Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Copa do Brasil

Após perder por 2 a 0 na ida, Atlético-MG recebe o Grêmio neste sábado (7), pela semifinal da Copa do Brasil; veja horário, transmissão e escalações

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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado (7), às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil de 2026.

O confronto definirá um dos finalistas da competição nacional. O Grêmio chega com vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 0, em Porto Alegre, com gols de Carlos Vinícius e Erick Noriega. Agora, o Atlético-MG precisa reverter o resultado diante de sua torcida para seguir na disputa pelo título.

As duas equipes chegam após derrotas no Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (4). O Tricolor gaúcho perdeu para o Flamengo por 3 a 1, enquanto o Galo foi superado pelo Botafogo por 1 a 0. Ambos utilizaram formações alternativas para preservar jogadores antes da decisão.

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Como foi o jogo de ida entre Grêmio e Atlético-MG?

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no último domingo (1º), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Os gols da vitória tricolor foram marcados pelo atacante Carlos Vinícius e pelo meio-campista Erick Noriega, garantindo uma vantagem importante para o confronto decisivo em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Grêmio poderá administrar a vantagem conquistada em casa, enquanto o Atlético-MG precisará buscar uma reação para evitar a eliminação diante de sua torcida.

Como chegam Atlético-MG e Grêmio?

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto decisivo pressionado pela derrota na partida de ida. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para manter vivo o sonho de disputar a final da Copa do Brasil.

Na última quarta-feira (4), o Galo entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, e acabou derrotado por 1 a 0. Para o compromisso, o treinador utilizou boa parte dos jogadores reservas, priorizando a preparação para a semifinal.

Além da Copa do Brasil, o Atlético-MG também disputa uma vaga na próxima edição da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e está classificado para a final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Boca Juniors no fim de novembro.

Na Copa do Brasil, o Galo eliminou Ceará, Juventude e Cruzeiro para chegar às semifinais. Nas quartas de final, superou o rival mineiro após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo e vencer a volta por 2 a 1.

Grêmio

O Grêmio chega à Arena MRV com uma vantagem importante na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e poderá até perder por um gol de diferença para garantir a classificação.

Na última quarta-feira (4), o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, Renato Gaúcho utilizou uma formação mista, preservando alguns titulares para o confronto decisivo.

Mesmo com a escalação alternativa, alguns dos principais jogadores foram utilizados durante a partida para manter o ritmo de jogo antes da semifinal.

Na Copa do Brasil, o Grêmio iniciou sua trajetória eliminando o Confiança, com vitórias por 2 a 0 e 3 a 0. Nas oitavas de final, superou o Mirassol após empatar por 1 a 1 na ida e vencer por 1 a 0 na volta.

Nas quartas, o Tricolor enfrentou o Internacional em um Gre-Nal decisivo. Depois de empatar sem gols no primeiro confronto, venceu o rival por 3 a 1 e garantiu presença nas semifinais.

O que Atlético-MG e Grêmio precisam para chegar à final?



Após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, o Grêmio pode perder por até um gol de diferença na Arena MRV que, mesmo assim, garantirá sua classificação para a final da Copa do Brasil.

Já o Atlético-MG precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso o Galo vença por exatamente dois gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Em caso de empate ou vitória do Grêmio, a equipe gaúcha também estará classificada para a decisão.

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Prime Video

Prime Video TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

O confronto será disputado neste sábado (7), às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Grêmio

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Maycon; Scarpa, Bernard e Alan Minda.

Desfalques: Cassierra, Reinier, Thiago Borbas, Ruan e Victor Hugo.

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Weverton; João Pedro, Balbuena, Kannemann, Wallace e Caio Paulista (Marlon); Villasanti e Noriega; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Desfalques: Gustavo Martins (suspenso); Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni.

Gustavo Martins (suspenso); Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni. Dúvida: Marlon

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Arbitragem de Atlético-MG x Grêmio

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);

Bruno Raphael Pires (GO); Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE); Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

Lucas Paulo Torezin (PR); Quinto árbitro: Celso Luiz da Silva (MG);

Celso Luiz da Silva (MG); VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Ficha técnica de Atlético-MG x Grêmio

Jogo: Atlético-MG x Grêmio;

Atlético-MG x Grêmio; Competição: Copa do Brasil de 2026;

Copa do Brasil de 2026; Fase: Semifinal (jogo de volta);

Semifinal (jogo de volta); Placar da ida: Grêmio 2 x 0 Atlético-MG;

Grêmio 2 x 0 Atlético-MG; Data: sábado, 7 de novembro de 2026;

sábado, 7 de novembro de 2026; Horário: 18h (de Brasília);

18h (de Brasília); Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG);

Arena MRV, Belo Horizonte (MG); Transmissão: Prime Video, Premiere e SporTV.

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