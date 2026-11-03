Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 34ª rodada da Série A

Líder do Brasileirão, Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada; confira horário, transmissão e escalações

por Lucas Valle
Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 34ª rodada da Série A
Partida entre Grêmio e Flamengo pelo primeiro turno do Brasileirão - Lucas Uebel/Gremio FBPA

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Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na Série A. O Flamengo lidera a competição, com 73 pontos, e tenta ampliar a vantagem na disputa pelo título. Já o Grêmio ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior. O Rubro-Negro goleou o Vasco por 4 a 1, enquanto o Tricolor gaúcho venceu o Athletico-PR por 2 a 0.

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Como chegam Flamengo e Grêmio?

Flamengo

O Flamengo chega à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança isolada, com 73 pontos em 33 partidas. A equipe carioca abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, após uma combinação favorável de resultados na última rodada.

Enquanto o Rubro-Negro goleou o Vasco por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, o Palmeiras empatou sem gols com o Santos. Além da vantagem na pontuação, o Flamengo possui duas vitórias a mais que o rival paulista, fator importante por ser o primeiro critério de desempate da Série A.

Com cinco rodadas restantes, o clube carioca tenta manter a regularidade para se aproximar ainda mais do título brasileiro. Jogando no Maracanã, a equipe busca aproveitar o apoio da torcida para conquistar mais três pontos.

Para o confronto, o Flamengo terá desfalques importantes. Lucas Paquetá, Danilo e Evertton Araújo estão fora por lesão, enquanto Plata cumpre suspensão.

Grêmio

O Grêmio chega ao confronto vivendo um momento de recuperação na temporada. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos em 33 jogos, e tenta aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

Depois de enfrentar dificuldades ao longo da competição, o Tricolor conquistou duas vitórias consecutivas, diante de Coritiba e Athletico-PR. Na última rodada, venceu a equipe paranaense por 2 a 0, na Arena do Grêmio.

O clube gaúcho também chega motivado pelo resultado na Copa do Brasil. No último domingo (1º), venceu o Atlético-MG por 2 a 0, em Porto Alegre, no jogo de ida das semifinais, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão.

Para enfrentar o Flamengo, Renato Gaúcho terá problemas na escalação. Pavón, Jovane Cabral, Nardoni, Danilo Barbosa e Diego Caito estão fora por lesão.

Além deles, o goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius cumprem suspensão. Com isso, Gabriel Grando deve assumir a titularidade no gol, enquanto Braithwaite aparece como opção para comandar o ataque.

Flamengo venceu o Grêmio no primeiro turno

O confronto desta quarta-feira será o segundo encontro entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro de 2026.

No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu o Tricolor gaúcho por 1 a 0, em Porto Alegre, pela 15ª rodada da competição.

Agora, o Flamengo tenta repetir o resultado positivo para seguir na liderança, enquanto o Grêmio busca dar sequência à recuperação na tabela e conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

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Onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo?

A partida entre Flamengo e Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: Premiere (pay-per-view);

O confronto será disputado nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações de Flamengo e Grêmio

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

  • Desfalques: Lucas Paquetá, Danilo e Evertton Araújo (lesionados); Plata (suspenso).

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Kannemann e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Enamorado, Braithwaite e Amuzu.

  • Desfalques: Pavón, Jovane Cabral, Nardoni, Danilo Barbosa e Diego Caito (lesionados); Weverton e Carlos Vinícius (suspensos).

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Arbitragem de Flamengo x Grêmio

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
  • Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
  • Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

Ficha técnica de Flamengo x Grêmio

  • Jogo: Flamengo x Grêmio;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
  • Rodada: 34ª rodada;
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026;
  • Horário: 19h30 (de Brasília);
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view).

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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