Onde assistir aos jogos da NBA hoje (04/11): veja transmissões e horários desta quarta-feira

A principal liga de basquete do mundo retorna com mais confrontos que prometem movimentar a noite; confira os jogos e horários das transmissões

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A rodada desta quarta-feira (4) tem 12 partidas da NBA, com transmissão de jogos pela ESPN, Disney+ e NBA League Pass. O confronto entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics é um dos destaques da programação.

Além da principal liga de basquete do mundo, o dia também conta com partidas da EuroLiga e do Novo Basquete Brasil (NBB). Confira os horários e onde assistir aos jogos de basquete ao vivo.

Basquete: jogos de hoje

Horário Competição Jogo Transmissão 16h45 EuroLiga — 10ª rodada Real Madrid x Panathinaikos XSports 19h30 NBB — 1ª fase, 4ª rodada Unifacisa x Paulistano YouTube (Basquete Unifacisa) 20h00 NBB — 1ª fase, 4ª rodada Mogi x Basquete Cearense YouTube (NBB) 20h15 NBB — 1ª fase, 4ª rodada Brasília x Flamengo SporTV 2

NBA: jogos de hoje

A programação da NBA nesta quarta-feira conta com 12 partidas pela terceira semana da temporada.

Os jogos começam às 21h, com transmissão dividida entre ESPN, Disney+ e NBA League Pass.

Horário Jogo Transmissão 21h00 76ers x Pistons ESPN 2 e Disney+ 21h00 Hawks x Wizards NBA League Pass 21h30 Bucks x Celtics NBA League Pass 21h30 Hornets x Nets NBA League Pass 21h30 Bulls x Knicks NBA League Pass 22h00 Pacers x Grizzlies NBA League Pass 22h00 Jazz x Pelicans NBA League Pass 22h00 Cavaliers x Thunder NBA League Pass 22h30 Timberwolves x Rockets NBA League Pass 23h00 Raptors x Nuggets NBA League Pass 23h00 Trail Blazers x Suns NBA League Pass 23h30 Mavericks x Spurs ESPN 2 e Disney+

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

Os torcedores brasileiros têm diferentes opções para acompanhar os jogos da NBA ao vivo, com transmissões pela televisão, serviços de streaming e plataformas digitais.

A ESPN exibe partidas selecionadas da liga, com cobertura jornalística e análises especializadas. Já o Disney+ disponibiliza confrontos da NBA por meio de sua plataforma de streaming.

O Amazon Prime Video também possui um pacote de transmissões da liga. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos das duas primeiras rodadas dos playoffs.

O canal oficial YouTube NBA Brasil transmite partidas selecionadas gratuitamente. A plataforma também disponibiliza resumos, melhores momentos e análises dos jogos.

A Vivo oferece o NBA League Pass Premium como opção para seus clientes. O serviço permite acompanhar partidas ao vivo, jogos clássicos e conteúdos sob demanda. Um jogo por semana recebe narração em português e aparece identificado como “VIVO” na programação.

O NBA League Pass reúne todas as partidas da liga em um único serviço. Saiba como assinar o League Pass.

A assinatura oferece acesso à pré-temporada, à temporada regular, à NBA Cup e aos playoffs, além de recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays.