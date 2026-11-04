Jogos da Champions League hoje (04/11): confira a programação, horários e onde assistir

Champions League terá nove jogos nesta quarta-feira (4), com Real Madrid, Liverpool, Arsenal e Manchester City em campo; veja horários e transmissões

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A quarta-feira (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Entre os principais destaques estão AEK x Real Madrid, Fenerbahçe x Liverpool e Slavia Praga x Arsenal. Borussia Dortmund, Manchester City e Porto também entram em campo nesta quarta-feira.

A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com dois confrontos simultâneos. Os outros sete jogos serão disputados às 17h, com transmissões na TV por assinatura, streaming e YouTube.

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Jogos da Champions League hoje (04/11)

UEFA Champions League - 4ª rodada

14h45 - AEK x Real Madrid - TNT e HBO Max

- AEK x Real Madrid - TNT e HBO Max 14h45 - Fenerbahçe x Liverpool - Space e HBO Max

- Fenerbahçe x Liverpool - Space e HBO Max 17h - Borussia Dortmund x Real Betis - Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

- Borussia Dortmund x Real Betis - Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max 17h - Porto x Napoli - HBO Max

- Porto x Napoli - HBO Max 17h - PSV x Club Brugge - HBO Max

- PSV x Club Brugge - HBO Max 17h - RB Leipzig x Manchester City - HBO Max

- RB Leipzig x Manchester City - HBO Max 17h - Lens x Como - HBO Max

- Lens x Como - HBO Max 17h - Slavia Praga x Arsenal - TNT e HBO Max

- Slavia Praga x Arsenal - TNT e HBO Max 17h - Viking x Sabah - HBO Max

Como assistir aos jogos da Champions League hoje?

As partidas desta quarta-feira (4) serão exibidas por diferentes canais de televisão e plataformas digitais. A HBO Max transmite todos os nove confrontos da programação.

Confira como acompanhar os jogos ao vivo em cada plataforma:

TNT: canal de TV por assinatura, disponível para quem possui um pacote de televisão fechada que inclua a emissora.

canal de TV por assinatura, disponível para quem possui um pacote de televisão fechada que inclua a emissora. Space: canal de TV por assinatura, que também exige a contratação de um pacote de televisão fechada com acesso à emissora.

canal de TV por assinatura, que também exige a contratação de um pacote de televisão fechada com acesso à emissora. HBO Max: plataforma de streaming paga, que exige uma assinatura de plano premium com acesso às transmissões esportivas ao vivo.

plataforma de streaming paga, que exige uma assinatura de plano premium com acesso às transmissões esportivas ao vivo. TNT Sports Brasil (YouTube): canal que transmite gratuitamente uma das partidas da rodada, sem necessidade de assinatura.

Real Madrid e Liverpool são destaques da rodada

Um dos principais confrontos desta quarta-feira (4) será entre AEK e Real Madrid, às 14h45, na Grécia. O clube espanhol entra em campo fora de casa em busca de mais um resultado positivo na fase de liga da Champions League.

No mesmo horário, o Liverpool visita o Fenerbahçe, na Turquia, em outro confronto que chama atenção na programação. A equipe inglesa tenta conquistar pontos importantes longe de seus domínios, enquanto os turcos buscam aproveitar o apoio da torcida.

Às 17h, Borussia Dortmund e Real Betis se enfrentam na Alemanha. O duelo reúne duas equipes de ligas tradicionais do futebol europeu, em busca de um resultado positivo na quarta rodada.

Outro destaque será o confronto entre Slavia Praga e Arsenal, também às 17h. O clube inglês visita a equipe da República Tcheca em uma partida importante para suas pretensões na competição.

O Manchester City também entra em campo nesta quarta-feira. A equipe inglesa enfrenta o RB Leipzig, na Alemanha, em um duelo entre clubes que vêm participando regularmente das competições europeias nas últimas temporadas.

Entre os demais confrontos, o Porto recebe o Napoli, em Portugal, enquanto o PSV enfrenta o Club Brugge, na Holanda. Lens x Como e Viking x Sabah completam a programação da quarta rodada.

Qual jogo da Champions League terá transmissão gratuita hoje?

Os torcedores terão uma opção para acompanhar gratuitamente a Champions League nesta quarta-feira (4).

O confronto entre Borussia Dortmund e Real Betis, às 17h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo canal da TNT Sports Brasil no YouTube, sem necessidade de assinatura.

Todos os nove jogos também estarão disponíveis pela HBO Max, enquanto algumas partidas serão exibidas pelos canais TNT e Space, na televisão por assinatura.

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