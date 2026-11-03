Atlético de Madrid x Bayern: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Champions League
Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira (3), pela Champions League, em duelo marcado por desfalques e destaque para Harry Kane
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Atlético de Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam subir na classificação da competição europeia. O Atlético de Madrid ocupa a 16ª colocação, com quatro pontos, enquanto o Bayern aparece em 14º lugar, com cinco.
Entre os principais destaques da partida está o atacante Harry Kane, que fará seu primeiro jogo na Champions League após conquistar a Bola de Ouro. Por outro lado, os alemães chegam ao confronto com uma série de desfalques, incluindo o técnico Vincent Kompany.
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Como chegam Atlético de Madrid e Bayern de Munique?
Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid chega à quarta rodada da Champions League com uma campanha de uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe comandada pelo técnico Diego Simeone soma quatro pontos e ocupa a 16ª colocação na fase de liga.
O clube espanhol estreou com uma derrota diante do Liverpool, em Anfield, mas conseguiu se recuperar na segunda rodada ao vencer o Manchester United, em casa. No compromisso mais recente, empatou por 1 a 1 com o Stuttgart, na Alemanha.
Agora, o Atlético terá pela frente mais um adversário que já conquistou o título europeu. O Bayern será o terceiro ex-campeão da Champions League enfrentado pelos espanhóis nesta edição, depois de Liverpool e Manchester United.
Bayern de Munique
O Bayern de Munique chega ao confronto ainda invicto na Champions League 2026/27. A equipe alemã ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos, após conquistar uma vitória e dois empates nas três primeiras rodadas.
O principal destaque do clube é o atacante Harry Kane, que fará sua primeira partida na competição europeia desde a conquista da Bola de Ouro. O inglês chega ao duelo como uma das principais referências ofensivas da equipe.
Apesar da presença do atacante, o Bayern enfrenta problemas importantes. O técnico Vincent Kompany segue afastado enquanto se recupera de uma inflamação na meninge. Com isso, o auxiliar Aaron Danks continuará responsável pelo comando da equipe à beira do campo.
Além da ausência do treinador, os alemães não poderão contar com Luis Díaz, Gnabry, Saibari, Musiala e Ndiaye, todos vetados para o confronto. Além disso, o goleiro Manuel Neuer também é dúvida para a partida.
Onde assistir Atlético de Madrid x Bayern de Munique ao vivo?
A partida entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Space (TV por assinatura) e HBO Max (streaming);
O confronto será disputado nesta terça-feira (3), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.
Prováveis escalações
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Grimaldo; Simeone, Barrios, Baena e Lookman; Julián Álvarez e Jonathan David.
Desfalques: Hjulmand (suspenso); Koke e Johnny Cardoso (lesionados)
Bayern de Munique (Técnico interino: Aaron Danks)
Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Bischof e Karl; Harry Kane.
- Desfalques: Luis Díaz, Gnabry, Saibari, Musiala, Ndiaye e Vincent Kompany (lesionados);
- Dúvida: Neuer
Ficha técnica de Atlético de Madrid x Bayern de Munique
- Jogo: Atlético de Madrid x Bayern de Munique;
- Competição: UEFA Champions League 2026/27;
- Rodada: 4ª rodada da fase de liga;
- Data: terça-feira, 3 de novembro de 2026;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Estádio Metropolitano, Madri (Espanha);
- Transmissão: Space e HBO Max.