Jogos da Globo hoje (04/11): veja horário e principais informações da programação

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

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A TV Globo exibe dois jogos do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (4), pela 34ª rodada da Série A.

São Paulo x Corinthians e Botafogo x Atlético-MG começam às 21h30 (de Brasília), com transmissão definida de acordo com a região do país.

O clássico paulista será disputado na Vila Belmiro, em Santos, enquanto o confronto entre Botafogo e Atlético-MG acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os dois jogos também terão transmissão pelo Premiere.

Além das partidas exibidas pela Globo, a programação do Brasileirão conta com Flamengo x Grêmio, às 19h30, no Maracanã, e Athletico-PR x Vasco, no mesmo horário, na Arena da Baixada.

Jogos da Globo hoje: programação e horários

A Globo transmite dois confrontos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. A partida exibida em cada região depende da divisão de rede da emissora.

São Paulo x Corinthians (SP) — 21h30, na Vila Belmiro, em Santos. Transmissão também pelo Premiere e ge tv.

— 21h30, na Vila Belmiro, em Santos. Transmissão também pelo Premiere e ge tv. Botafogo x Atlético-MG (RJ, MG e parte da rede) — 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Transmissão também pelo Premiere.

São Paulo x Corinthians: onde assistir e principais informações

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos, e terá transmissão pela Globo, de acordo com a região, além de Premiere e ge tv.

O São Paulo ocupa a 10ª posição, com 43 pontos, e tenta se aproximar da disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

O Corinthians está em 17º lugar, com 36 pontos, e busca deixar a zona de rebaixamento.

Como chegam São Paulo e Corinthians

O São Paulo vem de derrota por 3 a 2 para o Bahia. Para o clássico, o Tricolor não contará com o zagueiro Sabino, suspenso, nem com o meio-campista Marcos Antônio, que trata uma lesão no tornozelo. Iago volta a ficar à disposição, enquanto Artur e Ferreira treinaram com o grupo.

O Corinthians chega após vencer o Mirassol por 2 a 0. Memphis Depay voltou a treinar com o elenco e pode ser opção para a partida. Raniele, Gabriel Paulista e Jesse Lingard seguem em recuperação de lesões.

O São Paulo mandará o clássico na Vila Belmiro porque o Morumbis passa por substituição do gramado após as apresentações da banda BTS, encerradas em 31 de outubro.

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir e principais informações

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão pela Globo, conforme a divisão regional, e pelo Premiere.

O Botafogo soma 39 pontos e está entre o 11º e o 12º lugar, com três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

O Atlético-MG chega ao confronto em meio à disputa das semifinais da Copa do Brasil e avalia preservar titulares.

Como chegam Botafogo e Atlético-MG

O Botafogo vem de duas derrotas consecutivas: perdeu por 2 a 1 para o Remo e por 3 a 0 para o Internacional.

A equipe tenta reagir para evitar a aproximação dos concorrentes na parte de baixo da tabela.

O técnico Tite testou mudanças no ataque e na defesa, incluindo a possibilidade de manter Tiquinho Soares entre os titulares.

O Atlético-MG perdeu por 2 a 0 para o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A comissão técnica avalia poupar jogadores para o compromisso no Rio de Janeiro.

No primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 1 a 1, na Arena MRV.

Outros jogos do Brasileirão hoje

Além dos confrontos exibidos pela Globo, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro tem outras duas partidas nesta quarta-feira. Os jogos começam às 19h30 e terão transmissão por diferentes canais e plataformas.

Flamengo x Grêmio — 19h30, no Maracanã, com transmissão pelo SporTV e Premiere.

— 19h30, no Maracanã, com transmissão pelo SporTV e Premiere. Athletico-PR x Vasco — 19h30, na Arena da Baixada, com transmissão pela Record, CazéTV e Premiere.

Flamengo x Grêmio

Flamengo e Grêmio se enfrentam às 19h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo reúne equipes em situações diferentes na tabela.

O Flamengo lidera a competição, com 73 pontos, e tenta ampliar a vantagem na disputa pelo título. O Grêmio ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior. O Rubro-Negro goleou o Vasco por 4 a 1, enquanto o Tricolor gaúcho venceu o Athletico-PR por 2 a 0.

Resumo da programação do Brasileirão nesta quarta-feira (4)