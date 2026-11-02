Red Bull Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações
Bragantino e Santos fazem confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2027; veja os detalhes da partida desta segunda-feira em Bragança Paulista
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Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente dois concorrentes por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. O Santos ocupa a oitava posição, com 47 pontos em 33 jogos, enquanto o Bragantino aparece em nono lugar, com 44.
Como chegam as equipes
O Bragantino vem de vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense e tenta se aproximar do rival na tabela.
A equipe de Vágner Mancini terá novamente à disposição o goleiro Tiago Volpi e o volante Gabriel, que cumpriram suspensão na rodada anterior.
O Santos busca voltar a vencer depois de dois empates na Vila Belmiro, contra Bahia e Palmeiras. Neymar e João Schmidt cumprem suspensão.
Willian Arão e Lucas Veríssimo seguem em recuperação de lesões musculares, enquanto Escobar é dúvida. O volante Arthur voltou a treinar sem restrições e pode ficar no banco.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Bragantino e Santos terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Possíveis escalações
Red Bull Bragantino (técnico: Vágner Mancini)
Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Wallace Yan; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Fernando.
Santos (técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha e Gabigol.
Ficha de arbitragem
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Ficha técnica
- Jogo: Red Bull Bragantino x Santos
- Competição: Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
- Data: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: SporTV e Premiere