Qual jogo passa no SBT hoje (03/11)? Veja horário e informações da partida

A programação do SBT nesta terça-feira (3) terá futebol ao vivo pela Champions League, além de atrações de entretenimento e jornalismo

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A programação do SBT nesta terça-feira (3) terá o futebol europeu como um dos principais destaques. A emissora transmite ao vivo, na TV aberta, um confronto pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

A partida reúne duas equipes que estão entre as oito primeiras colocadas da competição. De um lado, um clube que busca se recuperar de uma derrota na última rodada. Do outro, um adversário que venceu todos os compromissos disputados até o momento.

Confira qual jogo será transmitido pelo SBT nesta terça-feira, o horário da partida e os principais detalhes do confronto.

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Qual jogo passa no SBT hoje?

Barcelona x Aston Villa

Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Camp Nou, Barcelona (Espanha)

Camp Nou, Barcelona (Espanha) Partida: 4ª rodada da fase de liga

4ª rodada da fase de liga Competição: UEFA Champions League 2026/27

UEFA Champions League 2026/27 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT e HBO Max

Barcelona e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto será disputado no Camp Nou, na Espanha, com transmissão gratuita pelo SBT.

O Barcelona ocupa a oitava colocação, com seis pontos, e busca se recuperar da derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain (PSG), na última rodada. A equipe comandada por Hansi Flick venceu os dois primeiros compromissos da competição.

Apesar do tropeço na Champions, os espanhóis chegam embalados por uma goleada de 6 a 1 sobre o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O resultado manteve o Barcelona na liderança de La Liga, com 30 pontos em 11 rodadas.

Um dos principais destaques é o brasileiro Raphinha, que marcou duas vezes na última partida e soma 17 gols e três assistências em 12 jogos na temporada.

Do outro lado, o Aston Villa ocupa a vice-liderança da Champions League, com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Unai Emery venceu Club Brugge, Fenerbahçe e Viking, marcando 12 gols e sofrendo apenas três.

O confronto também será especial para Emery, que completa 55 anos nesta terça-feira. O treinador reencontra o Barcelona, adversário que protagonizou a histórica virada por 6 a 1 sobre o PSG, em 2017, quando o espanhol comandava a equipe francesa.

Onde assistir ao jogo do SBT hoje?

A partida entre Barcelona e Aston Villa terá transmissão ao vivo e gratuita pelo SBT, na TV aberta, a partir das 17h (horário de Brasília).

O confronto também poderá ser acompanhado pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, plataforma de streaming paga.

Para assistir pelo SBT, não é necessário contratar nenhum serviço de assinatura. Basta sintonizar a emissora na televisão.

Programação do SBT/TV Jornal hoje (03/11)

00h00 – The Noite

01h00 – Operação Mesquita

01h30 – SBT Notícias

06h00 – Se Liga Brasil

07h00 – Primeiro Impacto PE

08h30 – Primeiro Impacto

10h45 – TV Jornal Meio Dia

13h00 – Turma do Barra

13h45 – Marisol

14h15 – Marimar

14h45 – Último Capítulo

15h30 – Fofocalizando

16h45 – Barcelona x Aston Villa (Champions League)

19h00 – O Povo na TV

19h30 – Escrete na Rede

19h45 – SBT Brasil

20h45 – Amor Valente

22h00 – Programa do Ratinho

23h15 – SBT Repórter

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