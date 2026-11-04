O que o Atlético-MG precisa para se classificar à final da Copa do Brasil 2026?

Após perder por 2 a 0 para o Grêmio na ida, Atlético-MG precisa reverter a vantagem gaúcha neste sábado (7), na Arena MRV; veja os cenários

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Atlético-MG entra em campo neste sábado (7), às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, precisando reverter uma desvantagem de dois gols diante do Grêmio para conquistar uma vaga na final da Copa do Brasil de 2026.

Na partida de ida das semifinais, disputada no último domingo (1º), em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Erick Noriega. O resultado deixou o Galo em situação delicada para o confronto decisivo.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez terá que buscar uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para manter vivas as chances de classificação.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

O que o Atlético-MG precisa para se classificar?

Após perder por 2 a 0 no primeiro jogo, o Atlético-MG precisa vencer o Grêmio por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta à final da Copa do Brasil.

Caso vença por exatamente dois gols de diferença, como 2 a 0, 3 a 1 ou 4 a 2, a disputa pela vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Por outro lado, qualquer empate, derrota ou vitória atleticana por apenas um gol de diferença classificará o Grêmio, que chega à Arena MRV com a vantagem construída no confronto de ida.

Veja os cenários de classificação

Atlético-MG vence por três ou mais gols: Galo classificado diretamente à final;

Galo classificado diretamente à final; Atlético-MG vence por dois gols: decisão da vaga nos pênaltis;

decisão da vaga nos pênaltis; Atlético-MG vence por um gol: Grêmio classificado;

Grêmio classificado; Empate ou vitória do Grêmio: equipe gaúcha classificada à final.

Como chegam Atlético-MG e Grêmio para a decisão?

As duas equipes entraram em campo na última quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, e foram derrotadas. Os treinadores optaram por preservar parte dos titulares, priorizando o confronto decisivo da Copa do Brasil.

O Atlético-MG enfrentou o Botafogo, no Rio de Janeiro, com uma equipe formada majoritariamente por reservas e perdeu por 1 a 0. Já o Grêmio utilizou uma formação mista diante do Flamengo, no Maracanã, e acabou derrotado por 3 a 1.

Mesmo com as mudanças, alguns titulares do Tricolor gaúcho participaram da partida para manter o ritmo de jogo antes da semifinal.

O Atlético-MG tenta alcançar a decisão da Copa do Brasil depois de eliminar Ceará, Juventude e Cruzeiro nas fases anteriores. O Grêmio, por sua vez, passou por Confiança, Mirassol e Internacional para chegar entre os quatro melhores da competição.

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Prime Video

Prime Video TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

O confronto será disputado neste sábado (7), às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Ficha técnica de Atlético-MG x Grêmio

Jogo: Atlético-MG x Grêmio;

Atlético-MG x Grêmio; Competição: Copa do Brasil de 2026;

Copa do Brasil de 2026; Fase: Semifinal (jogo de volta);

Semifinal (jogo de volta); Resultado da ida: Grêmio 2 x 0 Atlético-MG;

Grêmio 2 x 0 Atlético-MG; Data: sábado, 7 de novembro de 2026;

sábado, 7 de novembro de 2026; Horário: 18h (de Brasília);

18h (de Brasília); Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG);

Arena MRV, Belo Horizonte (MG); Transmissão: Prime Video, Premiere e SporTV.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!