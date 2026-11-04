Onde assistir aos jogos da NBA hoje (04/11): veja transmissões e horários desta quarta-feira
A principal liga de basquete do mundo retorna com mais confrontos que prometem movimentar a noite; confira os jogos e horários das transmissões
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A rodada desta quarta-feira (4) tem 12 partidas da NBA, com transmissão de jogos pela ESPN, Disney+ e NBA League Pass. O confronto entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics é um dos destaques da programação.
Além da principal liga de basquete do mundo, o dia também conta com partidas da EuroLiga e do Novo Basquete Brasil (NBB). Confira os horários e onde assistir aos jogos de basquete ao vivo.
Basquete: jogos de hoje
|Horário
|Competição
|Jogo
|Transmissão
|16h45
|EuroLiga — 10ª rodada
|Real Madrid x Panathinaikos
|XSports
|19h30
|NBB — 1ª fase, 4ª rodada
|Unifacisa x Paulistano
|YouTube (Basquete Unifacisa)
|20h00
|NBB — 1ª fase, 4ª rodada
|Mogi x Basquete Cearense
|YouTube (NBB)
|20h15
|NBB — 1ª fase, 4ª rodada
|Brasília x Flamengo
|SporTV 2
NBA: jogos de hoje
A programação da NBA nesta quarta-feira conta com 12 partidas pela terceira semana da temporada.
Os jogos começam às 21h, com transmissão dividida entre ESPN, Disney+ e NBA League Pass.
|Horário
|Jogo
|Transmissão
|21h00
|76ers x Pistons
|ESPN 2 e Disney+
|21h00
|Hawks x Wizards
|NBA League Pass
|21h30
|Bucks x Celtics
|NBA League Pass
|21h30
|Hornets x Nets
|NBA League Pass
|21h30
|Bulls x Knicks
|NBA League Pass
|22h00
|Pacers x Grizzlies
|NBA League Pass
|22h00
|Jazz x Pelicans
|NBA League Pass
|22h00
|Cavaliers x Thunder
|NBA League Pass
|22h30
|Timberwolves x Rockets
|NBA League Pass
|23h00
|Raptors x Nuggets
|NBA League Pass
|23h00
|Trail Blazers x Suns
|NBA League Pass
|23h30
|Mavericks x Spurs
|ESPN 2 e Disney+
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil
Os torcedores brasileiros têm diferentes opções para acompanhar os jogos da NBA ao vivo, com transmissões pela televisão, serviços de streaming e plataformas digitais.
A ESPN exibe partidas selecionadas da liga, com cobertura jornalística e análises especializadas. Já o Disney+ disponibiliza confrontos da NBA por meio de sua plataforma de streaming.
O Amazon Prime Video também possui um pacote de transmissões da liga. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos das duas primeiras rodadas dos playoffs.
O canal oficial YouTube NBA Brasil transmite partidas selecionadas gratuitamente. A plataforma também disponibiliza resumos, melhores momentos e análises dos jogos.
A Vivo oferece o NBA League Pass Premium como opção para seus clientes. O serviço permite acompanhar partidas ao vivo, jogos clássicos e conteúdos sob demanda. Um jogo por semana recebe narração em português e aparece identificado como “VIVO” na programação.
O NBA League Pass reúne todas as partidas da liga em um único serviço. Saiba como assinar o League Pass.
A assinatura oferece acesso à pré-temporada, à temporada regular, à NBA Cup e aos playoffs, além de recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays.