Cruzeiro x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série A

Cruzeiro recebe o Bahia nesta quinta (5), pela 34ª rodada do Brasileirão, em confronto direto por vagas na Libertadores; veja horário e escalações

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Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão entre as seis primeiras colocadas da Série A. O Cruzeiro ocupa a terceira posição, com 57 pontos, enquanto o Bahia aparece em sexto lugar, com 53.

Distantes dos líderes Flamengo e Palmeiras, os dois times buscam se consolidar na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. A Raposa chega embalada por três vitórias consecutivas, enquanto o Tricolor baiano tenta ganhar regularidade na reta final da competição.

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Como chegam Cruzeiro e Bahia?

Cruzeiro

O Cruzeiro chega à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro vivendo um momento positivo. A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge ocupa a terceira colocação, com 57 pontos, e acumula três vitórias consecutivas na competição.

O resultado mais recente foi conquistado no clássico diante do Atlético-MG, ampliando a sequência positiva da Raposa e fortalecendo sua posição na disputa por uma vaga na Copa Libertadores.

Apesar da boa fase, o clube mineiro terá problemas importantes para o confronto desta quinta-feira. O zagueiro João Marcelo sofreu uma lesão no joelho durante o clássico contra o Galo e não deve mais atuar nesta temporada.

Além dele, William, Villalba e Matheus Pereira estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. Já Felipe Morais e Sinisterra seguem afastados por lesão.

Com as ausências, Artur Jorge precisará realizar mudanças na equipe titular. Fagner, Jonathan Jesus e Viña aparecem entre as opções para o sistema defensivo, enquanto Gérson deve integrar o meio-campo.

No ataque, Kaio Jorge segue como uma das principais referências ofensivas da equipe mineira.

Bahia

O Bahia chega ao confronto na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tenta se aproximar dos primeiros colocados e fortalecer sua posição na disputa por uma vaga na Libertadores.

Nas últimas cinco rodadas, o Tricolor baiano conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota. Na partida mais recente, venceu o São Paulo por 3 a 2, resultado importante para manter a equipe entre os seis primeiros colocados.

Para enfrentar o Cruzeiro, Rogério Ceni terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior.

Com isso, o treinador poderá contar novamente com uma de suas principais opções defensivas. Kanu deve formar a dupla de zaga com David Duarte, enquanto Luciano Juba aparece como opção na lateral esquerda.

No setor ofensivo, o Bahia deve contar com Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz para tentar surpreender o Cruzeiro no Mineirão.

Onde assistir Cruzeiro x Bahia ao vivo?

A partida entre Cruzeiro e Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming);

O confronto será disputado nesta quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Bahia

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Viña; Zé Lucas, Lucas Romero e Gérson; Bruno Rodrigues (Matheus Henrique), Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques: William, Villalba e Matheus Pereira (suspensos); João Marcelo, Felipe Morais e Sinisterra (lesionados).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

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Arbitragem de Cruzeiro x Bahia

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Rafael Rodrigo Klein (RS); Assistente 1: Bruno Boschilia (PR);

Bruno Boschilia (PR); Assistente 2: Gizeli Casaril (SC);

Gizeli Casaril (SC); Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

Gustavo Ervino Bauermann (SC); VAR: Wagner Reway (SC).

Ficha técnica de Cruzeiro x Bahia

Jogo: Cruzeiro x Bahia;

Cruzeiro x Bahia; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 34ª rodada;

34ª rodada; Data: quinta-feira, 5 de novembro de 2026;

quinta-feira, 5 de novembro de 2026; Horário: 21h30 (de Brasília);

21h30 (de Brasília); Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG);

Mineirão, Belo Horizonte (MG); Transmissão: Amazon Prime Video (streaming).

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