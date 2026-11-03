São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações do Majestoso

Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação continental, enquanto o Timão busca sair da área de rebaixamento; confira os detalhes do clássico

por Thiago Seabra
São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações do Majestoso
Imagem do atacante Memphis Depay, do Corinthians - Rodrigo Coca e Evander Portilho/ Corinthians

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São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos.

O São Paulo ocupa a 10ª posição, com 43 pontos, e tenta se aproximar da disputa por uma vaga na Libertadores de 2027. O Corinthians está em 17º lugar, com 36 pontos, e busca deixar a zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

O Tricolor vem de derrota por 3 a 2 para o Bahia. Para o clássico, não contará com o zagueiro Sabino, suspenso, nem com o meio-campista Marcos Antônio, que trata uma lesão no tornozelo. Iago volta a ficar à disposição, enquanto Artur e Ferreira treinaram com o grupo.

O Corinthians chega após vencer o Mirassol por 2 a 0. Memphis Depay voltou a treinar com o elenco e pode ser opção. Raniele, Gabriel Paulista e Jesse Lingard seguem em recuperação de lesões.

O São Paulo mandará o jogo na Vila Belmiro porque o Morumbis passa por substituição do gramado após apresentações da banda BTS, encerradas em 31 de outubro.

Onde assistir ao vivo

O clássico terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo canal ge tv, no YouTube.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Ficha técnica

  • Jogo: São Paulo x Corinthians
  • Competição: Campeonato Brasileiro — 34ª rodada
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Transmissão: TV Globo, Premiere e ge tv (YouTube)
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.