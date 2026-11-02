Jogos da NBA e do NBB hoje (02/11): horários e transmissões desta segunda-feira

Rodada desta segunda-feira reúne partidas da NBA e do NBB, com opções de transmissão na TV, no streaming e no YouTube; confira a programação completa

por Thiago Seabra
Jogos da NBA e do NBB hoje (02/11): horários e transmissões desta segunda-feira
Imagem de Lebron James, do Philadelphia 76ers, da NBA - Reprodução/ @sixers

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A programação de basquete desta segunda-feira (2) tem partidas do Novo Basquete Brasil (NBB) e da NBA. Os jogos começam às 11h, com confrontos distribuídos ao longo do dia e da noite.

No NBB, a agenda da 4ª rodada da primeira fase inclui três partidas. Pela NBA, a programação da Semana 3 conta com 12 jogos, com transmissão por diferentes canais e plataformas.

Jogos do NBB hoje: horários e onde assistir

1ª fase — 4ª rodada

Horário Jogo Onde assistir
11h Pinheiros x Caxias do Sul YouTube (NBB)
11h15 Brasília x Botafogo SporTV 2
18h São José x Basquete Cearense YouTube (NBB)

Jogos da NBA hoje: horários e transmissões

Semana 3

Horário Jogo Onde assistir
21h Thunder x Cavaliers ESPN 4 e Disney+
21h30 Pistons x Hornets NBA League Pass
21h30 Hawks x Pacers NBA League Pass
21h30 Nets x Knicks NBA League Pass
21h30 Wizards x Magic NBA League Pass
21h30 Bulls x 76ers NBA League Pass
22h Kings x Mavericks NBA League Pass
22h Pelicans x Grizzlies NBA League Pass
22h Bucks x Timberwolves NBA League Pass
22h30 Celtics x Rockets NBA League Pass
22h30 Jazz x Spurs NBA League Pass
23h Trail Blazers x Nuggets NBA League Pass

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

A ESPN e o Disney+ transmitem partidas selecionadas da NBA no Brasil. O Amazon Prime Video também tem um pacote de jogos da liga, incluindo partidas da temporada regular, da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In e dos playoffs.

O canal oficial NBA Brasil no YouTube exibe partidas selecionadas gratuitamente, além de disponibilizar resumos, melhores momentos e análises.

O NBA League Pass oferece acesso a jogos ao vivo, partidas clássicas e conteúdo sob demanda. A Vivo também disponibiliza o League Pass Premium para seus clientes. Uma partida por semana tem narração em português e é identificada como “VIVO” na programação.

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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.