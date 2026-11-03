Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 34ª rodada da Série A
Líder do Brasileirão, Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada; confira horário, transmissão e escalações
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Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na Série A. O Flamengo lidera a competição, com 73 pontos, e tenta ampliar a vantagem na disputa pelo título. Já o Grêmio ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.
As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior. O Rubro-Negro goleou o Vasco por 4 a 1, enquanto o Tricolor gaúcho venceu o Athletico-PR por 2 a 0.
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Como chegam Flamengo e Grêmio?
Flamengo
O Flamengo chega à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança isolada, com 73 pontos em 33 partidas. A equipe carioca abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, após uma combinação favorável de resultados na última rodada.
Enquanto o Rubro-Negro goleou o Vasco por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, o Palmeiras empatou sem gols com o Santos. Além da vantagem na pontuação, o Flamengo possui duas vitórias a mais que o rival paulista, fator importante por ser o primeiro critério de desempate da Série A.
Com cinco rodadas restantes, o clube carioca tenta manter a regularidade para se aproximar ainda mais do título brasileiro. Jogando no Maracanã, a equipe busca aproveitar o apoio da torcida para conquistar mais três pontos.
Para o confronto, o Flamengo terá desfalques importantes. Lucas Paquetá, Danilo e Evertton Araújo estão fora por lesão, enquanto Plata cumpre suspensão.
Grêmio
O Grêmio chega ao confronto vivendo um momento de recuperação na temporada. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos em 33 jogos, e tenta aumentar a distância para a zona de rebaixamento.
Depois de enfrentar dificuldades ao longo da competição, o Tricolor conquistou duas vitórias consecutivas, diante de Coritiba e Athletico-PR. Na última rodada, venceu a equipe paranaense por 2 a 0, na Arena do Grêmio.
O clube gaúcho também chega motivado pelo resultado na Copa do Brasil. No último domingo (1º), venceu o Atlético-MG por 2 a 0, em Porto Alegre, no jogo de ida das semifinais, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão.
Para enfrentar o Flamengo, Renato Gaúcho terá problemas na escalação. Pavón, Jovane Cabral, Nardoni, Danilo Barbosa e Diego Caito estão fora por lesão.
Além deles, o goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius cumprem suspensão. Com isso, Gabriel Grando deve assumir a titularidade no gol, enquanto Braithwaite aparece como opção para comandar o ataque.
Flamengo venceu o Grêmio no primeiro turno
O confronto desta quarta-feira será o segundo encontro entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro de 2026.
No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu o Tricolor gaúcho por 1 a 0, em Porto Alegre, pela 15ª rodada da competição.
Agora, o Flamengo tenta repetir o resultado positivo para seguir na liderança, enquanto o Grêmio busca dar sequência à recuperação na tabela e conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
Onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo?
A partida entre Flamengo e Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Premiere (pay-per-view);
O confronto será disputado nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações de Flamengo e Grêmio
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
- Desfalques: Lucas Paquetá, Danilo e Evertton Araújo (lesionados); Plata (suspenso).
Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Kannemann e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Enamorado, Braithwaite e Amuzu.
- Desfalques: Pavón, Jovane Cabral, Nardoni, Danilo Barbosa e Diego Caito (lesionados); Weverton e Carlos Vinícius (suspensos).
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Arbitragem de Flamengo x Grêmio
- Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
- Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
- Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).
Ficha técnica de Flamengo x Grêmio
- Jogo: Flamengo x Grêmio;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
- Rodada: 34ª rodada;
- Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
- Transmissão: Premiere (pay-per-view).
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