Goiás x CRB ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Goiás recebe o CRB em confronto direto na reta final da Série B; os dois times chegam após vencer na rodada anterior e seguem na disputa pelo acesso

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Goiás e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O confronto reúne dois concorrentes por uma vaga na Série A. O CRB ocupa a sexta posição, com 55 pontos, enquanto o Goiás aparece em nono lugar, com 52.

O time alagoano busca consolidar sua presença no G-6; o Esmeraldino precisa vencer para se aproximar da zona de acesso.

Como chegam as equipes

O Goiás vem de vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, e somou 10 dos últimos 12 pontos disputados. A equipe de Mozart Santos não tem desfalques por suspensão ou lesão. A disputa pela lateral direita está entre Djalma Silva e Rodrigo Soares.

O CRB venceu o Londrina por 2 a 1 na rodada anterior. O técnico Fábio Matias volta a contar com o atacante Mikael, recuperado de um incômodo na panturrilha. O lateral-esquerdo Lucas Lovat está fora por lesão no tornozelo, e Reverson deve ocupar a posição.

Onde assistir ao vivo

Goiás x CRB terá transmissão ao vivo pela ESPN, SportyNet e Xsports, na TV fechada, além do Disney+, no streaming.

Possíveis escalações

Goiás (técnico: Mozart Santos)

Tadeu; Djalma Silva (ou Rodrigo Soares), Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Kadu Sousa e Felipe Clemente.

CRB (técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael (ou João Neto).

Ficha de arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Isabela Morais Vivas (DF)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Isabela Morais Vivas (DF) VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Ficha técnica