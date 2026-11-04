Goiás x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série B

Goiás recebe a Ponte Preta neste domingo (8), pela 37ª rodada da Série B, buscando uma vaga nos playoffs de acesso; confira horário e transmissão

por Lucas Valle
Goiás x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série B
Goiás e Ponte Preta se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Goiás e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Goiás ocupa a sétima colocação, com 55 pontos em 36 jogos, e busca garantir presença nos playoffs de acesso à Série A de 2027.

Já a Ponte Preta aparece na última posição, com 15 pontos, e está matematicamente rebaixada à Série C. A equipe paulista tenta encerrar a temporada com resultados positivos, apesar da campanha difícil na segunda divisão.

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Como chegam Goiás e Ponte Preta?

Goiás

O Goiás chega à penúltima rodada da Série B em bom momento. A equipe goiana acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sequência que a manteve na disputa por uma vaga nos playoffs.

Na rodada anterior, o Esmeraldino venceu o CRB por 2 a 1, em Goiânia. Antes disso, havia superado o Ceará por 2 a 0, fora de casa, e empatado sem gols com o Náutico.

Com 55 pontos, o Goiás está empatado com CRB, Sport e Atlético-GO na classificação, tornando a disputa pelas últimas vagas nos playoffs ainda mais acirrada.

Uma vitória diante da Ponte Preta levará o clube aos 58 pontos, fortalecendo sua posição antes da última rodada da competição.

Ponte Preta

A Ponte Preta chega ao confronto na última colocação da Série B, com apenas 15 pontos em 36 partidas. A equipe paulista soma três vitórias, seis empates e 27 derrotas na competição.

Na última rodada, a Macaca perdeu para o Criciúma por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, empatou com Fortaleza e Atlético-GO, ambos por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente.

Com o rebaixamento já confirmado, a Ponte Preta disputa as duas últimas rodadas tentando melhorar seu desempenho e encerrar sua participação na Série B com resultados positivos.

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Onde assistir Goiás x Ponte Preta ao vivo?

A partida entre Goiás e Ponte Preta, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: Disney+ Premium (streaming);

O confronto será disputado neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, Goiás.

Prováveis escalações de Goiás e Ponte Preta

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Kadu e Felipe Clemente.

Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)

Vinicius Ferrari; Felipe Di Mauro, Gabriel Caran, Danilo Barcelos e Gustavo Almeida; Rodrigo Souza, Karl Junior, David da Hora, Danilo Peu e Gustavo Telles; Brandão.

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O que está em jogo para o Goiás?

O Goiás entra em campo precisando somar pontos para seguir na disputa pelos playoffs de acesso. Com 55 pontos, a equipe ocupa a sétima colocação, atrás do CRB nos critérios de desempate.

O Esmeraldino também precisa acompanhar os resultados de Sport e Atlético-GO, que iniciam a rodada com a mesma pontuação.

Uma vitória contra a Ponte Preta permitirá ao Goiás chegar aos 58 pontos e entrar na última rodada em uma posição mais favorável na disputa pelas vagas restantes.

Ficha técnica de Goiás x Ponte Preta

  • Jogo: Goiás x Ponte Preta;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;
  • Rodada: 37ª rodada;
  • Data: domingo, 8 de novembro de 2026;
  • Horário: 19h15 (de Brasília);
  • Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO);
  • Transmissão: Disney+ Premium.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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