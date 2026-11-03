AEK x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League

O time espanhol tenta manter a campanha perfeita na fase de liga, enquanto os gregos buscam reagir; veja os detalhes do duelo em Atenas

por Thiago Seabra
AEK x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League
O atacante francês Mbappé marcou os dois gols da vitória do Real Madrid por 2x1 contra o Barcelona - Reprodução do X / @realmadrid

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AEK Atenas e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 14h45 (de Brasília), na Allwyn Arena, em Nea Filadelfeia, na região de Atenas, na Grécia. A partida é válida pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

O Real Madrid chega com três vitórias em três jogos e ocupa a quarta colocação, com nove pontos. O AEK tem três pontos e está na 29ª posição, com uma vitória e duas derrotas.

Como chegam as equipes

O Real Madrid, comandado por José Mourinho, vem de seis vitórias consecutivas em jogos oficiais.

Nos últimos cinco compromissos, venceu Racing Santander, Barcelona, RB Leipzig, Sevilla e Roma, com 17 gols marcados no período.

O AEK atravessa uma sequência de resultados negativos: perdeu quatro dos últimos cinco jogos e vem de derrotas para Panathinaikos e PAOK.

Apesar disso, a equipe grega está invicta há oito partidas como mandante, com sete vitórias consecutivas em casa.

Onde assistir ao vivo

No Brasil, AEK Atenas x Real Madrid terá transmissão da TNT Sports, na TV por assinatura, e do streaming Max. Em Portugal, o jogo será exibido pela DAZN 1.

Possíveis escalações

  • AEK Atenas: Alberto Brignoli; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas e Stavros Pilios; Oleksandr Zubkov, Milán Vitális, Razvan Marin e Lovro Majer; Barnabás Varga e Luka Jovic.
  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler e Jude Bellingham; Yan Diomande e Kylian Mbappé.

Ficha técnica

  • Partida: AEK Atenas x Real Madrid
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 — quarta rodada da fase de liga
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
  • Local: Allwyn Arena, Nea Filadelfeia, Atenas, Grécia
  • Transmissão no Brasil: TNT Sports e Max
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.