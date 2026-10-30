Palmeiras x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela semifinal da Copa do Brasil
Verdão tenta aproveitar o fator casa para largar em vantagem, enquanto o Cruzmaltino chega descansado após poupar titulares no Brasileirão
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Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2026. O confronto inicia a disputa por uma vaga na decisão do torneio nacional.
O Verdão chega ao mata-mata depois de empatar sem gols com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cruzmaltino foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 1, mas utilizou uma formação alternativa no clássico para preservar titulares para a semifinal.
A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. O duelo de volta está marcado para 8 de novembro.
Como chegam as equipes
O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos e 20 vitórias.
O empate por 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, fez o time perder a possibilidade de depender exclusivamente dos próprios resultados na disputa pelo título nacional.
Agora, a equipe de Abel Ferreira divide as atenções entre o Brasileirão, a Copa do Brasil e a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, contra o Estudiantes.
Para a semifinal, o treinador terá os retornos do lateral-esquerdo Piquerez e do meio-campista Andreas Pereira, que cumpriram suspensão na rodada do campeonato nacional.
O atacante Vitor Roque também está novamente à disposição após se recuperar de uma torção no tornozelo. Paulinho, Ramón Sosa e Jefté seguem fora.
O Vasco chega ao confronto com a Copa do Brasil como uma das principais prioridades da temporada.
A equipe comandada por Fernando Diniz, que poupou titulares na rodada anterior, perdeu por 4 a 1 para o Flamengo e ocupa a 13ª posição do Brasileirão, com 38 pontos.
Antes do clássico, o time havia conquistado três vitórias nas cinco partidas anteriores da competição, incluindo resultados positivos contra Vitória e Corinthians.
Onde assistir ao vivo
Palmeiras x Vasco terá transmissão ao vivo neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), pela TV Globo, com cobertura a partir das 15h45.
O torcedor também poderá acompanhar a semifinal pelos canais SporTV e Premiere, além das plataformas Amazon Prime Video e GE TV.
Histórico de Palmeiras x Vasco
Palmeiras e Vasco já se enfrentaram 140 vezes na história.
O retrospecto geral aponta vantagem da equipe paulista, com 66 vitórias, contra 32 triunfos do clube carioca e 42 empates.
O Verdão marcou 227 gols, enquanto o Cruzmaltino balançou as redes 170 vezes.
O encontro pela semifinal da Copa do Brasil de 2026 também marca o primeiro confronto entre os clubes na história do torneio.
O duelo é conhecido como Clássico da Fraternidade, em referência aos laços históricos entre as duas instituições e suas torcidas.
Ficha técnica
- Jogo: Palmeiras x Vasco
- Competição: Copa do Brasil 2026 – semifinal, jogo de ida
- Data: domingo, 1º de novembro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Nubank Parque, São Paulo (SP)
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
- Jogo de volta: 8 de novembro de 2026