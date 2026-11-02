Fortaleza x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Fortaleza busca confirmar a vaga no G-6, enquanto o Atlético-GO tenta voltar à zona de classificação para os playoffs da Série B

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Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Fortaleza soma 61 pontos e pode garantir matematicamente a presença no grupo dos seis primeiros colocados com um empate.

O Atlético-GO tem 54 pontos e busca a vitória para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.

Como chegam as equipes

O Fortaleza é a única equipe invicta no segundo turno, mas vem de empate fora de casa contra a Ponte Preta.

O técnico Paulo Autuori volta a contar com o zagueiro Cardona e o volante Jaílson, que cumpriram suspensão. Luiz Fernando é dúvida, enquanto Fuentes segue fora após cirurgia no joelho esquerdo.

O Atlético-GO tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. A equipe deixou o G-6 após perder por 1 a 0 para o Novorizontino.

O zagueiro Junior Barreto retorna de suspensão; os volantes Netinho e Daniel Peixoto estão suspensos.

Onde assistir ao vivo

Fortaleza x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Possíveis escalações

Fortaleza (técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Bastos, Cardona (ou Neris) e Maurício Mucuri; Jaílson (ou Lucas Sasha), Pierre e Rodriguinho; Pedro Henrique, Cantillo e Vitinho (ou Chico da Costa).

Atlético-GO (técnico: Roger Silva)

Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (ou Cristiano), Henrique Freitas e Marrony; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Gustavo Maia.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha técnica