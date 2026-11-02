Barcelona x Aston Villa ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações
O clube catalão recebe a equipe inglesa pela quarta rodada da fase de liga, em duelo entre dois times que começaram a campanha continental em alta
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Barcelona e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/2027.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, e pelo +SBT, no streaming gratuito. A exibição começa às 16h45.
O jogo também será transmitido pela TNT, na TV por assinatura, e pela Max, no streaming.
Como chegam as equipes
O Aston Villa ocupa a segunda colocação da fase de liga, com nove pontos em três partidas.
A equipe inglesa venceu Fenerbahçe, Club Brugge e Viking, marcou 12 gols e sofreu três. Na Premier League, está em nono lugar, com 12 pontos em nove rodadas.
O Barcelona soma seis pontos e aparece na oitava posição, com duas vitórias e uma derrota.
Depois de perder para PSG e Real Madrid, a equipe catalã se recuperou com uma goleada por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés. Raphinha marcou duas vezes e chegou a 17 gols e três assistências em 12 jogos na temporada, segundo os números divulgados pelo clube.
Onde assistir ao vivo
A transmissão começa às 16h45 no SBT, pela TV aberta, e no aplicativo +SBT. O jogo também será exibido pela TNT, na televisão por assinatura, e pela Max, no streaming.
A narração no SBT será de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de João Venturi.
Após a partida, o SBT Sports terá repercussão no YouTube, no programa Futlive, apresentado por Renata Saporito com Mauro Beting e Silva Jr.
Possíveis escalações
Barcelona (técnico: Hansi Flick): Joan Garcia; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Fermín López e Anthony Gordon; Raphinha.
Aston Villa (técnico: Unai Emery): Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e João Gomes; John McGinn, Johan Manzambi e Emiliano Buendía; Nicolas Jackson.
Eric Garcia, Dani Olmo, Roony Bardghji, Xavi Espart e Andreas Christensen são desfalques do Barcelona.
Jules Koundé voltou a ficar à disposição. No Aston Villa, Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka estão fora.
Ficha técnica
- Jogo: Barcelona x Aston Villa
- Competição: UEFA Champions League 2026/2027 — fase de liga, 4ª rodada
- Data: terça-feira, 3 de novembro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Spotify Camp Nou, Barcelona, Espanha
- Transmissão: SBT, +SBT, TNT e Max