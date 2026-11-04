Goiás x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série B
Goiás recebe a Ponte Preta neste domingo (8), pela 37ª rodada da Série B, buscando uma vaga nos playoffs de acesso; confira horário e transmissão
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Goiás e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Goiás ocupa a sétima colocação, com 55 pontos em 36 jogos, e busca garantir presença nos playoffs de acesso à Série A de 2027.
Já a Ponte Preta aparece na última posição, com 15 pontos, e está matematicamente rebaixada à Série C. A equipe paulista tenta encerrar a temporada com resultados positivos, apesar da campanha difícil na segunda divisão.
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Como chegam Goiás e Ponte Preta?
Goiás
O Goiás chega à penúltima rodada da Série B em bom momento. A equipe goiana acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sequência que a manteve na disputa por uma vaga nos playoffs.
Na rodada anterior, o Esmeraldino venceu o CRB por 2 a 1, em Goiânia. Antes disso, havia superado o Ceará por 2 a 0, fora de casa, e empatado sem gols com o Náutico.
Com 55 pontos, o Goiás está empatado com CRB, Sport e Atlético-GO na classificação, tornando a disputa pelas últimas vagas nos playoffs ainda mais acirrada.
Uma vitória diante da Ponte Preta levará o clube aos 58 pontos, fortalecendo sua posição antes da última rodada da competição.
Ponte Preta
A Ponte Preta chega ao confronto na última colocação da Série B, com apenas 15 pontos em 36 partidas. A equipe paulista soma três vitórias, seis empates e 27 derrotas na competição.
Na última rodada, a Macaca perdeu para o Criciúma por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, empatou com Fortaleza e Atlético-GO, ambos por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente.
Com o rebaixamento já confirmado, a Ponte Preta disputa as duas últimas rodadas tentando melhorar seu desempenho e encerrar sua participação na Série B com resultados positivos.
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Onde assistir Goiás x Ponte Preta ao vivo?
A partida entre Goiás e Ponte Preta, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Disney+ Premium (streaming);
O confronto será disputado neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, Goiás.
Prováveis escalações de Goiás e Ponte Preta
Goiás (Técnico: Mozart)
Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Kadu e Felipe Clemente.
Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)
Vinicius Ferrari; Felipe Di Mauro, Gabriel Caran, Danilo Barcelos e Gustavo Almeida; Rodrigo Souza, Karl Junior, David da Hora, Danilo Peu e Gustavo Telles; Brandão.
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O que está em jogo para o Goiás?
O Goiás entra em campo precisando somar pontos para seguir na disputa pelos playoffs de acesso. Com 55 pontos, a equipe ocupa a sétima colocação, atrás do CRB nos critérios de desempate.
O Esmeraldino também precisa acompanhar os resultados de Sport e Atlético-GO, que iniciam a rodada com a mesma pontuação.
Uma vitória contra a Ponte Preta permitirá ao Goiás chegar aos 58 pontos e entrar na última rodada em uma posição mais favorável na disputa pelas vagas restantes.
Ficha técnica de Goiás x Ponte Preta
- Jogo: Goiás x Ponte Preta;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;
- Rodada: 37ª rodada;
- Data: domingo, 8 de novembro de 2026;
- Horário: 19h15 (de Brasília);
- Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO);
- Transmissão: Disney+ Premium.
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