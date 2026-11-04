Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 12ª rodada da Laliga

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (8), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, em duelo pela liderança; veja onde assistir

por Lucas Valle
Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 12ª rodada da Laliga
Julián Alvarez e Raphinha, atacantes de Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente - Divulgação/ juliaanalvarez e Raphinha

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Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (8), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que disputam as primeiras posições da La Liga. O Barcelona chega na liderança da competição, enquanto o Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação, em um duelo direto que pode provocar mudanças na parte de cima da classificação.

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Como chegam Atlético de Madrid e Barcelona?

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chega ao clássico vivendo um momento de destaque no Campeonato Espanhol. A equipe comandada pelo técnico Diego Simeone acumula sete vitórias consecutivas na La Liga e ocupa a segunda colocação, buscando ultrapassar o Barcelona na liderança.

Na última rodada do Campeonato Espanhol, os Colchoneros venceram o Levante por 2 a 0, fora de casa, ampliando a sequência positiva na competição. O resultado manteve a equipe próxima do Barcelona na disputa pelas primeiras posições.

Apesar da boa fase no torneio nacional, o Atlético de Madrid chega após uma derrota na Liga dos Campeões. Na última terça-feira (3), o time espanhol foi superado pelo Bayern de Munique por 2 a 0, em pleno Metropolitano, pela quarta rodada da fase de liga, e está apenas na 23ª colocação do torneio europeu.

Agora, diante de sua torcida, o Atlético tenta se recuperar do resultado negativo na competição europeia e manter a sequência de vitórias no Campeonato Espanhol.

Barcelona

O Barcelona chega ao confronto embalado por duas vitórias consecutivas, recuperando a confiança após uma sequência de resultados negativos. A equipe comandada pelo técnico Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol e tenta ampliar sua vantagem sobre o Atlético de Madrid.

Na última rodada da La Liga, o clube catalão goleou o Alavés por 6 a 1, em casa. Na sequência, voltou a vencer com autoridade ao superar o Aston Villa por 3 a 0, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.

Os resultados marcaram a recuperação do Barcelona após duas derrotas consecutivas. Primeiro, a equipe perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, pela Liga dos Campeões. Depois, foi derrotada pelo Real Madrid por 2 a 1, no clássico válido pelo Campeonato Espanhol.

Com duas vitórias seguidas e nove gols marcados nesses confrontos, o Barcelona tenta manter o bom momento ofensivo para conquistar um resultado positivo fora de casa e permanecer na liderança da La Liga.

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Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo?

A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

  • YouTube: CazéTV

O confronto será disputado neste domingo (8), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid e Barcelona

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Grimaldo; Koke e Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang in Lee e Alex Baena; Julián Álvarez.

  • Desfalque: Cristian Romero

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Farinas, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Marc Bernal e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

  • Desfalques: Dani Olmo, Koundé e Rodri

Ficha técnica de Atlético de Madrid x Barcelona

  • Jogo: Atlético de Madrid x Barcelona;
  • Competição: Campeonato Espanhol (La Liga) 2026/27;
  • Rodada: 12ª rodada;
  • Data: domingo, 8 de novembro de 2026;
  • Horário: 17h (de Brasília);
  • Local: Estádio Metropolitano, Madri (Espanha);
  • Transmissão: CazéTV (YouTube)

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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