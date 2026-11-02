Jogos da NBA e do NBB hoje (02/11): horários e transmissões desta segunda-feira
Rodada desta segunda-feira reúne partidas da NBA e do NBB, com opções de transmissão na TV, no streaming e no YouTube; confira a programação completa
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A programação de basquete desta segunda-feira (2) tem partidas do Novo Basquete Brasil (NBB) e da NBA. Os jogos começam às 11h, com confrontos distribuídos ao longo do dia e da noite.
No NBB, a agenda da 4ª rodada da primeira fase inclui três partidas. Pela NBA, a programação da Semana 3 conta com 12 jogos, com transmissão por diferentes canais e plataformas.
Jogos do NBB hoje: horários e onde assistir
1ª fase — 4ª rodada
|Horário
|Jogo
|Onde assistir
|11h
|Pinheiros x Caxias do Sul
|YouTube (NBB)
|11h15
|Brasília x Botafogo
|SporTV 2
|18h
|São José x Basquete Cearense
|YouTube (NBB)
Jogos da NBA hoje: horários e transmissões
Semana 3
|Horário
|Jogo
|Onde assistir
|21h
|Thunder x Cavaliers
|ESPN 4 e Disney+
|21h30
|Pistons x Hornets
|NBA League Pass
|21h30
|Hawks x Pacers
|NBA League Pass
|21h30
|Nets x Knicks
|NBA League Pass
|21h30
|Wizards x Magic
|NBA League Pass
|21h30
|Bulls x 76ers
|NBA League Pass
|22h
|Kings x Mavericks
|NBA League Pass
|22h
|Pelicans x Grizzlies
|NBA League Pass
|22h
|Bucks x Timberwolves
|NBA League Pass
|22h30
|Celtics x Rockets
|NBA League Pass
|22h30
|Jazz x Spurs
|NBA League Pass
|23h
|Trail Blazers x Nuggets
|NBA League Pass
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil
A ESPN e o Disney+ transmitem partidas selecionadas da NBA no Brasil. O Amazon Prime Video também tem um pacote de jogos da liga, incluindo partidas da temporada regular, da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In e dos playoffs.
O canal oficial NBA Brasil no YouTube exibe partidas selecionadas gratuitamente, além de disponibilizar resumos, melhores momentos e análises.
O NBA League Pass oferece acesso a jogos ao vivo, partidas clássicas e conteúdo sob demanda. A Vivo também disponibiliza o League Pass Premium para seus clientes. Uma partida por semana tem narração em português e é identificada como “VIVO” na programação.