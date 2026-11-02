Fortaleza x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações
O Fortaleza busca confirmar a vaga no G-6, enquanto o Atlético-GO tenta voltar à zona de classificação para os playoffs da Série B
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Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
O Fortaleza soma 61 pontos e pode garantir matematicamente a presença no grupo dos seis primeiros colocados com um empate.
O Atlético-GO tem 54 pontos e busca a vitória para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.
Como chegam as equipes
O Fortaleza é a única equipe invicta no segundo turno, mas vem de empate fora de casa contra a Ponte Preta.
O técnico Paulo Autuori volta a contar com o zagueiro Cardona e o volante Jaílson, que cumpriram suspensão. Luiz Fernando é dúvida, enquanto Fuentes segue fora após cirurgia no joelho esquerdo.
O Atlético-GO tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. A equipe deixou o G-6 após perder por 1 a 0 para o Novorizontino.
O zagueiro Junior Barreto retorna de suspensão; os volantes Netinho e Daniel Peixoto estão suspensos.
Onde assistir ao vivo
Fortaleza x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.
Possíveis escalações
Fortaleza (técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Bastos, Cardona (ou Neris) e Maurício Mucuri; Jaílson (ou Lucas Sasha), Pierre e Rodriguinho; Pedro Henrique, Cantillo e Vitinho (ou Chico da Costa).
Atlético-GO (técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (ou Cristiano), Henrique Freitas e Marrony; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Gustavo Maia.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)
- Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Ficha técnica
- Jogo: Fortaleza x Atlético-GO
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série B – 36ª rodada
- Data: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN e Disney+