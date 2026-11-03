Jogos da Champions League hoje (03/11): confira a programação, horários e onde assistir

A Champions League terá nove jogos nesta terça-feira (3), com Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United em campo; veja horários e transmissões

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A terça-feira (3) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Entre os principais destaques estão Barcelona x Aston Villa, Atlético de Madrid x Bayern de Munique e Manchester United x Roma. Inter de Milão, Sporting e Paris Saint-Germain (PSG) também entram em campo.

A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com dois confrontos simultâneos. Os outros sete jogos serão disputados às 17h, com transmissões na TV por assinatura, streaming e YouTube.

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Jogos da Champions League hoje (03/11)

UEFA Champions League - 4ª rodada

14h45 - Galatasaray x Stuttgart - Space e HBO Max

- Galatasaray x Stuttgart - Space e HBO Max 14h45 - Shakhtar Donetsk x Sporting - TNT e HBO Max

- Shakhtar Donetsk x Sporting - TNT e HBO Max 17h - Atlético de Madrid x Bayern de Munique - Space e HBO Max

- Atlético de Madrid x Bayern de Munique - Space e HBO Max 17h - Bodø/Glimt x Lille - HBO Max

- Bodø/Glimt x Lille - HBO Max 17h - Barcelona x Aston Villa - SBT, TNT e HBO Max

- Barcelona x Aston Villa - SBT, TNT e HBO Max 17h - Feyenoord x Inter de Milão - HBO Max

- Feyenoord x Inter de Milão - HBO Max 17h - LASK x Slovan Bratislava - HBO Max

- LASK x Slovan Bratislava - HBO Max 17h - Manchester United x Roma - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

- Manchester United x Roma - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max 17h - Villarreal x PSG - HBO Max

Como assistir aos jogos da Champions League hoje?

As partidas desta terça-feira (3) serão exibidas por diferentes canais de televisão e plataformas digitais. A HBO Max transmite todos os nove confrontos da programação.

Confira como acompanhar os jogos ao vivo em cada plataforma:

SBT: canal de TV aberta, com transmissão gratuita, sem necessidade de assinatura.

canal de TV aberta, com transmissão gratuita, sem necessidade de assinatura. TNT: canal de TV por assinatura, disponível para quem possui um pacote de televisão fechada que inclua a emissora.

canal de TV por assinatura, disponível para quem possui um pacote de televisão fechada que inclua a emissora. Space: canal de TV por assinatura, que também exige a contratação de um pacote de televisão fechada com acesso à emissora.

canal de TV por assinatura, que também exige a contratação de um pacote de televisão fechada com acesso à emissora. HBO Max: plataforma de streaming paga, que exige uma assinatura de plano premium, que tem acesso às transmissões esportivas ao vivo.

plataforma de streaming paga, que exige uma assinatura de plano premium, que tem acesso às transmissões esportivas ao vivo. TNT Sports Brasil (YouTube): canal que transmite gratuitamente uma das partidas da rodada, sem necessidade de assinatura.

Barcelona x Aston Villa é destaque da rodada

Um dos principais confrontos desta terça-feira (3) será entre Barcelona e Aston Villa, às 17h, na Espanha. O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão entre as oito primeiras colocadas da fase de liga da Champions League.

O Aston Villa ocupa a vice-liderança, com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe inglesa venceu seus três primeiros compromissos, marcou 12 gols e sofreu apenas três, tendo um dos melhores ataques da competição.

Já o Barcelona aparece na oitava colocação, com seis pontos. O clube catalão soma duas vitórias e uma derrota, com 11 gols marcados e seis sofridos. Uma vitória diante dos ingleses pode aproximar os espanhóis das primeiras posições.

Outro confronto de destaque será entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, também às 17h. O Bayern ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos, e ainda está invicto, somando uma vitória e dois empates. Já o Atlético aparece em 16º lugar, com quatro pontos, após uma vitória, um empate e uma derrota.

No mesmo horário, Manchester United e Roma se enfrentam em um duelo entre equipes que buscam melhorar suas posições na tabela. O clube inglês ocupa a 21ª colocação, com três pontos, enquanto os italianos aparecem em 15º lugar, com quatro. Os Red Devils perderam duas das três partidas disputadas até o momento.

Mais cedo, às 14h45, Shakhtar Donetsk e Sporting entram em campo. Os portugueses ocupam a 12ª colocação, com seis pontos, enquanto os ucranianos aparecem em 17º lugar, com quatro.

Também às 14h45, o Stuttgart, sexto colocado com sete pontos e ainda invicto, visita o Galatasaray, que ocupa a 23ª posição, com apenas três pontos conquistados.

Outro destaque da rodada é o PSG, líder da Champions League com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe francesa visita o Villarreal, às 17h, após marcar 14 gols nas três primeiras partidas, sendo o melhor ataque da competição. Já os espanhóis ocupam a 19ª colocação, com três pontos.

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Quais jogos da Champions League terão transmissão gratuita hoje?

Os torcedores terão duas opções para acompanhar partidas da Champions League gratuitamente nesta terça-feira (3).

Na TV aberta, o SBT transmite Barcelona x Aston Villa, às 17h. Já no YouTube, o canal da TNT Sports Brasil exibe Manchester United x Roma, também às 17h.

Os demais confrontos estarão disponíveis pela HBO Max, enquanto alguns jogos também serão transmitidos pelos canais TNT e Space, na televisão por assinatura.

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