Palmeiras x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela semifinal da Copa do Brasil

Verdão tenta aproveitar o fator casa para largar em vantagem, enquanto o Cruzmaltino chega descansado após poupar titulares no Brasileirão

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Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2026. O confronto inicia a disputa por uma vaga na decisão do torneio nacional.

O Verdão chega ao mata-mata depois de empatar sem gols com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cruzmaltino foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 1, mas utilizou uma formação alternativa no clássico para preservar titulares para a semifinal.

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. O duelo de volta está marcado para 8 de novembro.

Como chegam as equipes

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos e 20 vitórias.

O empate por 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, fez o time perder a possibilidade de depender exclusivamente dos próprios resultados na disputa pelo título nacional.

Agora, a equipe de Abel Ferreira divide as atenções entre o Brasileirão, a Copa do Brasil e a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, contra o Estudiantes.

Para a semifinal, o treinador terá os retornos do lateral-esquerdo Piquerez e do meio-campista Andreas Pereira, que cumpriram suspensão na rodada do campeonato nacional.

O atacante Vitor Roque também está novamente à disposição após se recuperar de uma torção no tornozelo. Paulinho, Ramón Sosa e Jefté seguem fora.

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O Vasco chega ao confronto com a Copa do Brasil como uma das principais prioridades da temporada.

A equipe comandada por Fernando Diniz, que poupou titulares na rodada anterior, perdeu por 4 a 1 para o Flamengo e ocupa a 13ª posição do Brasileirão, com 38 pontos.

Antes do clássico, o time havia conquistado três vitórias nas cinco partidas anteriores da competição, incluindo resultados positivos contra Vitória e Corinthians.

Onde assistir ao vivo

Palmeiras x Vasco terá transmissão ao vivo neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), pela TV Globo, com cobertura a partir das 15h45.

O torcedor também poderá acompanhar a semifinal pelos canais SporTV e Premiere, além das plataformas Amazon Prime Video e GE TV.

Histórico de Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco já se enfrentaram 140 vezes na história.

O retrospecto geral aponta vantagem da equipe paulista, com 66 vitórias, contra 32 triunfos do clube carioca e 42 empates.

O Verdão marcou 227 gols, enquanto o Cruzmaltino balançou as redes 170 vezes.

O encontro pela semifinal da Copa do Brasil de 2026 também marca o primeiro confronto entre os clubes na história do torneio.

O duelo é conhecido como Clássico da Fraternidade, em referência aos laços históricos entre as duas instituições e suas torcidas.

Ficha técnica