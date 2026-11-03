Botafogo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Brasileirão

O time carioca tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento, enquanto o Atlético-MG pode poupar titulares após a semifinal da Copa do Brasil

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Botafogo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Botafogo soma 39 pontos e está entre o 11º e o 12º lugar, com três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

O Atlético-MG chega em meio à disputa das semifinais da Copa do Brasil e avalia preservar titulares.

Como chegam as equipes

O Botafogo vem de derrotas para Remo, por 2 a 1, e Internacional, por 3 a 0.

A equipe tenta reagir para evitar a aproximação dos concorrentes na parte de baixo da tabela. Tite testou mudanças no ataque e na defesa, incluindo a possibilidade de manter Tiquinho Soares entre os titulares.

O Atlético-MG perdeu por 2 a 0 para o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A comissão técnica avalia poupar jogadores para o compromisso no Rio. No primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 1 a 1, na Arena MRV.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, conforme a programação regional, e do Premiere, no pay-per-view.

Ficha técnica

Jogo: Botafogo x Atlético-MG

Botafogo x Atlético-MG Competição: Campeonato Brasileiro — 34ª rodada

Campeonato Brasileiro — 34ª rodada Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026

quarta-feira, 4 de novembro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: TV Globo e Premiere

TV Globo e Premiere Abertura dos portões: 19h30

19h30 Acesso ao estacionamento Norte 1: 17h30

Ingressos e acesso ao estádio

Os ingressos para o setor Leste Superior custam R$ 10 na meia-entrada e R$ 20 na inteira. Para sócios do plano Camisa 7, o check-in é gratuito.

Os demais setores têm valores de R$ 60 no Leste Inferior, R$ 80 no Oeste Inferior e R$ 40 para a torcida visitante, no setor Sul.

O acesso ao estádio será feito por biometria facial cadastrada previamente no sistema da Ingresse. Não haverá venda presencial nas bilheterias no dia do jogo.

Resgates de gratuidade para crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência devem ser realizados pela plataforma digital.