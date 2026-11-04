Novorizontino x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série B

Líder da Série B, Novorizontino pode garantir acesso à Série A diante do Fortaleza neste sábado (7); confira tudo sobre o confronto

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Novorizontino e Fortaleza se enfrentam neste sábado (7), às 16h10 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto pode marcar a confirmação do primeiro acesso à Série A de 2027. Líder da competição, com 67 pontos, o Novorizontino depende apenas de uma vitória para garantir matematicamente sua presença na elite do futebol nacional na próxima temporada.

Do outro lado, o Fortaleza ocupa a parte de cima da classificação, com 62 pontos, e ainda mantém chances de conquistar uma das duas vagas de acesso direto. A equipe cearense já está garantida nos playoffs, mas precisa vencer para continuar na disputa pelo G-2.

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Como chegam Novorizontino e Fortaleza?

Novorizontino

O Novorizontino chega à penúltima rodada da Série B na liderança, com 67 pontos, e está a uma vitória de confirmar seu acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira terá a oportunidade de alcançar o objetivo diante de sua torcida, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Durante a preparação para o confronto, o treinador pediu aos jogadores que controlassem a ansiedade pela possibilidade de garantir o acesso. A preocupação é evitar que a expectativa pela conquista prejudique o desempenho da equipe dentro de campo.

Para enfrentar o Fortaleza, o Novorizontino contará com o retorno do lateral-esquerdo Maykon Jesus, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Com isso, Sander passa a ser opção para o banco de reservas.

Fortaleza

O Fortaleza chega ao confronto com 62 pontos e ainda sonha com o acesso direto à Série A de 2027. A equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori já assegurou presença nos playoffs, mas busca uma vitória fora de casa para continuar na disputa pelas duas primeiras colocações.

O Leão do Pici atravessa um momento de irregularidade e tenta recuperar a confiança na reta final da competição. As atuações recentes têm provocado insatisfação entre os torcedores, aumentando a pressão por uma resposta positiva.

Para o duelo deste sábado, Paulo Autuori terá uma mudança obrigatória. O lateral-direito Mailton recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Com a ausência, Maurício Mucuri deve assumir a posição, enquanto Paulinho aparece como opção para atuar pelo lado esquerdo.

Uma vitória diante do líder manterá o Fortaleza na disputa pelo acesso direto e poderá aumentar a confiança da equipe para a última rodada da Série B.

O que o Novorizontino precisa para garantir o acesso?

O Novorizontino depende apenas de uma vitória sobre o Fortaleza para garantir matematicamente o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2027.

Com 67 pontos, o Tigre do Vale lidera a competição e poderá chegar aos 70 pontos caso conquiste os três pontos neste sábado (7).

Além do acesso, a equipe paulista também poderá ficar mais próxima do título da Série B. Para conquistar a taça antecipadamente, entretanto, precisará vencer o Fortaleza e torcer para que o Juventude não vença o Cuiabá, em partida marcada para as 20h, no Mato Grosso.

O Juventude ocupa a segunda colocação, com 65 pontos, e é o principal concorrente do Novorizontino na disputa pela liderança.

Em caso de empate ou derrota diante do Fortaleza, a equipe paulista precisará aguardar os demais resultados da rodada para conhecer sua situação na classificação.

O que está em jogo para o Fortaleza?

O Fortaleza também entra em campo com objetivos importantes na reta final da Série B. Com 62 pontos, o Leão do Pici já está garantido nos playoffs de acesso, mas ainda pode conquistar uma das duas vagas diretas para a primeira divisão.

Uma vitória diante do Novorizontino levará o clube cearense aos 65 pontos, mantendo a equipe na disputa pelo G-2 antes da última rodada.

Para melhorar sua posição na classificação, o Fortaleza também precisará acompanhar os resultados dos concorrentes diretos, especialmente Juventude, Vila Nova e Criciúma.

O confronto em Novo Horizonte, portanto, coloca frente a frente duas equipes que buscam objetivos diferentes: o Novorizontino tenta confirmar o acesso, enquanto o Fortaleza procura manter vivo o sonho de subir diretamente para a Série A.

Onde assistir Novorizontino x Fortaleza ao vivo?

A partida entre Novorizontino e Fortaleza, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: Disney+ Premium (streaming);

O confronto será disputado neste sábado (7), às 16h10 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo.

Prováveis escalações de Novorizontino e Fortaleza

Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Madson, Carlinhos, Patrick e Maykon Jesus (Sander); Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Robson e Reidiney.

Desfalque: Diego Galo (suspenso).

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Neris, Bastos e Cardona; Maurício Mucuri, Pierre, Ryan, Lucas Prior e Paulinho; Pedro Henrique e Chico da Costa.

Desfalque: Mailton (suspenso).

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Arbitragem de Novorizontino x Fortaleza

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Davi de Oliveira Lacerda (ES); Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL);

Brígida Cirilo Ferreira (AL); Assistente 2: Douglas Pagung (ES);

Douglas Pagung (ES); Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP);

Murilo Tarrega Victor (SP); VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

Ficha técnica de Novorizontino x Fortaleza

Jogo: Novorizontino x Fortaleza;

Novorizontino x Fortaleza; Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;

Campeonato Brasileiro Série B 2026; Rodada: 37ª rodada;

37ª rodada; Data: sábado, 7 de novembro de 2026;

sábado, 7 de novembro de 2026; Horário: 16h10 (de Brasília);

16h10 (de Brasília); Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP);

Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP); Transmissão: Disney+ Premium.

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