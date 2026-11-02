Red Bull Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bragantino e Santos fazem confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2027; veja os detalhes da partida desta segunda-feira em Bragança Paulista

por Thiago Seabra
Red Bull Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações
Imagem de Neymar Jr., atacante do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

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Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente dois concorrentes por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. O Santos ocupa a oitava posição, com 47 pontos em 33 jogos, enquanto o Bragantino aparece em nono lugar, com 44.

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Como chegam as equipes

O Bragantino vem de vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense e tenta se aproximar do rival na tabela.

A equipe de Vágner Mancini terá novamente à disposição o goleiro Tiago Volpi e o volante Gabriel, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

O Santos busca voltar a vencer depois de dois empates na Vila Belmiro, contra Bahia e Palmeiras. Neymar e João Schmidt cumprem suspensão.

Willian Arão e Lucas Veríssimo seguem em recuperação de lesões musculares, enquanto Escobar é dúvida. O volante Arthur voltou a treinar sem restrições e pode ficar no banco.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Bragantino e Santos terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Possíveis escalações

Red Bull Bragantino (técnico: Vágner Mancini)
Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Wallace Yan; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Fernando.

Santos (técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha e Gabigol.

Ficha de arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha técnica

  • Jogo: Red Bull Bragantino x Santos
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
  • Data: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • Transmissão: SporTV e Premiere
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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