Athletico-PR x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 34ª rodada da Série A

Athletico-PR recebe o Vasco nesta quarta (4), pela 34ª rodada do Brasileirão, em duelo importante na luta pela Libertadores e contra o rebaixamento

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Athletico-PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem situações diferentes na Série A. O Athletico-PR ocupa a quinta colocação, com 54 pontos, e busca uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Já o Vasco aparece em 13º lugar, com 38 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

As duas equipes chegam após derrotas na rodada anterior. O Furacão perdeu para o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, enquanto o Cruzmaltino foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos.

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Como chegam Athletico-PR e Vasco?

Athletico-PR

O Athletico-PR chega à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 54 pontos em 33 partidas. A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann tenta recuperar a regularidade para seguir na disputa por uma vaga na Copa Libertadores.

Depois de ocupar a terceira colocação, o Furacão perdeu posições na tabela. O clube paranaense conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e vem de derrota por 2 a 0 para o Grêmio, fora de casa.

Agora, o Athletico busca aproveitar o fator casa para voltar a vencer. A equipe também conta com um retrospecto favorável diante do Vasco em Curitiba.

Para o confronto, Odair Hellmann não poderá contar com Claudinho e Terán, que seguem afastados por lesão. A tendência é que o treinador mantenha uma formação com três defensores, utilizando Viveros e Leozinho entre as principais opções ofensivas.

Vasco

O Vasco chega ao confronto vivendo um momento delicado na temporada. A equipe comandada pelo técnico Pedro Emanuel ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos em 32 partidas, e ainda busca pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Cruzmaltino foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe, que também disputa as semifinais da Copa do Brasil.

No último domingo (1º), o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida das semifinais. Agora, precisará reverter a vantagem no confronto de volta, marcado para o próximo domingo (8), em São Januário.

Com a partida decisiva pela Copa do Brasil se aproximando e o desgaste físico do elenco, Pedro Emanuel pode realizar mudanças na escalação titular diante do Athletico-PR.

O treinador também enfrenta problemas no departamento médico. Cauan Barros, Cuesta e Mateus Carvalho estão lesionados, enquanto Andrés Gómez, que se recupera de um problema no pé, deve ser preservado.

Athletico-PR tem retrospecto favorável contra o Vasco em Curitiba

Além da diferença na classificação, o Athletico-PR conta com um histórico positivo diante do Vasco atuando como mandante.

A última vitória do Cruzmaltino sobre o Furacão em Curitiba aconteceu em 2007, pela Copa Sul-Americana. Desde então, foram 14 confrontos na capital paranaense, com dez vitórias do Athletico-PR e quatro empates.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, entretanto, o Vasco levou a melhor. A equipe carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0, em São Januário, pela 15ª rodada.

Agora, o Furacão tenta manter a sequência positiva em casa, enquanto o Vasco busca encerrar o longo período sem vencer o adversário em Curitiba.

Onde assistir Athletico-PR x Vasco ao vivo?

A partida entre Athletico-PR e Vasco, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view);

O confronto será disputado nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Prováveis escalações de Athletico-PR e Vasco

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Leozinho.

Desfalques: Claudinho e Terán (lesionados).

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Lescano (Ramon Rique); Nuno Moreira, Brenner e David (Hinestroza).

Desfalques: Cauan Barros, Cuesta e Mateus Carvalho (lesionados).

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Arbitragem de Athletico-PR x Vasco

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);

Bruno Raphael Pires (GO); Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);

Alexandre de Medeiros Lodetti (SC); VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Ficha técnica de Athletico-PR x Vasco

Jogo: Athletico-PR x Vasco;

Athletico-PR x Vasco; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 34ª rodada;

34ª rodada; Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026;

quarta-feira, 4 de novembro de 2026; Horário: 19h30 (de Brasília);

19h30 (de Brasília); Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR);

Arena da Baixada, Curitiba (PR); Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

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