sequência de partidas sem vitória no campeonato. Sob o comando de Thiago Carpini, o time paraense busca pontuar fora de casa para tentar deixar a zona de rebaixamento.

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, em Belém. O gol palmeirense foi marcado pelo atacante Ramón Sosa.

Onde assistir a Palmeiras x Remo ao vivo

A partida entre Palmeiras e Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Ficha técnica